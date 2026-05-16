Toyota bZ4X Touring już w Polsce. Koniec dominacji RAV4?
Toyota sypie z premierami i prowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowy Urban Cruiser wjechał do konkurencyjnej klasy B-SUV, natomiast nowa Toyota C-HR już rozpycha się wśród kompaktowych modeli C-SUV. Przed chwila do salonów trafiła zupełnie nowa Toyota RAV4 (SUV segmentu D). Mało?
Japońska marka wyciągnęła z kapelusza auto, które powinno być na rynku od dawna. W Polsce debiutuje zupełnie nowa Toyota bZ4X Touring. Na co mogą liczyć kierowcy. Oto szczegóły...
Bagażnik jak w Skodzie Superb. Toyota Touring to SUV do zadań specjalnych
Toyota bZ4X Touring w nowym lakierze Brilliant Bronze może niektórym przypominać duże kombi wyżej zawieszone nad drogą. Jednak to pełnokrwisty, duży SUV dla dużej rodziny. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach. Nowy model powstał dzięki rozciągnięciu sylwetki standardowego bZ4X. Bardziej praktyczna wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 25 mm wyższa (1670 mm wysokości).
Touring wygląda zdecydowanie lepiej od klasycznego bZ4X. Także pod względem codziennego użytkowania ten samochód ma o niebo więcej sensu. Dodatkowe milimetry pozwoliły rozciągnąć bagażnik o 148 litrów, co daje przepastne 669 l pojemności pod elektrycznie sterowaną klapą – to 155 l więcej niż nowy RAV4 (514 l) i niemal tyle, co w Skodzie Superb kombi. Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40:60 można szybko złożyć i powiększyć przestrzeń transportową do 1718 litrów.
Toyota bZ4X Touring zamiast RAV4? Wnętrze zaskakuje nie tylko stylem
Trzeba przyznać, że z takimi gabarytami Touring z powodzeniem może być alternatywą dla RAV4. Szczególnie, że elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, czyli o 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo, co w Highlanderze), akumulator zamknięty w podłodze oraz przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu, przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż 1 metr.
Nowy SUV od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. Znany z Lexusa 14-calowy ekran systemu multimedialnego jest standardem we wszystkich wersjach. Cieszą dodatkowe pokrętła i przyciski fizyczne do obsługi najpotrzebniejszych funkcji – klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Nowością jest także podwójna ładowarka indukcyjna do telefonów.
Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Toyota postawiła na trzy rozwiązania, które idą pod prąd. Po pierwsze, przygotujcie się na to, że przed pasażerem... nie znajdziecie schowka (inżynierowie musieli go poświęcić na rzecz ogrzewania promiennikowego ukrytego w desce). W zamian zastosowano świetny patent w tunelu środkowym – ten przepastny schowek otwiera się na obie strony, więc i kierowca, i pasażer mają do niego równie wygodny dostęp. A co z wyświetlaczem head-up? Toyota z niego zrezygnowała, ale w zamian tak sprytnie usadowiła cyfrowe zegary, że wzrok naturalnie pada na nie bez odrywania oczu od drogi.
Gwarancja na 1 milion kilometrów – takich warunków nie daje nikt
bZ4X Touring w podłodze skrywa duży litowo-jonowy akumulator o pojemności 74,7 kWh brutto. To najnowsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach. Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu, oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt inny nie oferuje takich warunków!
380 KM i 4,5 s do setki. Rodzinna Toyota szybsza od GR Yarisa, ale oszczędna
Napęd Toyoty bZ4X Touring wykorzystuje mniejszy i lżejszy układ e-Axle. Inżynierowie zastosowali tu nowe półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które są efektywniejsze i jednocześnie generują przy tym wyższą moc. Wariant z napędem na przednie koła osiąga 224 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 s. Zasięg wynosi do 591 km na jednym ładowaniu.
Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota bZ4X Touring z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4). Na drodze wygląda niegroźnie, ale wielkie wrażenie robi jej przyspieszenie. 380 KM czyni ten model najmocniejszym obecnie autem japońskiej marki. Sprint od zera do 100 km/h w 4,5 s to wynik ze świata samochodów sportowych – nawet narowisty GR Yaris zostaje w tyle (5,2 s).
Dociśnięcie gazu wbija plecy w fotel i trzyma, dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry wyprzedzania przypominają jazdę motocyklem – trzeba dobrze trzymać kierownicę.
Zużycie energii w przejeździe testowym w mieszanych warunkach wyniosło ok. 15,2 kWh/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić jeden z czterech poziomów rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Lewa łopatka – więcej siły hamowania, prawa – mniej; prościej chyba już nie można. Jak przystało na rodzinną rakietę, Toyota bZ4X Touring jest też gotowa do holowania przyczep o masie do 1500 kg.
