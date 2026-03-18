BMW i3 - premiera

Drugi model Neue Klasse oficjalnie ujrzał światło dzienne. BMW i3 to elektryczny następca serii 3. Bawarczycy wprost mówią, że mamy do czynienia z nową odmianą kultowego modelu, który będzie koegzystował ze spalinowym wariantem. Nowe BMW i3 to jednak coś więcej niż konwersja konwencjonalnego samochodu na auto BEV. To zaprojektowany od podstaw model, który wykorzystuje podzespoły znane z BMW iX3 Neue Klasse i dodaje do nich styl inspirowany poprzednimi odsłonami serii 3.

Już na pierwszy rzut oka widać , że i3 jest bardzo podobne do prezentowanych wcześniej modeli studyjnych. Charakterystyczny front z mocno zaznaczoną sygnaturą świetlną, tylna część zwieńczona wielkimi, LED-owymi lampami i bardzo typowe dla "trójki" proporcje sprawiają, że język stylistyczny Neue Klasse został zgrabnie połączony z typowymi wyróżnikami serii 3. Wydatne nadkola dodają nowemu i3 jeszcze więcej atletycznego sznytu.

Wymiary nowego BMW i3 są nieco większe niż w przypadku spalinowego wariantu. Choć całkowita długość nadwozia jest tylko odrobinę większa, rozstaw osi urósł wyraźnie, dzięki czemu auto ma jeszcze bardziej dynamiczne proporcje. Długość to 4760 mm, szerokość wynosi 1865 mm, a rozstaw osi to 2897 mm (vs 2851 mm w wersji spalinowej). BMW i3 jest też wyższe od dotychczasowej serii 3 - mierzy 1480 mm.

BMW i3 Neue Klasse - wnętrze

Podobnie jak w przypadku iX3, w kokpicie nie obyło się bez kontrowersji. W oczy już od progu rzuca się kierownica z dodatkowym, czwartym ramieniem umieszczonym pionowo i "wycelowanym" na godzinę 12. Rozwiązanie zdecydowanie nietypowe, ale dla tradycjonalistów przewidziano również kierownicę sportową, pozbawioną tego udziwnienia.

BMW kładzie nacisk na doświadczenie skoncentrowane na kierowcy. Za tym okrągłym sformułowaniem kryją się jednak sprawdzone triki stosowane w serii 3 od lat - kluczowe elementy zwrócono ku kierowcy - to przede wszystkim duży, 17,9-calowy ekran dotykowy, za pomocą którego sterujemy większością funkcji. W dostępie do informacji czy wskazówek nawigacji pomagają jednak BMW Panoramic Vision i BMW 3D Head-Up Display. Ten drugi jest opcjonalny, ale to ten pierwszy robi większe wrażenie i stanowi kluczowy punkt nowych kokpitów BMW.

Design wnętrze podkreśla nastrojowe podświetlenie, które wraz z innymi funkcjami można personalizować w ramach kilku dostępnych trybów My Modes. Pod deską rozdzielczą znalazł się panel z funkcją ładowania indukcyjnego, selektor skrzyni biegów oraz fizyczne przyciski do obsługi hamulca postojowego i świateł awaryjnych. Zamiast fizycznych przycisków - inteligentny asystent głosowy. BMW Intelligent Personal Assistant ma umożliwiać sterowanie wieloma funkcjami pojazdu, ustawianie celów nawigacji oraz zarządzanie multimediami za pomocą naturalnego języka, bez konieczności używania z góry zdefiniowanych komend głosowych.

Wykorzystanie platformy Neue Klasse oznacza też, że pod całkiem długą przednią maską udało się wygospodarować dodatkową przestrzeń - frunk jest co prawda niewielki, ale z łatwością pomieści np. kable do ładowania. Tylny bagażnik ma być ustawny i praktyczny, a po złożeniu oparć tylnej kanapy powstaje płaska przestrzeń załadunkowa.

Oto nowe BMW i3 - zasięg, moc, dane techniczne

Na początek w ofercie będzie dostępny jeden wariant napędu. BMW i3 50 xDrive to 469 KM, 645 Nm i aż 900 km zasięgu według normy WLTP. Imponujące są też parametry dotyczące ładowania - BMW potrafi przyjąć moc do 400 kW, a odpowiednio szybka ładowarka DC pozwala odzyskać energię na nawet 400 km jazdy w zaledwie 10 minut. Opcjonalnie, ładowanie AC możliwe jest z mocą 22 kW.

Pod podwoziem kryje się technologia BMW eDrive szóstej generacji. Oznacza to, że i3 korzysta z instalacji 800-woltowej oraz nowych baterii z cylindrycznymi ogniwami. Zastosowana konstrukcja cell-to-pack pozwala uzyskać wysoką gęstość energii na poziomie całego pakietu oraz bardziej płaską budowę akumulatora. BMW i3 oferuje również funkcje ładowania dwukierunkowego: Vehicle-to-Load (opcjonalnie w pakiecie AC Charging Professional), Vehicle-to-Home oraz Vehicle-to-Grid.

BMW zapewnia, że inżynierowie zadbali również o odpowiednie wrażenia z jazdy - odpowiada za nie system Heart of Joy, czyli jednostka, która w ciągu milisekund, w połączeniu z BMW Dynamic Performance Control, steruje wszystkimi procesami istotnymi z punktu widzenia jazdy. Heart of Joy odpowiada za sterowanie napędem, hamulcami, wybranymi funkcjami układu kierowniczego, ładowaniem oraz rekuperacją. Ma przy tym reagować nawet dziesięciokrotnie szybciej niż wcześniejsze rozwiązania. System ogranicza liczbę koniecznych interwencji układów wspomagających, co przekłada się na bardziej naturalne i intuicyjne odczucia za kierownicą. Nowe BMW i3 dostępne będzie również z adaptacyjnym zawieszeniem M, które ma dodatkowo poprawiać wrażenia z jazdy.

Nowe BMW wjeżdża na rynek

W momencie debiutu rynkowego nowe BMW i3 będzie dostępne w łącznie jedenastu wariantach kolorystycznych nadwozia. W gamie pojawi się m.in. nowy lakier metalizowany M Le Castellet Blue, dostępny wyłącznie dla tego modelu. Klienci będą mogli wybierać także spośród lakierów niemetalizowanych, matowych (frozen) oraz metalizowanych.

Produkcja nowego BMW i3 rozpocznie się w niemieckiej fabryce w sierpniu 2026 roku. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów jesienią. Rok później portfolio produkcyjne monachijskiego zakładu zostanie przestawione wyłącznie na w pełni elektryczne modele z rodziny Neue Klasse.