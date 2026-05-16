Toyota bZ4X Touring już w Polsce. Koniec dominacji RAV4?

Toyota sypie z premierami i prowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowy Urban Cruiser wjechał do konkurencyjnej klasy B-SUV, natomiast nowa Toyota C-HR już rozpycha się wśród kompaktowych modeli C-SUV. Przed chwila do salonów trafiła zupełnie nowa Toyota RAV4 (SUV segmentu D). Mało?

Japońska marka wyciągnęła z kapelusza auto, które powinno być na rynku od dawna. W Polsce debiutuje zupełnie nowa Toyota bZ4X Touring. Na co mogą liczyć kierowcy. Oto szczegóły...

Bagażnik jak w Skodzie Superb. Toyota Touring to SUV do zadań specjalnych

Toyota bZ4X Touring w nowym lakierze Brilliant Bronze może niektórym przypominać duże kombi wyżej zawieszone nad drogą. Jednak to pełnokrwisty, duży SUV dla dużej rodziny. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach. Nowy model powstał dzięki rozciągnięciu sylwetki standardowego bZ4X. Bardziej praktyczna wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 25 mm wyższa (1670 mm wysokości).

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Touring wygląda zdecydowanie lepiej od klasycznego bZ4X. Także pod względem codziennego użytkowania ten samochód ma o niebo więcej sensu. Dodatkowe milimetry pozwoliły rozciągnąć bagażnik o 148 litrów, co daje przepastne 669 l pojemności pod elektrycznie sterowaną klapą – to 155 l więcej niż nowy RAV4 (514 l) i niemal tyle, co w Skodzie Superb kombi. Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40:60 można szybko złożyć i powiększyć przestrzeń transportową do 1718 litrów.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Toyota bZ4X Touring zamiast RAV4? Wnętrze zaskakuje nie tylko stylem

Trzeba przyznać, że z takimi gabarytami Touring z powodzeniem może być alternatywą dla RAV4. Szczególnie, że elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, czyli o 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo, co w Highlanderze), akumulator zamknięty w podłodze oraz przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu, przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż 1 metr.

Nowy SUV od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. Znany z Lexusa 14-calowy ekran systemu multimedialnego jest standardem we wszystkich wersjach. Cieszą dodatkowe pokrętła i przyciski fizyczne do obsługi najpotrzebniejszych funkcji – klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Nowością jest także podwójna ładowarka indukcyjna do telefonów.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Toyota postawiła na trzy rozwiązania, które idą pod prąd. Po pierwsze, przygotujcie się na to, że przed pasażerem... nie znajdziecie schowka (inżynierowie musieli go poświęcić na rzecz ogrzewania promiennikowego ukrytego w desce). W zamian zastosowano świetny patent w tunelu środkowym – ten przepastny schowek otwiera się na obie strony, więc i kierowca, i pasażer mają do niego równie wygodny dostęp. A co z wyświetlaczem head-up? Toyota z niego zrezygnowała, ale w zamian tak sprytnie usadowiła cyfrowe zegary, że wzrok naturalnie pada na nie bez odrywania oczu od drogi.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Gwarancja na 1 milion kilometrów – takich warunków nie daje nikt

bZ4X Touring w podłodze skrywa duży litowo-jonowy akumulator o pojemności 74,7 kWh brutto. To najnowsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach. Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu, oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt inny nie oferuje takich warunków!

380 KM i 4,5 s do setki. Rodzinna Toyota szybsza od GR Yarisa, ale oszczędna

Napęd Toyoty bZ4X Touring wykorzystuje mniejszy i lżejszy układ e-Axle. Inżynierowie zastosowali tu nowe półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które są efektywniejsze i jednocześnie generują przy tym wyższą moc. Wariant z napędem na przednie koła osiąga 224 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 s. Zasięg wynosi do 591 km na jednym ładowaniu.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota bZ4X Touring z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4). Na drodze wygląda niegroźnie, ale wielkie wrażenie robi jej przyspieszenie. 380 KM czyni ten model najmocniejszym obecnie autem japońskiej marki. Sprint od zera do 100 km/h w 4,5 s to wynik ze świata samochodów sportowych – nawet narowisty GR Yaris zostaje w tyle (5,2 s).

Dociśnięcie gazu wbija plecy w fotel i trzyma, dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry wyprzedzania przypominają jazdę motocyklem – trzeba dobrze trzymać kierownicę.

Zużycie energii w przejeździe testowym w mieszanych warunkach wyniosło ok. 15,2 kWh/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić jeden z czterech poziomów rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Lewa łopatka – więcej siły hamowania, prawa – mniej; prościej chyba już nie można. Jak przystało na rodzinną rakietę, Toyota bZ4X Touring jest też gotowa do holowania przyczep o masie do 1500 kg.

