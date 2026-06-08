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Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 12:40
[aktualizacja dzisiaj, 12:40]
Policja kontroluje kierowcę
Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Zanim zrobi to policja/Policja
Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Co wiesz o autostradach? Kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Na 6. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 7 punktów na 10 możliwych...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprawoprzepisyquiz
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