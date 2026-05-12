Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 13:18
[aktualizacja dzisiaj, 14:40]
Koniec limitów na pylonach był bliski, ale rząd zmienił plany. Sprawdziliśmy, ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla po 15 maja
Czy groźba powrotu cen paliw na poziomie 9 zł/l jest realna? Kiedy wygaśnie pakiet osłonowy "Ceny Paliwa Niżej" i ile trzeba będzie zapłacić za benzynę 95 oraz olej napędowy po 15 maja? Kierowcy czekali na tę decyzję. Minister energii Miłosz Motyka właśnie ujawnił plany rządu na najbliższe dwa tygodnie.

Program CPN zostaje z nami do 30 maja 2026. Minister zdecydował

Przedłużenie o kolejne dwa tygodnie rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej", który obowiązuje obecnie do 15 maja, planowane jest w najbliższych godzinach – poinformował szef resortu energii Miłosz Motyka.

– Do momentu, kiedy analizy będą wskazywały na wysoką cenę baryłki ropy na rynkach i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. (...) To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki – powiedział minister.

Obecnie do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Nowe ceny paliw środę. Rządowe limity działają, ale światowy rynek drży

Dobre wieści dla kierowców. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę, 13 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,28 zł/l. Z kolei za wariant 98-oktanowy zapłacimy 6,87 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,34 zł/l. Oznacza to spadek wobec poniedziałkowych cen maksymalnych w przypadku benzyny 95 i ON.

  • Benzyna 95 – 6,28 zł/l,
  • Benzyna 98 – 6,87 zł/l,
  • Olej napędowy – 6,84 zł/l.

Jednak to, co dzieje się na stacjach w Polsce, to tylko połowa obrazu. Za oceanem Donald Trump właśnie "podpalił lont", który może sprawić, że dzisiejsze obniżki będą tylko krótkim incydentem przed falą podwyżek.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

W nocy polskiego czasu nadeszły niepokojące sygnały z Waszyngtonu. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazują, że w tym tygodniu ceny powinny spaść jeszcze mocniej. Ich scenariusz zakłada:

  • Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,
  • Diesel (ON): korekta do poziomu 6,90 zł/l,
  • LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Magdalena Robak z e-petrol.pl studzi jednak te nastroje. Zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.

