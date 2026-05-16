Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielkie zmiany dla kierowców. Papierowe dokumenty znikną na dobre – harmonogram zmian

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:15
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Policjant w odblaskowej kamizelce z napisem POLICJA oraz zbliżenie na rozłożony, papierowy dowód rejestracyjny pojazdu z pieczątkami i leżącymi na nim kluczykami samochodowymi
Tradycyjny papierowy dowód rejestracyjny wkrótce przejdzie do historii. Zastąpi go elektroniczny zapis w systemie CEP/dziennik.pl
Ministerstwo Cyfryzacji szykuje rewolucję, która zmieni życie każdego polskiego kierowcy. Papierowe dowody rejestracyjne oraz tradycyjne, plastikowe prawa jazdy odejdą do lamusa. Zmiany obejmą również zasady sprzedaży aut używanych i wizyty w urzędach. Wiemy, jak wygląda oficjalny harmonogram wdrażania nowych przepisów.

Papierowe dokumenty znikną na dobre. Rewolucja w portfelach kierowców

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ambitną nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jej celem jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów Unii Europejskiej oraz głęboka modernizacja systemu CEPiK, który w obecnej formule nie odpowiada już współczesnym standardom. Resort stawia na pełną informatyzację administracji. Dla właścicieli pojazdów oznacza to prawdziwą rewolucję.

Przypominam: kierowcy w Polsce nie muszą wozić ze sobą fizycznego dowodu rejestracyjnego i polisy OC już od 1 października 2018 roku. Podczas rutynowej kontroli drogowej policja weryfikuje dane w bazie CEP. Papierowy dokument wciąż jest jednak niezbędny podczas wizyty na stacji kontroli pojazdów, przy sprzedaży auta czy podczas wyjazdów zagranicznych. Niebawem jednak tradycyjny blankiet całkowicie przejdzie do historii.

Koniec z blankietem w szufladzie. Kiedy cyfrowy dowód zastąpi papier?

Zgodnie z założeniami projektu, papierowa wersja dowodu rejestracyjnego zniknie definitywnie 5 czerwca 2028 roku. Charakterystyczny kartonik zostanie zastąpiony przez automatyczny, elektroniczny zapis w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W cyfrowej bazie znajdą się wszystkie kluczowe informacje:

  • marka i model pojazdu,
  • masa własna,
  • dane właściciela,
  • wyniki okresowych badań technicznych,
  • powody ewentualnego wyrejestrowania.

– Zgodnie z założeniami projektu, dowód rejestracyjny w formie elektronicznej będzie generowany automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów – wskazują autorzy projektu w rządowym uzasadnieniu.

Dzięki aktualizacji danych w czasie rzeczywistym, system wyeliminuje ryzyko błędów urzędowych. Co ważne dla tradycjonalistów: przepisy przewidują możliwość zamówienia tradycyjnej, papierowej wersji (np. pocztą) na specjalne życzenie – to ukłon w stronę osób, które nie potrafią bądź nie chcą korzystać z technologii cyfrowych.

Rewolucja w mObywatelu. Formalności załatwisz bez wychodzenia z domu

Nowe regulacje znacznie zwiększą możliwości aplikacji mObywatel. Już 29 listopada 2027 roku wejdą w życie przepisy pozwalające na składanie e-wniosków o wydanie, wymianę lub przedłużenie prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy. Koniec z wycieczkami do wydziału komunikacji i staniem w kolejkach. Przez smartfon będzie można również:

  • zgłosić utratę, kradzież lub zniszczenie dokumentu,
  • potwierdzić odbiór nowego prawa jazdy od kuriera/listonosza,
  • zdalnie (jako rodzic) wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu prawa jazdy przez niepełnoletnie dziecko.

Nowe zasady sprzedaży samochodów i koniec z zaświadczeniami od lekarza

Kolejny krok milowy zaplanowano na 13 listopada 2028 roku. Wtedy w życie wejdą przepisy umożliwiające w pełni elektroniczne zawarcie umowy sprzedaży pojazdu, zgłoszenie zbycia auta ubezpieczycielowi czy zgłoszenie utraty tablic rejestracyjnych przez internet.

Z kolei od 29 listopada 2027 roku urzędy zostaną połączone bezpośrednimi bazami danych z placówkami medycznymi. Oznacza to, że system sam pobierze informacje o przejściu badań lekarskich czy psychologicznych oraz ukończonych kursach. Kierowcy nie będą już musieli donosić papierowych zaświadczeń.

Szybkie kary dla kierowców

Nowelizacja uszczelni system wymiany informacji o piratach drogowych. Sądy zostaną zobligowane do natychmiastowego wprowadzania do ewidencji danych o zakazach prowadzenia pojazdów. Skończy się unikanie kar wynikające z opieszałości urzędów czy opóźnień w przepływie dokumentów papierowych między instytucjami.

Plastikowe prawo jazdy też przechodzi do historii

Pożegnanie z papierowym dowodem to tylko część planu. Unia Europejska dąży do całkowitej cyfryzacji dokumentów tożsamości. Do listopada 2029 roku w Polsce i całej UE wdrożone zostanie cyfrowe prawo jazdy, dostępne w ogólnoeuropejskiej aplikacji, honorowane we wszystkich krajach członkowskich. Tradycyjny plastikowy blankiet będzie wydawany wyłącznie na wyraźne, uzasadnione życzenie kierowcy.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny
Prawo jazdy i dowód rejestracyjny - tradycyjne dokumenty znikną na dobre
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcadowód rejestracyjnyprawo jazdyzmiana
Powiązane
Cena paliwa 5,99 zł za litr benzyny 95 na pylonie stacji Auchan w maju 2026 roku
Polacy rzucili się na paliwo po 5,99 zł. Od poniedziałku benzyna 95 skacze do takiego poziomu
Przód nowej zielonej Skody Elroq, widoczny napis SKODA na masce, nowoczesne reflektory LED Matrix i czarny grill Tech-Deck Face
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Denza Z9 GT ładowanie samochodu elektrycznego
Niemiec płakał jak ładował. Ten samochód pobił rekord Polski
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielkie zmiany dla kierowców. Papierowe dokumenty znikną na dobre – harmonogram zmian »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Międzynarodowy hit nie zwalnia tempa
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Burze, grad, deszcz
Pogoda na sobotę. Nadciągają niebezpieczne burze z gradem i ulewy. IMGW szykuje ostrzeżenia
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj