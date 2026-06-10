Nowy GAC Emzoom 1.5 Turbo już w Polsce. To mocny SUV na benzynę

Koncern GAC (czyt. gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z prawdziwych gigantów chińskiego rynku motoryzacyjnego. Choć marka zadebiutowała w Polsce z modelami elektrycznymi (Hyptec HT i Aion V), to dopiero teraz wytacza najcięższe działa, które mogą realnie namieszać w statystykach sprzedaży.

Nowy GAC Emzoom to pierwszy samochód spalinowy tej marki dostępny w Europie. Co ważne, Polska jest pierwszym rynkiem w Unii Europejskiej, na którym debiutuje ten benzynowy SUV. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Siedziałem za kierownicą i poznałem szczegóły...

GAC Emzoom na rynku. Dacia Duster i Toyota mają się czego bać?

Emzoom z szerokim grillem i agresywnymi liniami nadwozia na żywo wygląda, jakby został wycięty z jednego kawałka metalu. Samochód ma 4410 mm długości, 1850 mm szerokości, 1600 mm wysokości oraz 145 mm prześwitu.

Przy takich gabarytach na polskim rynku przyjdzie mu rywalizować z niezwykle mocnymi graczami. Wśród jego głównych konkurentów wymienia się takie hity jak: Toyota C-HR, Toyota Corolla Cross czy Dacia Duster.

GAC Emzoom

Zajrzałem do środka. To wnętrze nie wygląda na taniego "chińczyka"

W kabinie od razu rzuca się w oczy duża dbałość o wykończenie. Mięsista kierownica świetnie leży w dłoniach, a dwukolorowe, czarno-niebieskie połączenie skórzanej tapicerki i boczków drzwi potęguje wrażenie obcowania z autem znacznie droższym, niż jest w rzeczywistości. Ciekawym detalem jest również kryształowy przełącznik skrzyni biegów.

Zresztą cały kokpit zaprojektowano tak, by obsługa najważniejszych funkcji wymagała jedynie minimalnego ruchu dłonią. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają oddzielne, podświetlane, klasyczne przełączniki. Centralny punkt stanowi pochylony niczym w nowym BMW iX3 ekran multimedialny o przekątnej 14,6 cala.

GAC Emzoom

System działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia. Liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do prostszych systemów europejskich czy japońskich. Emzoom oferuje m.in.: sterowanie głosowe, system kamer 360 stopni, asystenta automatycznego parkowania czy panoramiczny szklany dach. Do tego na pokładzie znajdziemy automatyczną klimatyzację z nawiewami na tył, co w tej klasie cenowej wcale nie jest standardem.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

Chiński SUV jako auto dla rodziny? Usiadłem z tyłu i byłem zaskoczony

Wrażenia z wnętrza: Przy moim wzroście (186 cm) bez problemu znalazłem wygodną pozycję za kierownicą. Elektrycznie sterowane fotele z szerokim zakresem regulacji gwarantują solidne podparcie kręgosłupa lędźwiowego, co z pewnością docenimy na długich dystansach.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Usiadłem "sam za sobą" i naprawdę trudno uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę – miejsca nad głową również jest pod dostatkiem.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

Bagażnik? Szczerze: widziałem większe

Bagażnik jest w sam raz do załatwienia miejskich spraw – zapewnia 341 litrów pojemności. Po złożeniu foteli przestrzeń rośnie do 1271 litrów, oferując płaską podłogę o długości 1,8 m.

Jak wypada na tle konkurencji? Toyota C-HR: 296 – 388 l. Dacia Duster: od 430 l.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

8 sekund do setki. Jak ten SUV radzi sobie na drodze?

Pod maską pracuje napęd, który z pewnością przypadnie do gustu polskim kierowcom. Benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.5 Turbo generuje 170 KM. Jednostka standardowo współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Taki duet radzi sobie na drodze bardzo sprawnie – przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa równe 8 sekund.

Pod maską 170 KM, a ile to pali? Obietnica 800 km zasięgu robi wrażenie

Zbiornik paliwa ma 47 litrów pojemności, a średnie zużycie paliwa według deklaracji producenta wynosi około 5,9 l/100 km. Teoretycznie oznacza to niemal 800 km zasięgu na jednym tankowaniu. Kierowca może wybierać między trzema trybami jazdy: Eco, Comfort oraz Sport.

GAC Emzoom

Ile kosztuje GAC Emzoom w Polsce?

Podczas gdy w Chinach ceny GAC Emzoom startują od 130 000 juanów (w przeliczeniu około 70 200 zł), na naszym rynku ten benzynowy SUV został wyceniony na 124 900 zł.

Importer kusi klientów atrakcyjną ofertą na start. Samochód można zakupić w promocyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0% (wpłata własna od 62 450 zł), a do tego pierwsi kupujący mogą liczyć na pełny pakiet ubezpieczenia OC/AC za symboliczne 1 zł. Dodatkowym argumentem przemawiającym za chińską nowością jest 5-letnia gwarancja producenta.

GAC Emzoom jest oferowany w maksymalnie wyposażonej wersji Luxury. Standard to:

adaptacyjny tempomat ACC,

kamera 360°,

monitorowanie martwego pola,

ostrzeżenie o kolizji czołowej,

system utrzymania pasa ruchu,

rozpoznawanie znaków drogowych i czujniki parkowania.

wentylowane fotele przednie,

6 głośników,

ekran multimedialny 14,6 cala,

komputer pokładowy z wyświetlaczem 7 cali,

ładowarka indukcyjna,

skórzana tapicerka i kierownica.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom