Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz

Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Zanim zrobi to policja / Policja

Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Co wiesz o autostradach? Kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Na 6. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 7 punktów na 10 możliwych...

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