Nowa Toyota bZ4X Touring

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Szybkie ładowanie w 28 minut. Sprawdzone na stacji Ekoen

Nowy SUV Toyoty jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto ładuje się od 10 do 80 proc. (SoC) w zaledwie 28 minut. Potwierdziły to analizy krzywych sesji ładowania wykonanych na hubie sieci Ekoen w Warszawie. Dziesiątki aut elektrycznych już testowałem i muszę przyznać, że krzywa ładowania w bZ4X jest zaskakująco stabilna. Funkcję podgrzania akumulatora przed ładowaniem można aktywować ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem nawigacji. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wersji Executive auto ma osprzęt 22 kW.

Elektryczne 4x4 lepsze od mechanicznego? bZ4X Touring w terenie

Toyota bZ4X Touring z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość SUV-ów. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż osi na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-MODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.

Na mokrej nawierzchni Touring ze stałym napędem 4x4 X-MODE wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ dołączany przez komputer, i to mimo że elektryk waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Toyota bZ4X Touring FWD AWD Pojemność baterii (brutto, kWh) 74,7 kWh 74,7 kWh Zużycie energii WLTP (kWh/100 km) 14 15,3 (18”)/16,6 (20”) Zasięg WLTP (km) do 591 (18”) do 528 (18”)/do 479 (20”) Moc (KM/kW) 224/165 380/280 Moment obrotowy (Nm) 269 269 (przód) + 269 (tył) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,3 4,5

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Toyota uderza w konkurencję. Cena bZ4X Touring to rynkowa agresja

Nowa Toyota bZ4X Touring w podstawowej wersji Style kosztuje od 214 900 zł (silnik o mocy 224 KM). Samochód jeszcze zanim pojawił się w salonach stał się hitem. Kierowcy zamawiają auto w ciemno – bez jazd próbnych, a nawet bez oglądania na żywo. Ceny auta z napędem na cztery koła X-MODE zaczynają się od 231 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

światła Matrix LED ,

, 18-calowe felgi aluminiowe z kołpakami aerodynamicznymi,

tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej,

14-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem kamer 360 stopni,

pompę ciepła,

dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,

podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę,

przyciemniane szyby tylne,

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,

dwie stacje indukcyjne do ładowania telefonu w konsoli centralnej,

pokładowa ładowarka (AC) o mocy 11 kW.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Toyota bZ4X Touring Executive od 256 900 zł

Nowa Toyota bZ4X Touring w odmianie Executive jest dostępna wyłącznie z napędem na cztery koła 4x4 X-MODE (380 KM). Takie auto kosztuje od 256 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

20-calowe felgi,

tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym lub khaki (skóra syntetyczna),

ładowarkę pokładową (AC) o mocy 22 kW,

cyfrowe lusterko wsteczne,

wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień siedzenia kierowcy,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów pierwszego rzędu,

asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA),

asystenta zmiany pasa ruchu (LCA),

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Do każdego auta producent daje trójfazowy kabel o długości 7,5 m do ładowania (Typ2) z pokrowcem, dywaniki welurowe, aluminiowe nakładki progowe i wykładzinę bagażnika. W salonie można zamówić również stację do ładowania Toyota HomeCharge, kompatybilną z domową instalacją elektryczną.

Nowa Toyota bZ4X Touring / Jeroen Peeters

Nowa Toyota bZ4X Touring - dane techniczne, silnik, wymiary

NAPĘD FWD AWD Typ Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Łączna moc (KM / KW) 224 / 165 380 / 280 Moment obrotowy przedniej osi (Nm) 268,6 268,6 Moment obrotowy tylnej osi (Nm) - 268,6

BATERIA FWD AWD Rodzaj Litowo-jonowa Liczba ogniw 104 Napięcie znamionowe (V) 391 Pojemności baterii brutto (kWh) 74,7 74,7 Pojemność baterii netto (kWh) 71 71

OSIĄGI FWD AWD Maksymalna prędkość (km/h) 160 180 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,3 4,5 Hamulce (przód i tył) Tarcze wentylowane

ZASIĘG (km) FWD AWD Cykl WLTP (koła 18”) 591 528 Cykl WLTP (koła 20”) - 479

WYMIARY NADWOZIA Długość (mm) 4830 Szerokość (mm) 1860 Wysokość (mm) 1675 Rozstaw osi (mm) 2850 Rozstaw kół - przód / tył (mm) 1600 / 1610 Minimalny prześwit (mm) 210 Promień skrętu kół / nadwozia (mm) 5,6 / 6,1 Rozmiar opon (18” / 20”) 235/60R18 / 235/50R20

WYMIARY WNĘTRZA Długość (mm) 1995 Szerokość (mm) 1500 Wysokość (mm) 1160 (1140 z dachem panoramicznym)

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (cm3) Pojemność cm3 (w tym pod podłogą bagażnika) 669 l (VDA; pomiar do rolety)

MASA (kg) FWD AWD Masa przyczepy (z hamulcem) 750 1500 Masa własna pojazdu 1900-1990 2000-2100 Całkowita masa pojazdu 2465 2560