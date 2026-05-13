Nowe Audi imponuje luksusem. To krążownik dla dużej rodziny

Audi Q9 - tak wygląda wnętrze flagowego SUV-a

Premiera Audi Q9 nadchodzi wielkimi krokami - to będzie największy SUV w gamie niemieckiej marki. Mercedes GLS i BMW X7 po latach zyskają więc nowego konkurenta. Jakie będzie Q9? Do tej pory Audi dawkowało informacje raczej oszczędnie, ale teraz odsłania karty - poznaliśmy już wnętrze nowego flagowego okrętu.

To prawdziwy rodzinny krążownik - domyślnie, w środku znajdą się trzy rzędy siedzeń i 7 miejsc. Dla maksymalnego komfortu rodem z klasy biznes dostępna będzie też konfiguracja sześciomiejscowa. W takim układzie drugi rząd tworzą dwa indywidualne, elektrycznie regulowane fotele z aktywną wentylacją zarówno siedziska, jak i oparcia. Audi już szykuje się, by ugościć klientów posiadających kartę dużej rodziny - wszystkie trzy miejsca w drugim rzędzie można wyposażyć w foteliki dziecięce. To domena kombivanów i zapomnianych już minivanów takich jak Volkswagen Sharan czy Ford Galaxy - w przypadku Audi okraszona oczywiście luksusowym sznytem.

Audi Q9 - wnętrze / Audi

Audi Q9 ma efektowne wnętrze i drzwi jak w limuzynie

Pierwsza niespodzianka czeka jeszcze nim na dobre zajmiemy miejsce w kabinie. Po raz pierwszy w Audi wszystkie drzwi mogą być obsługiwane elektrycznie - nie trzeba sięgać po nie ręką, ani wkładać wysiłku w ich zamykanie czy otwieranie. Dzięki możliwości otwarcia pod kątem 90 stopni wsiadanie pozostaje wygodne, a zestaw czujników otoczenia z funkcją wykrywania przeszkód zatrzymuje drzwi, jeśli brakuje miejsca do ich pełnego otwarcia - koniec z obijaniem na ciasnych parkingach.

Kokpit jest doświetlony przez panoramiczny dach o powierzchni ok. 1,5 m2. Szklana tafla będzie standardem w każdej wersji nowego Q9. Dobra wiadomość jest taka, że Audi połączyło dwie technologie, które do tej pory się wykluczały - dach jest elektrycznie przyciemniany specjalną powłoką, ale wykonano go z dwóch segmentów - jedna z części jest otwierana. Po zaparkowaniu samochodu dach automatycznie staje się zaciemniony, dzięki czemu wnętrze mniej się nagrzewa. Najwyższa wersja wyposażenia oferuje dodatkowe podświetlenie tafli: 84 diody LED podświetlają dach jednym z 30 kolorów.

Audi obiecuje nowe, lepsze materiały

Niemcy wsłuchali się w głos klientów i przy okazji nadchodzącej premiery chwalą się, że kokpit został wykończony nowymi tworzywami. W modelu Q9 marka rozszerza ofertę wnętrz o nowe wykończenia materiałowe i drewniane dekoracje. Tapicerki premium z wełny, w tym z włókien alpaki, mikrofibry Dinamica, połączeń skóry i materiałów skóropodobnych oraz delikatnej skóry Nappa podkreślają charakter modelu.

Logika kokpitu i jego układ dobrze znamy już z nowych modeli takich jak A6 czy Q5. Ekran cyfrowych zegarów i dotykowy wyświetlacz systemu MMI ukryto w jednej, zakrzywionej tafli. Za nagłośnienie opcjonalnie odpowiada Bang & Olufsen, a funkcja „experiences” synchronizuje oświetlenie ambientowe z rytmem muzyki, dopasowując kolorystykę do okładki odtwarzanego utworu. Nagłośnienie z zaawansowanymi funkcjami dźwięku przestrzennego proponuje też głośniki w zagłówkach.

Audi Q9 ma wnętrze dla dużej rodziny

Flagowiec Audi ma oferować wyjątkowo praktyczną kabinę - nowa konsola środkowa została zaprojektowana tak, by oferować większą swobodę użytkowania, a przy okazji wprowadza dwa bezprzewodowe moduły w standardzie Qi2.2 oraz porty USB-C o mocy sięgającej 100 W. Dzięki podwójnej ładowarce indukcyjnej można jednocześnie uzupełniać energię w dwóch smartfonach.

W bagażniku, którego pojemność poznamy za dwa miesiące, pojawił się z kolei aluminiowy system szyn, który pozwala stabilnie unieruchomić przewożone rzeczy w trzech płaszczyznach - za pomocą przesuwnych haków i regulowanych punktów mocowania. Standardowe wyposażenie każdego Q9 będzie też obejmowało fabryczny bagażnik dachowy montowany do relingów.

Audi Q9 - kiedy premiera?

Nowy model zostanie zaprezentowany latem 2026 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy auta wjadą do salonów jeszcze w tym roku. Nowość spod znaku czterech pierścieni będzie SUV-em napędzanym konwencjonalnymi układami z silnikiem spalinowym pod maską. W gamie znajdą się najprawdopodobniej również hybrydy plug-in.