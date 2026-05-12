Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach

Program CPN zostaje z nami do 30 maja 2026. Minister zdecydował

– Przedłużenie o kolejne dwa tygodnie rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej", który obowiązuje obecnie do 15 maja, planowane jest w najbliższych godzinach – poinformował szef resortu energii Miłosz Motyka.

– Do momentu, kiedy analizy będą wskazywały na wysoką cenę baryłki ropy na rynkach i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. (...) To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki – powiedział minister.

Obecnie do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Nowe ceny paliw środę. Rządowe limity działają, ale światowy rynek drży

Dobre wieści dla kierowców. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę, 13 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,28 zł/l. Z kolei za wariant 98-oktanowy zapłacimy 6,87 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,34 zł/l. Oznacza to spadek wobec poniedziałkowych cen maksymalnych w przypadku benzyny 95 i ON.

Benzyna 95 – 6,28 zł/l,

Benzyna 98 – 6,87 zł/l,

Olej napędowy – 6,84 zł/l.

Jednak to, co dzieje się na stacjach w Polsce, to tylko połowa obrazu. Za oceanem Donald Trump właśnie "podpalił lont", który może sprawić, że dzisiejsze obniżki będą tylko krótkim incydentem przed falą podwyżek.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

W nocy polskiego czasu nadeszły niepokojące sygnały z Waszyngtonu. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazują, że w tym tygodniu ceny powinny spaść jeszcze mocniej. Ich scenariusz zakłada:

Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,

spadek do poziomu 6,17 zł/l, Diesel (ON): korekta do poziomu 6,90 zł/l,

korekta do poziomu 6,90 zł/l, LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Magdalena Robak z e-petrol.pl studzi jednak te nastroje. Zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.