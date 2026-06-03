Toyota Yaris Cross trzęsie rynkiem. Czas na zmiany

Toyota Yaris Cross to najpopularniejszy model japońskiej marki w Europie. Tylko w zeszłym roku na drogi UE wyjechało ponad 200 tys. sztuk tego auta.

Yaris Cross w Polsce także jest kurą znoszącą złote jaja. Jest trzeci na liście TOP 10, a ze wszystkich SUV-ów i crossoverów to zarazem najchętniej kupowany model. Stawka jest wysoka, a japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd wzmocnienie sił – na rynek właśnie wjeżdża nowa Toyota Yaris Cross. Czym różni się od wcześniejszego modelu? Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Toyota Yaris Cross wygląda jak RAV4. Nie poznasz jej na ulicy

4,2-metrowy Yaris Cross na 18-calowych felgach i w lakierze Precious Bronze, w połączeniu z czarnym szklanym dachem, wygląda świetnie. Zmiany przedniej części są tak radykalne, że na pierwszy rzut oka można ją pomylić z nową generacją RAV4. Różnice są ogromne – wystarczy porównać. Czy naprawdę nie można było tak od razu?

Nowa Toyota Yaris Cross w kolorze Precious Bronze / @GREG

Toyota Yaris Cross

Nowy grill w formie plastra miodu nie tylko dodaje drapieżności, ale też ułatwia przepływ powietrza do silnika. Reflektory w technice LED stały się bardziej smukłe i w jednym kloszu mają teraz zintegrowane światła do jazdy dziennej.

Nowa Toyota Yaris Cross GR Sport w kolorze Celestite Grey / @GREG

W sezonie 2026 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Wspomniany Precious Bronze dostępny jest wyłącznie w dwukolorowym wariancie z kontrastującym czarnym dachem i słupkami. Z kolei lakier Celestite Grey zastępuje dotychczasowy wariant Shimmering Silver.

Koniec z dopłatami. Nowa Toyota z luksusem w standardzie

Wewnątrz także widać zmiany. Wersja Style zyskała fotele z głębiej profilowanym podparciem bocznym, które wcześniej były zastrzeżone dla najdroższej odmiany Executive. Z kolei Yaris Cross Executive to zupełnie nowa, skórzano-materiałowa tapicerka SakuraTouch z kontrastowymi akcentami na oparciach i boczkach foteli.

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Nowa Toyota Yaris Cross / @GREG

Elektrycznie składane lusterka to teraz standard w każdej wersji. Odmiana Style zyskała klimatyczne podświetlenie wnętrza i indukcyjną ładowarkę telefonów. Elektrycznie sterowana klapa bagażnika ułatwi pakowanie do kufra w konfiguracji Executive.

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 10,5 cala. System Toyota Smart Connect zaskakuje szybką reakcją i jakością grafiki. Nawigacja pobiera dane z chmury w czasie rzeczywistym, a sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni prośbę kierowcy – np. wyznaczy trasę, zmieni temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i opuści odpowiednią szybę.

Tak wygląda nowa Toyota Yaris Cross GR Sport

Nowy Yaris Cross w wersji GR Sport stawia na bardziej zaczepny wygląd i lepsze zachowanie na drodze dzięki poprawionemu zawieszeniu. Z zewnątrz rozpoznasz go po zmienionych zderzakach i 18-calowych, drobno szprychowych felgach. Wewnątrz czekają fotele z szarego materiału z czerwonym ściegiem, srebrne detale i logo GR. Standard obejmuje m.in. bezprzewodową ładowarkę, nastrojowe oświetlenie wnętrza, czujniki martwego pola w lusterkach oraz elektrycznie otwierany bagażnik.

