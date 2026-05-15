Polacy rzucili się na stacje, paliwo po 5,99 zł to fakt. Korzystaj, bo nadchodzi zmiana

Tomasz Sewastianowicz
Pylon na stacji Auchan nie kłamie – benzyna 95 za 5,99 zł stała się faktem/Tomasz Sewastianowicz
Dziś sieć Auchan zaskoczyła rynek nową listą stacji, na których benzyna 95 kosztuje zaledwie 5,99 zł. Na wielu punktach trwa właśnie prawdziwy szturm, ale eksperci studzą emocje: okienko na tak głębokie obniżki powoli się zamyka, bo ceny w hurcie znów idą w górę. Sprawdziłem, ile zapłacimy za paliwo w ten weekend i co czeka nas na pylonach od poniedziałku 18 maja.

Od dziś wielka obniżka. Na tych stacjach benzyna 95 kosztuje 5,99 zł

5,99 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan Hyperoil. Sieć wysłała do klientów SMS-y z informacją o promocji i efekt był natychmiastowy: na wielu punktach ustawiły się kolejki.

To średnio o 40 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich gigantów jak Orlen, Circle K, BP czy Amic. Promocja na najpopularniejszą 95-kę potrwa do soboty, 16 maja 2026 roku. Moje dzisiejsze zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza: 5,99 zł to fakt. Listę punktów objętych ofertą znajdziesz na końcu artykułu.

Dlaczego paliwo tanieje? Sytuacja w cieśninie Ormuz i efekt "opóźnienia"

Obecne niskie ceny to efekt uspokojenia nastrojów na rynkach światowych po niedawnych zawirowaniach w rejonie cieśniny Ormuz. Choć ropa naftowa przestała gwałtownie drożeć, na stacjach widzimy teraz skutki wcześniejszych obniżek w hurcie. Dodatkowym "bezpiecznikiem" dla naszych portfeli pozostaje rządowy pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który ogranicza skalę wahań i wymusza na koncernach stosowanie limitów cenowych.

Stacja paliw Auchan - ceny 15.05.2026/Tomasz Sewastianowicz

Uwaga: Od poniedziałku 18 maja nowa rzeczywistość na stacjach paliw

Z najnowszych analiz e-petrol.pl wynika, że skala obniżek zaczyna maleć. W rafineriach benzyna już lekko zdrożała (o ok. 15-67 zł na metrze sześciennym), co oznacza, że przestrzeń do dalszych cięć na pylonach kurczy się z każdym dniem.

Czego spodziewać się od poniedziałku 18 maja? Oto prognozowane średnie ceny:

  • Benzyna 95: 6,24-6,35 zł/l (stabilizacja)
  • Benzyna 98: 6,73-6,84 zł/l
  • Diesel (ON): 6,74-6,85 zł/l (tu możliwe jeszcze niewielkie spadki)
  • LPG: 3,63-3,72 zł/l
Sprawdziłem ceny na stacjach Orlenu, Circle K, BP i Amic. Tyle zapłacimy w weekend

Na ten weekend Ministerstwo Energii wyznaczyło nowe limity. Od soboty (16 maja) do poniedziałku (18 maja) benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł, a olej napędowy – 6,82 zł/l.

To oznacza obniżkę w stosunku do obecnych stawek – przypominam, że w piątek, 15 maja, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego – 6,85 zł. Potwierdzają to moje dzisiejsze zdjęcia zrobione na stacjach największych graczy w Polsce – pylonów nie da się oszukać. Orlen, Circle K, BP i Amic ustaliły ceny na poziomie maksimów narzuconych przez rząd.

  • Benzyna 95: Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,39 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,82 zł/l (Orlen, Circle K i Amic) po 6,85 zł/l na stacji BP.
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,72 do 3,76 zł/l.

Paliwo premium w cenie zwykłego. To okazja na weekend

Podczas wizyt na stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na stacjach Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują tyle samo (6,39 zł/l). Podobna sytuacja ma miejsce na BP z dieslem Ultimate (po 6,85 zł/l). Jeśli planujecie dłuższą trasę, warto zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno podziękuje lepszą kulturą pracy.

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Ranking najtańszych województw (dla benzyny 95) otwiera obecnie Podkarpacie, Górny Śląsk oraz Wielkopolska (średnio 6,22 zł/l). Najdrożej jest w Małopolsce (6,28 zł/l).

Z kolei posiadacze diesli powinni wypatrywać stacji w województwie pomorskim (6,79 zł/l). Użytkownicy samochodów z instalacją LPG największe oszczędności znajdą na Warmii i Mazurach (3,63 zł/l); najdroższy jest Dolny Śląsk, gdzie cena LPG dobija do 3,78 zł/l.

Co z tarczą antyinflacyjną? Ważna decyzja rządu

Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że program "Ceny Paliw Niżej" zostaje przedłużony do 30 maja. To kluczowa informacja, która gwarantuje, że nawet jeśli ceny na rynkach światowych odbiją, na polskich stacjach nie zobaczymy nagłych skoków o kilkadziesiąt groszy. Tarcza utrzymuje obniżony VAT i akcyzę, co jest obecnie głównym hamulcem dla inflacji.

