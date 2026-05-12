Dziennik Gazeta Prawana logo

Takie będą ceny paliw w środę. Jest komunikat ministra

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
55 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Tankowanie samochodu
Od środy wchodzą nowe ceny paliw. Kierowcy zapłacą mniej niż dziś/Tomasz Sewastianowicz
Od środy, 13 maja, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki benzyna i olej napędowy mają być tańsze niż dzień wcześniej. Oto nowe stawki dla kierowców...

Nowe ceny paliw środę. Rządowe limity działają, ale światowy rynek drży

Dobre wieści dla kierowców. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę, 13 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,28 zł/l. Z kolei za wariant 98-oktanowy zapłacimy 6,87 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,34 zł/l. Oznacza to spadek wobec poniedziałkowych cen maksymalnych w przypadku benzyny 95 i ON.

Jednak to, co dzieje się na stacjach w Polsce, to tylko połowa obrazu. Za oceanem Donald Trump właśnie "podpalił lont", który może sprawić, że dzisiejsze obniżki będą tylko krótkim incydentem przed falą podwyżek.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

W nocy polskiego czasu nadeszły niepokojące sygnały z Waszyngtonu. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

stacja-paliw-circle-k-39140766.jpeg
Stacja paliw Circle K

Anomalia na stacjach. Paliwo premium w cenie zwykłego, ale to okno zaraz się zamknie

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, dziś obowiązują ceny maksymalne ustalone wczoraj. Przeglądając zdjęcia, które zrobiłem rano na stacjach, widać, że sieci trzymają się wytycznych co do grosza:

  • Benzyna 95: Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,30 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,89 zł/l (najtaniej na stacji Amic) przez 6,93 zł/l na stacjach BP, Orlen i Circle K.
  • Benzyna 98: Na stacjach Orlen (Verva) oraz BP (Ultimate) cena jest identyczna: 6,81 zł/l.
  • LPG: Autogaz kupimy od 3,35 zł/l (stacja Carrefour) do 3,76 zł/l (Orlen).

Co ciekawe, na stacji Circle K doszło do anomalii: zwykła 95-tka i premium milesPlus kosztują dokładnie tyle samo – 6,30 zł/l. Podobnie sytuacja wygląda z olejem napędowym na BP i Circle K, gdzie za 6,93 zł/l zalejemy zarówno zwykłego diesla, jak i paliwo premium (Ultimate ON/milesPlus). To doskonała okazja, by zafundować silnikowi lepsze paliwo bez dopłaty.

stacja-paliw-bp-39140767.jpeg
Stacja paliw BP
stacja-paliw-amic-39140770.jpeg
Stacja paliw Amic

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazują, że w tym tygodniu ceny powinny spaść jeszcze mocniej. Ich scenariusz zakłada:

  • Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,
  • Diesel (ON): obniżka aż o 30 groszy, do poziomu 6,90 zł/l,
  • LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Magdalena Robak z e-petrol.pl studzi jednak te nastroje. Zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.

Koniec limitu cen na stacjach? Przełomowa decyzja rządu

Kierowcy, którzy obawiali się daty 15 maja, mogą odetchnąć z ulgą. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że program "Ceny Paliw Niżej" (CPN) zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie.

– Myślę, że tę decyzję właściwie mamy nakreśloną. Wszystko wskazuje na to, że program CPN będzie przedłużony na kolejne dwa tygodnie. (...) On jest odnoszony do obecnej sytuacji rynkowej, która jeszcze spokojna nie jest – zadeklarował Motyka w TVP Info.

Co to oznacza dla zmotoryzowanych? Przedłużenie tarczy osłonowej to gwarancja utrzymania obniżonych stawek VAT i akcyzy oraz mechanizmu cen maksymalnych. Szef resortu energii podkreślił, że bez tego programu Polsce groziłaby "szalejąca inflacja", która "zabiłaby wzrost gospodarczy".

Minister zaznaczył jednak, że rząd czeka na unormowanie sytuacji na świecie. Kluczem do wygaszenia programu CPN będzie odblokowanie Cieśniny Ormuz. Dopóki to nie nastąpi, rząd zamierza utrzymywać osłonę, zapewniając jednocześnie, że nie doprowadzi to do ruiny budżetu państwa. Wygląda więc na to, że wizja 9 zł za litr paliwa została na razie odsunięta – przynajmniej o kolejne 14 dni.

tankowanie-paliwa-na-stacji-orlen-39133869.jpeg
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: lpgpaliwobenzynadiesel
Powiązane
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Biały Lexus RZ 550e i srebrny Lexus RX zaparkowane obok siebie na Torze Modlin. Porównanie sylwetki elektrycznego SUV-a z modelem spalinowym
Nowy Lexus zamiast NX. Ma wolant zamiast kierownicy i 1 mln km gwarancji. Jaka cena?
Nowe ceny paliw 12 maja benzyna 95 diesel cena
Koniec limitu cen na stacjach paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę i LPG od 12 maja
Nowa Toyota RAV4 reflektor
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTakie będą ceny paliw w środę. Jest komunikat ministra »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
zmiana czasu na letni 2026
Już nie przestawisz zegarka? Kiedy przestaniemy zmieniać czas na zimowy?
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj