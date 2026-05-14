Paradoks na stacjach. Co z 6,17 zł? Ropa na świecie ostro tanieje, a w Polsce od czwartku ceny w górę

Od czwartku 14 maja drożej. Ile zapłacą kierowcy?

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, od czwartku 14 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,39 zł/l. Z kolei za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,98 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla muszą przygotować się na wydatek rzędu 6,92 zł/l.

Maksymalne stawki od czwartku 14 maja:

Benzyna 95: 6,39 zł/l

Benzyna 98: 6,98 zł/l

Olej napędowy (ON): 6,92 zł/l

Minister zdecydował: Program "CPN" przedłużony

Osłodą w tej sytuacji może być decyzja resortu finansów. – Rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej" zostanie przedłużony do końca maja – poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Do końca miesiąca "CPN" będzie przedłużony na pewno. Co dalej? Zobaczymy – dodał.

Obecnie, do 15 maja, obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Mimo podwyżek, wciąż istnieją regiony, gdzie jest taniej. Najniższe rachunki zapłacą kierowcy na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce – tam benzyna 95 kosztuje średnio 6,22 zł/l. Najdrożej jest obecnie w Małopolsce (6,28 zł/l).

Najbardziej atrakcyjny diesel (6,79 zł/l) jest na Pomorzu. Z kolei najtańsze LPG (średnio 3,63 zł) znajdziemy na Warmii i Mazurach. Najwięcej za gaz zapłacą natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska oraz Kujaw (3,78 zł/l).

Światowe giełdy: Ropa tanieje, u nas drożeje. O co chodzi?

Tu pojawia się prawdziwy paradoks. Podczas gdy w Polsce ceny rosną, na globalnych rynkach ropa naftowa właśnie zaczęła tanieć. Baryłka WTI spadła do poziomu 100 dolarów, a Brent do 106 dolarów.

Inwestorzy uspokoili się po słowach Donalda Trumpa. Prezydent USA przed wylotem do Chin uciął temat wojny z Iranem:

– Mamy Iran pod całkowitą kontrolą, nie potrzebujemy tu pomocy – stwierdził Trump.

Dlaczego więc w Polsce jest drożej? Nasz rynek hurtowy reaguje z opóźnieniem na zdarzenia z początku tygodnia (kiedy ropa drożała o 8 proc.). Orlen podniósł w środę cenę benzyny 95 o 95 zł na metrze sześciennym, co błyskawicznie przełożyło się na to, co od dziś widzimy na stacjach.

Co z obiecanym 6,17 zł?

Czy obiecane przez analityków i wyczekiwane przez kierowców 6,17 zł za benzynę 95 jest jeszcze realne? Na razie te nadzieje idą na półkę. Choć ropa na świecie tanieje, polskie stacje muszą najpierw przetrawić wcześniejsze wzrosty surowca. Do tego dochodzą rekordowo niskie zapasy diesla w USA i dane o inflacji. Na powrót do poziomów bliskich 6 zł czy nawet "5"z przodu musimy jeszcze chwilę poczekać.