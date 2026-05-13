Dziennik Gazeta Prawana logo

Od czwartku 14 maja drożej na stacjach. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 17:05
[aktualizacja dzisiaj, 17:05]
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Tankowanie paliwa
Od czwartku 14 maja ceny benzyny 95 i diesla na stacjach pójdą w górę. Orlen już zmienił cenniki w hurcie/Tomasz Sewastianowicz
Od czwartku 14 maja kierowcy w Polsce muszą przygotować się na nowe, wyższe stawki na stacjach paliw. Mimo przedłużenia programu "CPN", hurtowe cenniki Orlenu poszły drastycznie w górę, a sytuacja w USA tylko dolewa oliwy do ognia. Ile zapłacisz za litr benzyny 95, diesla i LPG pod swoim domem? Oto najnowsze zestawienie z podziałem na województwa.

Minister zdecydował: Program "CPN" przedłużony

– Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Do końca miesiąca „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej? Zobaczymy – dodał.

Obecnie, do 15 maja, obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Od czwartku 14 maja ceny benzyny i diesla w górę. Ile zapłacą kierowcy?

To była dobra wiadomość. Zła jest taka, że ceny zaczynają rosnąć. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w czwartek 14 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,39 zł/l. Z kolei za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,98 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,92 zł/l. Oznacza to wzrost względem środowych stawek maksymalnych w przypadku benzyny i ON.

  • Benzyna 95 – 6,39 zł/l,
  • Benzyna 98 – 6,98 zł/l,
  • Olej napędowy – 6,92 zł/l.

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Obecnie najniższe rachunki zapłacą kierowcy jadący przez Podkarpacie, Górny Śląsk lub Wielkopolskę – tam benzyna 95 kosztuje średnio 6,22 zł/l. Na drugim biegunie znajduje się Małopolska, która obecnie jest najdroższym regionem dla posiadaczy aut benzynowych ze stawką 6,28 zł/l.

Zupełnie inaczej rozkłada się mapa dla silników Diesla i instalacji gazowych. Najbardziej atrakcyjne ceny oleju napędowego (6,79 zł/l) oferuje województwo pomorskie. Z kolei kierowcy z Warmii i Mazur, choć muszą płacić za diesla aż 6,86 zł/l (podobnie jak na Opolszczyźnie), mogą cieszyć się najtańszym LPG w kraju – za litr autogazu płaci się tam średnio zaledwie 3,63 zł. Najwięcej za gaz zapłacą natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska oraz Kujaw, gdzie cena dobija do 3,78 zł/l.

Orlen już podniósł ceny. Hurt reaguje na światowe rynki

Potwierdzeniem nadchodzących zmian są najnowsze dane z polskiego giganta paliwowego. Orlen podniósł w środę hurtowe ceny wszystkich paliw. Najpopularniejsza benzyna 95 zdrożała o 95 zł, a szlachetniejsza "98-ka" o 103 zł na metrze sześciennym. W górę poszły też stawki za olej napędowy – tu wzrost wyniósł 78 zł.

W praktyce oznacza to, że właściciele stacji kupują od dziś paliwo drożej, co błyskawicznie przełoży się na kwoty, jakie zobaczymy na pylonach w czwartek rano. Skąd to nagłe odwrócenie trendu? Odpowiedź leży znacznie dalej niż w gmachu polskiego ministerstwa.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

Z Waszyngtonu płyną kolejne niepokojące informacje. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazywali, że w tym tygodniu ceny powinny spaść. Ich scenariusz zakładał:

  • Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,
  • Diesel (ON): korekta do poziomu 6,90 zł/l,
  • LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Jednak rządowy ruch w górę właśnie przekreśla te śmiałe prognozy. Magdalena Robak z e-petrol.pl zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.

Tankowanie benzyny 95 na stacji paliw
Tankowanie benzyny 95 na stacji paliw
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenapaliwobenzynadiesel
Powiązane
Policja kontroluje prędkość
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7 na 10 to sukces
Lexus RZ japoński SUV na rynku
Japończycy odlecieli. Nowy SUV ma 224 KM i 10 lat gwarancji. Cena to największa niespodzianka
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
Od 22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Samochód spalinowy Mercedes, brak podatku od aut spalinowych 2026 KPO
Nowy podatek od samochodów w 2026. Zwrot w Brukseli. Polska tryumfuje
Stacja paliw Orlen
Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOd czwartku 14 maja drożej na stacjach. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Najnowsze zestawienie »
Zobacz
|
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
Od 22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
MEN, Kiepura, Nowacka
Dodatkowa funkcja dla nauczyciela w ramach etatu. Dyrektorzy oburzeni projektem MEN
Celińska
Okoliczności śmierci Stanisławy Celińskiej. "Nagle źle się poczuła"
Barbara Nowacka, Nowacka
Od 1 września nowa ocena w szkołach. MEN wyjaśnia zasady
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj