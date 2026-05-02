Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego. Rząd podał dokładne daty

Rewolucja w portfelach kierowców. Papierowe dokumenty znikną na dobre

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma dostosować polskie przepisy do zmian wdrażanych przez Unię Europejską. Jednocześnie resort przyznaje, że obecny system CEPiK nie odpowiada dzisiejszym standardom i chce to zmienić poprzez pełną informatyzację administracji publicznej. To będzie prawdziwa rewolucja. Ale po kolei…

Kierowcy w Polsce nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC od 1 października 2018 roku. Policja sprawdza potrzebne dane w systemie CEP po numerze rejestracyjnym, więc papier nie jest potrzebny przy rutynowej kontroli. W praktyce można jeździć bez tego dokumentu, jednak druk jest nadal niezbędny np. w trakcie badania technicznego, przy sprzedaży auta czy wyjeździe za granicę. Niebawem jednak kierowcy nie będą musieli nawet trzymać go w szufladzie.

Koniec z blankietem w szufladzie. Co zdradzi cyfrowy dowód?

Z nowych przepisów wynika, że dowód rejestracyjny w tradycyjnej, papierowej wersji zniknie, a charakterystyczny kartonik już 5 czerwca 2028 roku zastąpi elektroniczny zapis w systemie CEP. W cyfrowej formie dokumentu znajdą się m.in.:

marka i model pojazdu,

masa własna,

dane właściciela,

wyniki okresowych badań technicznych ,

, powody ewentualnego wyrejestrowania.

– Zgodnie z założeniami projektu, dowód rejestracyjny w formie elektronicznej będzie generowany automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów – czytamy w rządowym dokumencie. Dzięki temu dane będą aktualizowane w czasie rzeczywistym, co gwarantuje pełną zgodność cyfrowego zapisu ze stanem faktycznym i eliminuje ryzyko błędów przy ewentualnej kontroli.

Przepisy przewidują także możliwość wydania tradycyjnej wersji dowodu rejestracyjnego. Dokument będzie można odebrać w urzędzie lub poprosić o przesłanie pocztą. To ukłon w stronę osób, które nie potrafią bądź nie chcą korzystać z technologii cyfrowych. Na tym jednak nie koniec wielkich zmian…

Prawo jazdy w mObywatelu. Kolejne formalności załatwisz bez wychodzenia z domu

Nowe regulacje poszerzą możliwości aplikacji mObywatel i umożliwią za jej pośrednictwem składanie wniosków o wydanie, wymianę lub przedłużenie prawa jazdy czy karty kwalifikacji kierowcy. Zmiana wejdzie w życie już 29 listopada 2027 r. Rozszerzenie katalogu e-usług ma sprawić, że wnioskowanie o dokument odbędzie się bez wychodzenia z domu, co ma ostatecznie zlikwidować problem kolejek w urzędach.

Przez internet będzie można też zgłosić utratę lub zniszczenie dokumentu, potwierdzić jego odbiór od listonosza, a także – w przypadku rodziców – zdalnie wyrazić zgodę na rozpoczęcie procesu zdobywania uprawnień przez niepełnoletnie dzieci.

Nowe zasady sprzedaży samochodów i koniec z zaświadczeniami

Cyfryzacja procedur umożliwi również m.in. elektroniczne zawarcie umowy sprzedaży pojazdu, zgłoszenie jego zbycia ubezpieczycielowi czy poinformowanie o utracie tablic lub dowodu rejestracyjnego. To ułatwienie ma wejść w życie 13 listopada 2028 roku.

Dzięki nowelizacji urzędy zaczną samodzielnie pobierać z centralnej ewidencji dane o orzeczeniach lekarskich, psychologicznych i ukończonych kursach. Zmiana ta likwiduje konieczności przedstawiania papierowych oryginałów dokumentów, których dane są już gromadzone w państwowych rejestrach. Ministerstwo przewiduje, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od 29 listopada 2027 roku.

Kierowca nie uniknie kary

Co istotne, reforma uszczelni też system przekazywania informacji o piratach drogowych. Nowe regulacje precyzyjnie określają terminy, w jakich sądy muszą przesyłać do ewidencji dane o orzeczonych zakazach prowadzenia pojazdów. Ma to uniemożliwić unikanie kary wynikające z dotychczasowej opieszałości urzędowej czy braku przepływu informacji między systemami.

Unia Europejska zdecydowała: plastikowe prawo jazdy przechodzi do historii

W planach jest nie tylko pożegnanie z papierowym dowodem rejestracyjnym, ale i tradycyjnym prawem jazdy, co wynika z unijnych dążeń do pełnej cyfryzacji. Standardem stanie się elektroniczne prawo jazdy dostępne w unijnej aplikacji i ważne we wszystkich krajach członkowskich.

Cyfrowe prawo jazdy zamiast plastikowego blankietu powinno być wdrożone do listopada 2029 roku. Wersja fizyczna (plastikowa) będzie wydawana jedynie na specjalne życzenie.