Szybkie ładowanie w 28 minut. Sprawdzone na stacji Ekoen
Nowy SUV Toyoty jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto ładuje się od 10 do 80 proc. (SoC) w zaledwie 28 minut. Potwierdziły to analizy krzywych sesji ładowania wykonanych na hubie sieci Ekoen w Warszawie. Dziesiątki aut elektrycznych już testowałem i muszę przyznać, że krzywa ładowania w bZ4X jest zaskakująco stabilna. Funkcję podgrzania akumulatora przed ładowaniem można aktywować ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem nawigacji. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wersji Executive auto ma osprzęt 22 kW.
Elektryczne 4x4 lepsze od mechanicznego? bZ4X Touring w terenie
Toyota bZ4X Touring z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość SUV-ów. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż osi na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-MODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.
Na mokrej nawierzchni Touring ze stałym napędem 4x4 X-MODE wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ dołączany przez komputer, i to mimo że elektryk waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.
Toyota bZ4X Touring
FWD
AWD
Pojemność baterii (brutto, kWh)
74,7 kWh
74,7 kWh
Zużycie energii WLTP (kWh/100 km)
14
15,3 (18”)/16,6 (20”)
Zasięg WLTP (km)
do 591 (18”)
do 528 (18”)/do 479 (20”)
Moc (KM/kW)
224/165
380/280
Moment obrotowy (Nm)
269
269 (przód) + 269 (tył)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
7,3
4,5
Toyota uderza w konkurencję. Cena bZ4X Touring to rynkowa agresja
Nowa Toyota bZ4X Touring w podstawowej wersji Style kosztuje od 214 900 zł (silnik o mocy 224 KM). Samochód jeszcze zanim pojawił się w salonach stał się hitem. Kierowcy zamawiają auto w ciemno – bez jazd próbnych, a nawet bez oglądania na żywo. Ceny auta z napędem na cztery koła X-MODE zaczynają się od 231 900 zł. Wyposażenie obejmuje:
- światła Matrix LED,
- 18-calowe felgi aluminiowe z kołpakami aerodynamicznymi,
- tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej,
- 14-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem kamer 360 stopni,
- pompę ciepła,
- dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,
- podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę,
- przyciemniane szyby tylne,
- systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,
- dwie stacje indukcyjne do ładowania telefonu w konsoli centralnej,
- pokładowa ładowarka (AC) o mocy 11 kW.
Toyota bZ4X Touring Executive od 256 900 zł
Nowa Toyota bZ4X Touring w odmianie Executive jest dostępna wyłącznie z napędem na cztery koła 4x4 X-MODE (380 KM). Takie auto kosztuje od 256 900 zł. Wyposażenie obejmuje:
- 20-calowe felgi,
- tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym lub khaki (skóra syntetyczna),
- ładowarkę pokładową (AC) o mocy 22 kW,
- cyfrowe lusterko wsteczne,
- wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień siedzenia kierowcy,
- podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,
- ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów pierwszego rzędu,
- asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park,
- system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA),
- asystenta zmiany pasa ruchu (LCA),
- pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.
Do każdego auta producent daje trójfazowy kabel o długości 7,5 m do ładowania (Typ2) z pokrowcem, dywaniki welurowe, aluminiowe nakładki progowe i wykładzinę bagażnika. W salonie można zamówić również stację do ładowania Toyota HomeCharge, kompatybilną z domową instalacją elektryczną.
Nowa Toyota bZ4X Touring - dane techniczne, silnik, wymiary
NAPĘD
FWD
AWD
Typ
Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
Łączna moc (KM / KW)
224 / 165
380 / 280
Moment obrotowy przedniej osi (Nm)
268,6
268,6
Moment obrotowy tylnej osi (Nm)
-
268,6
BATERIA
FWD
AWD
Rodzaj
Litowo-jonowa
Liczba ogniw
104
Napięcie znamionowe (V)
391
Pojemności baterii brutto (kWh)
74,7
74,7
Pojemność baterii netto (kWh)
71
71
OSIĄGI
FWD
AWD
Maksymalna prędkość (km/h)
160
180
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
7,3
4,5
Hamulce (przód i tył)
Tarcze wentylowane
ZASIĘG (km)
FWD
AWD
Cykl WLTP (koła 18”)
591
528
Cykl WLTP (koła 20”)
-
479
WYMIARY NADWOZIA
Długość (mm)
4830
Szerokość (mm)
1860
Wysokość (mm)
1675
Rozstaw osi (mm)
2850
Rozstaw kół - przód / tył (mm)
1600 / 1610
Minimalny prześwit (mm)
210
Promień skrętu kół / nadwozia (mm)
5,6 / 6,1
Rozmiar opon (18” / 20”)
235/60R18 / 235/50R20
WYMIARY WNĘTRZA
Długość (mm)
1995
Szerokość (mm)
1500
Wysokość (mm)
1160 (1140 z dachem panoramicznym)
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (cm3)
Pojemność cm3 (w tym pod podłogą bagażnika)
669 l (VDA; pomiar do rolety)
MASA (kg)
FWD
AWD
Masa przyczepy (z hamulcem)
750
1500
Masa własna pojazdu
1900-1990
2000-2100
Całkowita masa pojazdu
2465
2560