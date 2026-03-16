Japoński bestseller w promocji. Toyota tnie ceny o 26 000 zł

Toyota C-HR to najpopularniejszy w Polsce kompaktowy SUVi jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Sprzedaż na poziomie ponad 14 000 sztuk w 2025 roku przełożyła się na tzrecie miejsce wśród najchętniej kupowanych nowych aut. C-HR jest też najczęściej wybieraną hybrydą plug-in Toyoty - odpowiada za lwią część sprzedaży tego napędu japońskiej marki nad Wisłą.

Stawka jest wysoka, a Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd Japończycy tną ceny nawet o 26 000 zł i mocno obniżają próg wejścia do świata hybryd. Dzięki temu japońska technologia rozwijana od 30 lat jest jeszcze łatwiej osiągalna. To także mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą ograniczać się tylko do oferty chińskich marek. Na co mogą liczyć kierowcy?

Wygląd, który sprzedaje. Połowa Polaków kupuje "oczami"

Design to jeden z głównych powodów zakupu C-HR. Toyota wylicza, że nawet połowa kupujących zdecydowała się na ten samochód z powodu stylistyki. Samochód wyróżnia front z wąskimi, LED-owymi światłami do jazdy dziennej i seryjnymi reflektorami LED Matrix z adaptacyjnymi światłami drogowymi. Takiego oświetlenia próżno na razie szukać u wielu rywali z Chin.

Za odważną kreską podąża funkcjonalność, a aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia japońskiego auta. Tu każdy element pełni ważną rolę w osiągnięciu opływowej linii. Klamki chowają się na płasko z linią karoserii. Podwozie jest zabudowane osłonami, a kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę. Szyby tylnych drzwi stały się większe i przebiegają niżej – zmianę docenią pasażerowie; znika uczucie klaustrofobii, jest jaśniej i widać więcej. Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny poziom przestronności jak w poprzedniku. Auto jest jednak lżejsze, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności.

Kabina dla tradycjonalistów: Fizyczne przyciski i wielki ekran

Wnętrze to wzorowa proporcja między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Pozycja za kierownicą przypomina tę z poprzedniego modelu, ale wiele płaszczyzn można regulować. Plus za duży 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów – samochód oferuje trzy gotowe motywy, które można programować przyciskami na kierownicy.

Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect, w zależności od poziomu wyposażenia, to ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, sterowanie głosowe, nawigacja w chmurze oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto. Toyotą da się też sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować drzwi. W przypadku wersji plug-in aplikacja pozwala też zdalnie zarządzać ładowaniem baterii, co ułatwia korzystanie z nocnych, tańszych taryf energii.

Pojemność bagażnika: Która hybryda pomieści najwięcej?

Toyota C-HR nowej generacji, z długością 4,36 m, jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości.

Pojemność bagażnika w wersji 1.8 to 388 litrów .

. Napęd 2.0 hybrid oferuje 364 l.

W odmianie plug-in kufer ma 310 litrów (mniejszy przedział to efekt zastosowania większej baterii).

Toyota C-HR 1.8 Hybrid najpopularniejsza w Polsce. Jakie zużycie benzyny?

Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km. Właśnie na ten napęd zdecydowała się większość kupujących C-HR.

Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza 197 KM. Stąd nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w starym modelu. W wersji z układem AWD-i w porównaniu z odmianami przednionapędowymi zastosowano na tylnej osi elementy zwiększające sztywność zawieszenia, które pochodzą z modelu RAV4.

Jak jeździ Toyota C-HR z hybrydą 2.0 plug-in?

Ładowana z gniazdka C-HR 2.0 Hybrid Plug-in skrywa pod maską klejnot wśród silników japońskiej marki. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Jednak w takim aucie podczas jazdy miejskiej korzysta się z sekcji elektrycznej, stąd już przy niskich prędkościach obrotowych niemal 400 Nm momentu pozwala dynamiczniej ruszyć ze świateł. Układ Toyoty gwarantuje sportowe osiągi i bardzo bezpośrednią reakcję. Nie ma tu nawet najmniejszego zawahania.

C-HR plug-in jest zwinniejszy nawet od tych chińskich PHEV-ów, które według danych technicznych są znacznie mocniejsze. Niemal 30 lat rozwijania hybryd daje o sobie znać na ulicy. Do tego jest niski środek ciężkości i sprężyście zestrojone zawieszenie, stąd C-HR jeździ bardzo pewnie i daje się precyzyjnie prowadzić tam, gdzie życzy sobie tego kierowca. To właśnie ta dojrzałość konstrukcji sprawia, że rywale zza Wielkiego Muru wciąż muszą gonić "japończyka" zestrojonego na europejskie drogi.

100 km za 10 zł? Ile spala Toyota C-HR?

Toyota obiecuje aż 66 km jazdy na prądzie w cyklu mieszanym. Praktyczny zasięg EV to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień może być wykorzystywany jako samochód elektryczny (ale pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów sprawdzi się jako hybryda. W trybie elektrycznym w mieście C-HR 2.0 PHEV zużywa średnio między 13 a 16 kWh energii na 100 km, to oznacza wydatek na poziomie 10 zł. Z kolei C-HR z klasyczną hybrydą na setkę potrzebuje ok. 3,8-4,0 l benzyny za ok. 24 zł.