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Zastrzyk mocy pod maską. Nowa hybryda 130 KM zmienia wszystko

Najwięcej frajdy z jazdy zapewnia hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Moment obrotowy wzrósł aż o 30 proc. (z 141 Nm do 185 Nm). Zastrzyk energii przełożył się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i na elastyczność, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Cross Hybrid 130 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s (o pół sekundy szybciej niż wcześniej). Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s. W praktyce samochód zbiera się wyraźnie sprawniej od modelu ze słabszą, 116-konną hybrydą. Co najważniejsze, wyższa moc nie oznacza większego apetytu na paliwo. 130-konny SUV potrzebuje średnio 4,4 l benzyny na 100 km.

Nowa Toyota Yaris Cross / @GREG

Ile palą hybrydy? Zrobili "test prawdy"

Brytyjski serwis What Car? sprawdził różne hybrydy w tzw. realnych warunkach (Real MPG). Próby przeprowadzono na hamowni w sposób, który idealnie imituje codzienną jazdę. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała drogi miejskie, podmiejskie oraz autostrady. Wyniki?

Nowa królowa oszczędnej jazdy: spala 2,73 l na 100 km

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. Miejski SUV nie tylko wygrał ranking, ale uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Auto zaskoczyło przede wszystkim średnim zużyciem paliwa w mieście, które wyniosło zaledwie 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km), a podium zamknęła Honda Jazz (5,04 l/100 km).

Miejsce Marka/model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km

Napęd AWD-i w akcji. Czy hybrydowe 4x4 daje radę?

Yaris Cross z napędem AWD-i skrywa układ hybrydowy przedniej osi, w skład którego wchodzą silnik benzynowy, silnik elektryczny oraz generator ładujący baterię trakcyjną. Tylną oś napędza trzeci silnik elektryczny. Pracą wszystkich urządzeń zarządza sterownik PCU za pośrednictwem przekładni hybrydowej i konwertera. Dzięki niemu możliwe jest stosowanie mocniejszych silników elektrycznych przy utrzymaniu tej samej mocy i pojemności baterii.

Dlaczego to ważne? Hybrydy Toyoty mogą poruszać się ze znacznymi prędkościami w trybie wyłącznie elektrycznym, a także utrzymać zużycie paliwa na poziomie zbliżonym do wersji z napędem tylko na przód.

Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzana jest głównie przednia oś. Tylne koła włączają się, by stworzyć układ 4x4, tylko gdy jest to absolutnie niezbędne. Czyli wtedy, gdy system wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy gdy będziemy poruszać się po piachu, śniegu czy błocie. Rozkład siły napędowej między osie wynosi od 100:0 do 40:60.

Yaris Cross AWD-i potrafi też ciągnąć przyczepę o masie do 750 kg. Do tego średnie zużycie benzyny to 4,8 l paliwa na 100 km, czyli niemal tyle samo, co w wersji przednionapędowej.

Nowa Toyota Yaris Cross / @GREG

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross?

Nowa Toyota Yaris Cross w bazowej odmianie Active kosztuje od 110 900 zł, czyli tak jak poprzedni model, ale z lepszym wyposażeniem. Standard obejmuje:

Światła główne w technologii LED,

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne,

Kamerę cofania,

Klimatyzację,

9-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 3 z bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay,

Pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Ceny nowej Toyoty Yaris Cross w Polsce. Chińskie marki mają się czego bać?

Debiut nowej Toyoty Yaris Cross przypada na moment największej ofensywy chińskich marek. Rywale tacy jak MG, BYD czy Chery kuszą bogatym wyposażeniem w niskiej cenie, ale japoński SUV ma pełen bagażnik argumentów, które mogą odesłać konkurencję na deski.

Przy cenie startowej od 110 900 zł nowy Yaris Cross staje się realną alternatywą dla chińskich SUV-ów. Toyota wygrywa nie tylko legendarną trwałością i wysoką wartością przy odsprzedaży, ale przede wszystkim sprawdzonym napędem hybrydowym. Podczas gdy chińscy konkurenci często borykają się z wysokim zużyciem paliwa, nowy Yaris Cross pokazuje, że potrafi być ekstremalnie oszczędny i to od niechcenia. Właśnie taki miks ceny i technologii sprawia, że konkurencja z Chin może mieć twardy orzech do zgryzienia.

