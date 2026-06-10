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Kierowcy czekali na to od lat. Od dziś wielkie ułatwienia, ale rząd zmienia też cennik

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Dłoń demontująca polską tablicę rejestracyjną z grilla samochodu – rejestracja pojazdu
Ten widok właśnie przechodzi do historii. Od dziś, czyli od 10 czerwca, kierowcy mogą zapomnieć o odkręcaniu tablic przed wizytą w urzędzie/dziennik.pl
Od dziś, czyli od 10 czerwca, rejestracja samochodu w Polsce staje się o wiele prostsza. Wchodzą w życie wyczekiwane przepisy, które eliminują biurokrację i znoszą obowiązek odkręcania tablic rejestracyjnych. To jednak dopiero początek wielkich zmian. Kolejne kroki to cyfrowa rewolucja w mObywatelu oraz podwyżki opłat w wydziałach komunikacji. Oto szczegóły nowych przepisów.

Koniec z odkręcaniem tablic. Od 10 czerwca urzędnik już tego nie zażąda

10 czerwca wchodzi w życie ogromne ułatwienie dla osób kupujących samochód używany, który był już wcześniej zarejestrowany w Polsce. Nowe zasady całkowicie likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku, gdy nowy właściciel składa wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru.

W praktyce oznacza to, że nie trzeba już odkręcać tablic od auta, aby pokazać je do weryfikacji urzędnikowi w wydziale komunikacji.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami, organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – czytamy w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nowe przepisy pozwolą także na uzyskanie pozwolenia czasowego w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Uwaga na czarne tablice. Tu rewolucja nie działa

W nowych przepisach kryje się jednak haczyk. Uproszczona procedura i brak konieczności odkręcania "blach" dotyczy wyłącznie tablic rejestracyjnych obecnego wzoru. Jeśli kupisz samochód, który jakimś cudem nadal porusza się na czarnych tablicach rejestracyjnych (lub starych białych z polską flagą zamiast unijnych gwiazdek), nadal musisz je odkręcić i przynieść do urzędu. W tym przypadku wymiana na nowe jest obowiązkowa.

Zaświadczenia z SKP przechodzą do historii. Urząd zajrzy do CEPiK

Do tej pory, mimo że dane o badaniach technicznych są przesyłane przez diagnostów do bazy CEPiK w czasie rzeczywistym, kierowca składający wniosek o rejestrację auta i tak musiał przynieść papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów (SKP).

Od 10 czerwca ten absurd znika. Przy rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Polsce urzędnik sam sprawdzi ważność przeglądu w systemie CEPiK – kwit z SKP nie będzie już wymagany.

Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowej wizyty w SKP

Trzecia kluczowa zmiana dotyczy procedury potwierdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom wystarczy, że w dokumentach homologacyjnych pojazdu znajdzie się informacja o zamontowaniu haka holowniczego.

Kierowcy nie będą już musieli wykonywać dodatkowego badania technicznego potwierdzającego ten fakt ani pokazywać go w wydziale komunikacji.

Wywóz samochodu za granicę. Tu też rewolucja

Nowelizacja wprowadza również szereg mniejszych, ale ułatwiających życie uproszczeń:

  • Zakup auta przez obcokrajowca: Nowy właściciel, który nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować pojazd (w celu wywozu za granicę) w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu.
  • Przejęcie aut przez Skarb Państwa: Zniesiono obowiązek okazywania dowodu rejestracyjnego, gdy o rejestrację wnioskuje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.
  • Wygodniejszy zwrot tablic tymczasowych: Uproszczono procedury dotyczące zwrotu czerwonych tablic po upływie okresu rejestracji czasowej (np. po przejeździe auta z miejsca zakupu).

30 czerwca: Koniec z uciążliwym obowiązkiem przy złomowaniu auta

Kolejny krok w stronę cyfryzacji nastąpi pod koniec miesiąca. Do tej pory po zezłomowaniu pojazdu stacja demontażu jedynie dziurawiła tablice rejestracyjne, a właściciel musiał osobiście odnieść je do urzędu, aby wyrejestrować auto. Od 30 czerwca zakład kasacji sam zniszczy tablice i wyda odpowiednie zaświadczenie, dzięki czemu wizyta w wydziale komunikacji stanie się zbędna.

E-rejestracja w mObywatelu. Od stycznia 2027 roku załatwisz to z kanapy

Prawdziwa rewolucja czeka nas na początku 2027 roku, kiedy wreszcie pojawi się możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet. O tym rozwiązaniu kierowcy marzyli od niemal 10 lat – czyli od momentu, gdy w październiku 2017 roku zadebiutowała aplikacja mObywatel.

Rząd planuje udostępnić tę usługę online, co pozwoli całkowicie uniknąć urzędowych kolejek. Już teraz w niektórych miastach tablice i dokumenty można odbierać o dowolnej porze dzięki specjalnym urzędomatom (urzędowym paczkomatom). W połączeniu z e-rejestracją pozwoli to załatwić sprawę zdalnie i niezależnie od godzin pracy urzędników.

Urzędnicy prześwietlą historię auta. Koniec oszustw "na numer VIN"

Tego samego dnia (18 stycznia 2027 r.) zmienią się procedury weryfikacji danych. Jeśli samochód z Unii Europejskiej będzie rejestrowany w Polsce po raz pierwszy, urzędnicy sami pobiorą jego historię z zagranicznej bazy poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy i porównają ją z dokumentami przedstawionymi przez właściciela. Ma to skutecznie ukrócić proceder sprzedaży aut ze sklonowanym numerem VIN.

Ile kosztuje rejestracja samochodu? Aktualny cennik 2026

Obecnie standardowy koszt rejestracji samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce (a także pojazdów nowych lub sprowadzonych zza granicy) wynosi około 150-160 zł. Aktualne składowe tych opłat to:

  • Komplet tablic rejestracyjnych: 80 zł
  • Zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy na tablice, jeden do dowodu): 12,50 zł
  • Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego (bez pozwolenia czasowego): 54,50 zł
  • Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego (z pozwoleniem czasowym): 73,50 zł
  • Indywidualne tablice rejestracyjne: 1000 zł (500 zł w przypadku motocykla)

To mocno uderzy kierowców po kieszeni. Rząd szykuje duże podwyżki

Kierowcy muszą przygotować się na to, że wkrótce będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowych przepisów podnoszących stawki opłat, które planowo miały wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. Resort tłumaczy podwyżki inflacją oraz wzrostem kosztów produkcji dokumentów.

– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu ww. dokumentów i oznaczeń – zauważają urzędnicy.

Nowy cennik w wydziałach komunikacji – porównanie i tabela

Rodzaj opłaty

Stara cena

Nowa cena po podwyżce

Wydanie prawa jazdy

100 zł

115,50 zł

Międzynarodowe prawo jazdy

35 zł

40,50 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

62,50 zł

Pozwolenie czasowe

13,50 zł

16 zł

Tablice rejestracyjne (zwykłe)

80 zł

92,50 zł

Tablica motocyklowa

40 zł

46,50 zł

Tablica motorowerowa

30 zł

35 zł

Znak legalizacyjny (3 naklejki)

12,50 zł

14,50 zł

Indywidualne tablice rejestracyjne

1000 zł

3000 zł

Wtórnik jednej tablicy

50% ceny

100% ceny za tablicę

Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu
Od 10 czerwca w życie wchodzą nowe zasady rejestracji pojazdów/Maciej Lubczyński
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcaprawozmiany prawa
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