Zdaniem producenta C-HR plug-in hybrid ma średnio zużywać 0,9 l/100 km benzyny. Ten bajeczny wynik z homologacji jest możliwy do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy EV. W praktyce dynamiczną podróż komputer podsumował zużyciem na poziomie 5,3 l/100 km. Oszczędny wynik to też zasługa przekładni CVT nowej generacji. Co ważne, gdy wciśniemy pedał gazu do końca, samochód wyrywa przed siebie i przyspiesza płynnie, a w kabinie cały czas panuje cisza. Spokojne traktowanie gazu pozwala bez wysiłku zejść do 3,2 l/100 km.

Jak jeździ hybryda plug-in naładowana i z rozładowanym akumulatorem?

Hybrydowy C-HR w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części pluginowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Cykl mieszany WLTP l/100 km 4,8-5,0 4,8-5,0 5,1-5,3 0,9 Pojemność zbiornika paliwa l 43 43 43 43

Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 119 800 zł, to 21 100 zł taniej

Najtańsza Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje teraz od 119 800 zł, czyli o 21 100 zł mniej wobec regularnego cennika. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. To również okazja na samochód solidnie trzymający wartość – po latach sprzeda się go szybko i za dobre pieniądze. Taki bazowy C-HR w standardzie oferuje m.in.:

17-calowe felgi aluminiowe,

lampy przednie i tylne w technologii LED,

kamerę cofania,

automatyczną klimatyzację dwustrefową,

system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem,

6 głośników,

inteligentnego asystenta głosowego,

interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota C-HR kosztuje o 26 000 zł taniej niż w cenniku

Toyota C-HR Style to najpopularniejsza wersja tego auta. Obecnie samochód kosztuje od 137 600 zł. Standard to m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect + z systemem nawigacji dostępnej online i offline,

wycieraczki z czujnikiem deszczu,

inteligentny kluczyk,

przednie i tylne czujniki parkowania,

podgrzewane fotele przednie,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne,

elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół auta,

podgrzewana kierownica,

indukcyjna ładowarka,

system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED,

port USB-C w drugim rzędzie siedzeń,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota C-HR plug-in w wersji Style jest też dostępna w ofercie wyprzedażowej i kosztuje od 159 900 zł. To 26 000 mniej niż na metce.

Toyota C-HR w wersji Executive z hybrydą o mocy 223 KM kusi ceną

Również 26 000 zł rabatu japońska firma oferuje przy zakupie 223-konnej odmiany plug-in - takie auto można mieć za 170 900 zł. Wyposażenie to m.in.:

19-calowe alufelgi,

czarny dach,

czarne wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka,

przednie fotele sportowe,

elektryczna regulacja fotela kierowcy,

elektrycznie starowana klapa bagażnika,

nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED,

światła główne w technologii LED.

Ile kosztuje nowa Toyota C-HR Tokyo Edition?

Toyota C-HR Tokyo Edition to najlepiej wyposażona wersja tego modelu japońskiej marki. Seryjne oferuje:

cyfrowe lusterko wsteczne,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD),

dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni,

światła główne w technologii Matrix LED,

fotele kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją i podgrzewaniem,

system premium audio JBL z 9 głośnikami,

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym oraz nawigacją z trybami online i offline

ekran panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji Tokyo Edition kosztuje 189 900 zł. W cenie jest kabel do ładowania o długości 7,5 m i etui na przewód.

Toyota sprząta magazyny: od 16 do 21 marca Corolla i Yaris Cross taniej

Co wybrać? Od 16 do 21 marca Toyota organizuje w salonach dni otwarte wyprzedaży, można pójść, przejechać się i zdecydować. Oferta promocyjna jest już na wyczerpaniu.

Tańszą alternatywą dla C-HR może być Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM i automatyczną skrzynią biegów Multidrive S. Takie auto w wersji Comfort kosztuje od 95 900 zł, czyli o 23 000 zł mniej niż w katalogu. Wyposażenie obejmuje:

16-calowe felgi aluminiowe,

cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala

system multimedialny z ekranem dotykowym 10,5 cala.

Z kolei odmiana Comfort z pakietem Tech kosztuje od 102 900 zł. W tej wersji auto jest bogatsze o czujniki parkowania (przód i tył), podgrzewanie przednich foteli i kierownicy oraz bezprzewodową ładowarkę do smartfona. Dodatkowo auto posiada system bezkluczykowy (inteligentny kluczyk) oraz elektryczną regulację podparcia lędźwiowego w fotelu kierowcy.

Toyota Yaris Cross kosztuje od 108 900 zł

Coś mniejszego? To na scenę wyskakuje Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym 1.5/116 KM. Japoński SUV w wersji Comfort kosztuje 108 900 zł. Na liście wyposażenia standardowego znajdują się m.in.:

automatyczna klimatyzacja,

kamera cofania,

czujniki parkowania z funkcją detekcji przeszkód (ICS)

16-calowe felgi aluminiowe,

oświetlenie wnętrza LED,

ładowarka indukcyjna telefonu.

Wersja Style jest dostępna z dwoma wariantami napędu hybrydowego: 116 KM (od 120 700 zł) oraz 130 KM (od 122 700 zł). Standard obejmuje: 17-calowe felgi, światła główne LED i przyciemniane tylne szyby. Wyposażenie obejmuje także podgrzewane fotele przednie, system multimedialny 10,5 cala oraz funkcję zdalnego sterowania klimatyzacją poprzez aplikację mobilną.