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Toyota Yaris Cross w lepszej odmianie Comfort kosztuje od 116 900 zł

Nowy Yaris Cross w wersji Comfort z hybryda 1.5 o mocy 116 KM z napędem na przód kosztuje od 116 900 zł. 130-konna hybryda startuje od 118 900 zł, a model z napędem AWD-i wymaga 128 900 zł. Bogatsze wyposażenie obejmuje:

Automatyczną klimatyzację,

Podgrzewane fotele przednie z funkcją elektrycznej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy,

w AWD-i selektor trybów jazdy w terenie (Normal, Snow, Trail),

System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC).

Nowa Toyota Yaris Cross / @GREG

Tak wygląda Yaris Cross w wersji Style. Jeden silnik do wyboru

Toyota Yaris Cross w wersji Style jest oferowana z najmocniejszym układem 1.5 Hybrid Dynamic Force/130 KM. Auto kosztuje od 130 900 zł. Model z napędem AWD-i to wydatek od 140 900 zł. Standard obejmuje:

17-calowe felgi aluminiowe,

Oświetlenie ambientowe wnętrza,

Bezprzewodową ładowarkę do smartfonów,

System multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym wyświetlaczem,

Zupełnie nowe fotele z profilowanym podparciem bocznym z platynowymi akcentami i trójkolorowymi przeszyciami,

Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby,

Podgrzewaną kierownicę.

Nowa Toyota Yaris Cross / @GREG

Ile kosztuje nowy Yaris Cross w wersji Executive?

Także wersja Executive jest dostępna wyłącznie z układem 1.5 o mocy 130 KM. Taki Yaris Cross kosztuje od 138 900 zł, auto z napędem AWD-i wymaga 148 900 zł. W standardzie oferuje:

Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,

Skórzano-materiałową tapicerkę SakuraTouch z kontrastowymi akcentami na oparciach i boczkach foteli,

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

18-calowe felgi aluminiowe.

Toyota Yaris Cross GR Sport / @GREG

Nowa Toyota Yaris Cross w wersji GR Sport z lepszym zawieszeniem

Najlepiej wyposażona Toyota Yaris Cross GR Sport jest dostępna wyłącznie z układem 1.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 130 KM. Cena startuje z poziomu 147 900 zł. Standard obejmuje:

Przedni zderzak w stylistyce GR SPORT z bocznymi elementami aerodynamicznymi,

18-calowe felgi aluminiowe,

przeprojektowane zawieszenie,

Fotele wykończone szarym materiałem Ultrasuede z czerwonymi przeszyciami i logotypem GR na zagłówkach i kierownicy

Oświetlenie ambientowe,

Bezprzewodową ładowarkę do smartfonów,

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Samochody w wersjach Executive i GR Sport można wzbogacić o trzy opcjonalne pakiety – TECH (5000 zł) z asystentem parkowania Toyota Teammate Advanced Park oraz monitorem panoramicznym z systemem kamer 360 stopni, VIP (10 000 zł, dostępny po wybraniu Pakietu TECH) z reflektorami Matrix LED, systemem Premium Audio JBL z 8 głośnikami, dachem panoramicznym z roletą i wyświetlaczem projekcyjnym na przedniej szybie (HUD) oraz BI-TONE (2900 zł, wyłącznie w wersji Executive) z dachem w kolorze fortepianowej czerni.

Nowa Toyota Yaris Cross - kompletny cennik i wersje wyposażenia

Nowa Toyota Yaris Cross Active Comfort Style Executive GR Sport 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 110 900 zł 116 900 - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT - 118 900 130 900 138 900 147 900 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD 130 KM e-CVT - 128 900 140 900 148 900 -