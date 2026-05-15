Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 07:31
[aktualizacja dzisiaj, 08:13]
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Podczas kontroli policjant może sprawdzić homologację źródła światła. Brak certyfikatu grozi mandatem do 3000 zł/Policja
To koniec niepewności dla milionów kierowców. Nowe prawo wprowadza zmiany, które pozwolą użytkownikom starszych aut legalnie zakładać żarówki LED H1 i H4, czyli popularne retrofity do reflektorów halogenowych. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza przełomowe prace na szczeblu ONZ. Polska zyskuje jasny harmonogram legalizacji…

Retrofity LED w starszym aucie. Dlaczego kierowcy ich szukają?

Wiele starszych samochodów w Polsce ma słabe oświetlenie. Ich reflektory z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi oferują skromny zasięg w porównaniu do tego, co potrafią współczesne systemy. Dlatego kierowcy biorą sprawy w swoje ręce i montują zamienniki – popularne retrofity LED.

To prosty sposób, by niewielkim kosztem zwiększyć skuteczność świateł do dzisiejszych standardów. Montaż jest błyskawiczny – nowoczesne LED-y mają identyczne wymiary jak klasyczne żarówki, więc pasują do gniazd bez żadnych kombinacji z adapterami. Efekt? Bielszy strumień światła, szerszy zasięg i znacznie lepsza widoczność pobocza. Do tego dochodzi trwałość: markowe LED-y potrafią wytrzymać nawet 3000 godzin, zużywając przy tym o 60% mniej energii niż halogeny. Brzmi jak układ idealny, prawda?

Ministerstwo Infrastruktury: Nowe przepisy ONZ zmienią wszystko

Haczyk tkwi w przepisach. Choć technologia jest gotowa, w Polsce stosowanie retrofitów wciąż bywa uznawane za nielegalne. Jednak nowe światło na sprawę rzuca Ministerstwo Infrastruktury. Okazuje się, że 2026 rok może przynieść prawdziwy przełom.

– W ONZ trwają prace nad opracowaniem przepisów homologacyjnych dla wszystkich podstawowych źródeł światła stosowanych w pojazdach – mówi dziennik.pl Rafał Jaśkowski, dyrektor biura komunikacji w resorcie infrastruktury.

Nowe regulacje mają sprawić, że każdy LED wykonany według nowych wytycznych będzie mógł być legalnie stosowany jako zamiennik klasycznej żarówki (np. H1 czy H4) w dowolnym aucie. Bez względu na to, co widnieje w starej homologacji reflektora.

Dopuszczenie a homologacja ECE. Tu tkwi haczyk

Wokół tematu narosło mnóstwo mitów, a w komentarzach zawsze pojawia się argument: to i tak nielegalne. Problem w tym, że wielu kierowców (i mechaników) myli dwa pojęcia: lokalne dopuszczenie do ruchu oraz międzynarodową homologację ECE.

To zasadnicza różnica. Dopuszczenie lokalne (które funkcjonuje np. w Niemczech czy Austrii) często dotyczy konkretnych modeli aut i nie obowiązuje automatycznie w Polsce. Z kolei homologacja ECE to standard uznawany w krajach Unii Europejskiej, w tym u nas. To sygnał, że produkt został sprawdzony pod kątem geometrii wiązki i bezpieczeństwa – dokładnie tak samo jak tradycyjna żarówka halogenowa.

Pierwszy przełom już jest: H11 zmienia zasady gry

Choć na ogólną legalizację H1 czy H4 jeszcze czekamy, na rynku pojawiły się już „pierwsze jaskółki”. Przykładem jest kategoria oświetlenia H11.

– Jeśli regulamin ONZ faktycznie zostanie uzupełniony o te przepisy, producenci zyskają jasne ramy projektowe, a użytkownicy pewność – tłumaczy dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Ekspert przypomina, że giganci tacy jak OSRAM wprowadzili już na rynek modele z pełną homologacją ECE (np. Night Breaker LED Smart H11). Co to oznacza w praktyce? To koniec wyboru między legalnym, ale słabym halogenem a lepszym, ale nielegalnym LED-em. Homologowany retrofit H11 można legalnie montować w każdym reflektorze przystosowanym do tej żarówki. Bez żadnych dodatkowych badań technicznych czy certyfikatów.

Kiedy legalne LED-y w Polsce? Znamy harmonogram do 2028 roku

Ministerstwo podało też terminy przygotowywania dokumentów dla poszczególnych kategorii oświetlenia. Tak wygląda harmonogram:

Rodzaj świateł

Rok legalizacji

Przeciwmgielne

2026

Drogowe (tzw. długie)

2027

Mijania

2028

Policja ostrzega: Brak certyfikatu to utrata dowodu rejestracyjnego

Dopóki harmonogram nie obejmie danej kategorii (np. H4), kierowcy muszą zachować czujność. Policja w trakcie kontroli drogowej może sprawdzić stan oświetlenia. Jeśli zamontowany LED nie posiada homologacji ECE (jak we wspomnianym przypadku H11), spotkanie z drogówką skończy się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Warto o tym pamiętać: W przypadku montażu legalnych retrofitów (tych z homologacją ECE) dobrym nawykiem jest zachowanie oryginalnego opakowania i wożenie go w schowku. Dlaczego? Podczas kontroli policjant nie musi wyciągać żarówki z reflektora – wystarczy mu potwierdzenie na pudełku, że produkt spełnia międzynarodowe normy. To najprostszy sposób, by uniknąć niepotrzebnych dyskusji i podejrzeń o oślepianie innych.

– Prawidłowo wyregulowane i sprawne światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę – przypomina podinspektor Robert Opas, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

Jeśli jednak oświetlenie posiada poważne usterki lub jest niezgodne z przepisami, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć mandat w wysokości do 3000 zł. Odzyskanie dokumentu nastąpi dopiero po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Należy też pamiętać, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku – od zmierzchu do świtu – to już 300 zł kary i 6 punktów karnych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
