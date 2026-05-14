Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:04
Policjanci coraz częściej sprawdzają wyposażenie auta. Za brak jednego elementu grozi mandat/Policja
Koniec z dobrowolnością – apteczka samochodowa stanie się obowiązkowym wyposażeniem każdego auta osobowego w Polsce. Resort infrastruktury domyka nowe przepisy, które wejdą w życie jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Sprawdziliśmy, od kiedy dokładnie policjanci zaczną zaglądać do bagażników i jak wysoki mandat grozi za brak materiałów opatrunkowych.

Rewolucja w wyposażeniu aut. Apteczka obowiązkowa jeszcze w 2026 roku

Kierowców czeka prawdziwa rewolucja. Już niebawem lista obowiązkowego wyposażenia aut w Polsce zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa stanie się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli osobówek.

– W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – czytamy w rządowym dokumencie, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury.

Kiedy nowa lista wyposażenia wejdzie w życie? Znamy termin

Kiedy zmiany w przepisach wejdą w życie? Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II kwartał roku, czyli do końca czerwca 2026 r. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich – obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje już m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy na Litwie.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2026. Co mówi prawo? Gaśnica i trójkąt to podstawa

Zanim jednak lista zostanie oficjalnie wydłużona, warto pamiętać o elementach, które policjanci sprawdzają podczas kontroli nawet już dziś. Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Spis nie jest długi, a kierowcy powinni znać go na pamięć. W praktyce jednak bywa różnie, co potwierdzają policjanci. Aktualnie na liście znajdują się tylko dwa punkty:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica.

Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. Co więcej, jeśli diagnosta stwierdzi brak tych elementów podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie 1 kg zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Jak prawidłowo ustawić trójkąt ostrzegawczy? Większość kierowców robi to źle

Samo posiadanie trójkąta to nie wszystko – trzeba jeszcze wiedzieć, jak go poprawnie użyć. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi:

  • W obszarze zabudowanym trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem lub na nim (na wysokości do 1 m).
  • Poza obszarem zabudowanym odległość ta musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.
  • Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Nie tylko brak apteczki. Za te przedmioty w aucie też dostaniesz mandat

Przy okazji zmian w przepisach warto pamiętać, że karę można otrzymać nie tylko za brak wyposażenia, ale też za to, co przewozimy "luzem". Chodzi o przedmioty ograniczające widoczność lub niebezpieczne narzędzia, które przy nagłym hamowaniu mogą stać się pociskami. Na czarnej liście znajdują się m.in. siekiery, maczety czy kije bejsbolowe.

W polskim prawie nie istnieje sztywny katalog przedmiotów zabronionych, co daje funkcjonariuszom pewną swobodę. To policjant na miejscu kontroli ocenia stopień zagrożenia. Jeśli uzna, że np. siekiera pod fotelem zagraża pasażerom, może wypisać mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny auta, powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten mówi jasno:

  • Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Antyradar w samochodzie. Przepisy są bezlitosne

Osobny problem stanowią urządzenia wykrywające pomiar prędkości. Tutaj przepisy są wyjątkowo surowe. Samo posiadanie antyradaru nie jest karalne, o ile urządzenie jest wyłączone i oryginalnie zapakowane. Jednak każda gotowość do użycia – czyli np. antyradar zamontowany na szybie, nawet jeśli jest wypięty z zasilania – to złamanie prawa, które skutkuje wysoką grzywną i punktami karnymi.

Tomasz Sewastianowicz
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat »
