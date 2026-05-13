Od czwartku 14 maja drożej na stacjach. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Najnowsze zestawienie

Minister zdecydował: Program "CPN" przedłużony

– Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja – poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Do końca miesiąca „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej? Zobaczymy – dodał.

Obecnie, do 15 maja, obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Od czwartku 14 maja ceny benzyny i diesla w górę. Ile zapłacą kierowcy?

To była dobra wiadomość. Zła jest taka, że ceny zaczynają rosnąć. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w czwartek 14 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,39 zł/l. Z kolei za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,98 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,92 zł/l. Oznacza to wzrost względem środowych stawek maksymalnych w przypadku benzyny i ON.

Benzyna 95 – 6,39 zł/l,

Benzyna 98 – 6,98 zł/l,

Olej napędowy – 6,92 zł/l.

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Obecnie najniższe rachunki zapłacą kierowcy jadący przez Podkarpacie, Górny Śląsk lub Wielkopolskę – tam benzyna 95 kosztuje średnio 6,22 zł/l. Na drugim biegunie znajduje się Małopolska, która obecnie jest najdroższym regionem dla posiadaczy aut benzynowych ze stawką 6,28 zł/l.

Zupełnie inaczej rozkłada się mapa dla silników Diesla i instalacji gazowych. Najbardziej atrakcyjne ceny oleju napędowego (6,79 zł/l) oferuje województwo pomorskie. Z kolei kierowcy z Warmii i Mazur, choć muszą płacić za diesla aż 6,86 zł/l (podobnie jak na Opolszczyźnie), mogą cieszyć się najtańszym LPG w kraju – za litr autogazu płaci się tam średnio zaledwie 3,63 zł. Najwięcej za gaz zapłacą natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska oraz Kujaw, gdzie cena dobija do 3,78 zł/l.

Orlen już podniósł ceny. Hurt reaguje na światowe rynki

Potwierdzeniem nadchodzących zmian są najnowsze dane z polskiego giganta paliwowego. Orlen podniósł w środę hurtowe ceny wszystkich paliw. Najpopularniejsza benzyna 95 zdrożała o 95 zł, a szlachetniejsza "98-ka" o 103 zł na metrze sześciennym. W górę poszły też stawki za olej napędowy – tu wzrost wyniósł 78 zł.

W praktyce oznacza to, że właściciele stacji kupują od dziś paliwo drożej, co błyskawicznie przełoży się na kwoty, jakie zobaczymy na pylonach w czwartek rano. Skąd to nagłe odwrócenie trendu? Odpowiedź leży znacznie dalej niż w gmachu polskiego ministerstwa.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

Z Waszyngtonu płyną kolejne niepokojące informacje. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazywali, że w tym tygodniu ceny powinny spaść. Ich scenariusz zakładał:

Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,

spadek do poziomu 6,17 zł/l, Diesel (ON): korekta do poziomu 6,90 zł/l,

korekta do poziomu 6,90 zł/l, LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Jednak rządowy ruch w górę właśnie przekreśla te śmiałe prognozy. Magdalena Robak z e-petrol.pl zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.