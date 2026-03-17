Kto naprawdę musi płacić za radio?

Opłatą za używanie odbiornika radiowego obciążony jest jego właściciel. W przypadku auta w leasingu lub najmie obowiązek ten spada na firmę, od której jako użytkownik wynajmujemy pojazd. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz samochód zarejestrowany na firmę, masz obowiązek opłacenia abonamentu za każdy odbiornik. W biznesie nie obowiązuje zasada "jednej opłaty" – płacisz za każde radio w biurze oraz za każde radio w służbowym aucie.

Reklama

Z kolei osoby prywatne, które opłacają abonament za radio w domu, nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (dotyczy to też komputerów, telefonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych). Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe – tak samo jak jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z płatności – obowiązek opłaty abonamentu RTV powstaje już w momencie posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału. Jeśli jednak kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie, wówczas nie ma taryfy ulgowej – trzeba płacić.

Abonament RTV 2026. Oto aktualny cennik i kary

Reklama

Z nowego rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2026 rok wynika, że właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnieść opłatę w wysokości 9,50 zł – rocznie zapłaci 114 zł. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się opłacić abonament z góry na dłuższy okres, może liczyć na zniżkę. Maksymalny rabat to 10% przy płatności za cały rok, czyli 102,60 zł.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 30,50 zł (wcześniej 27,30 zł). Rocznie do zapłaty jest 329,40 zł (po odliczeniu 10% zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Rodzaj odbiornika Opłata miesięczna Opłata roczna (bez zniżki) Opłata roczna (ze zniżką 10%) Tylko radio 9,50 zł 114 zł 102,60 zł TV lub TV + radio 30,50 zł 366 zł 329,40 zł

Kontrolerzy na parkingach. Nowa metoda, wystarczy zdjęcie przez szybę

Dlaczego wspominamy o Nowa metoda kontroli? To nowa praktyka kontrolerów Poczty Polskiej. O ile do mieszkania nie musisz ich wpuszczać, o tyle samochód stoi w miejscu publicznym.

Kontrolerzy coraz częściej dokumentują obecność radia w aucie, robiąc zdjęcia przez szybę. Taka fotografia, wraz z widocznym numerem rejestracyjnym, stanowi dowód w sprawie. Jest niemal tak samo skuteczna jak zdjęcie z fotoradaru.

Zegar tyka. Masz tylko 9 dni na uniknięcie egzekucji

Termin płatności za marzec upływa 25 marca, czyli zostało jedynie 9 dni. Kara za brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej. Do tego doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

285 zł – to opłata karna za niepłacenie abonamentu za radio.

za niepłacenie abonamentu za radio. 920 zł – tyle zapłacisz, jeśli kontrola wykaże brak opłat za radio i telewizor.

Nie tylko pensja. Skarbówka zajmie nawet zwrot z PIT

Według danych KRRiT zaledwie 1/3 zobowiązanych osób regularnie opłaca abonament. Niskie statystyki nie oznaczają jednak bezkarności – system egzekwowania należności stał się w ostatnich latach znacznie skuteczniejszy. Jeśli zalegasz z opłatami, musisz liczyć się z otrzymaniem oficjalnego upomnienia z Poczty Polskiej. Od momentu doręczenia pisma masz 7 dni na uregulowanie długu wraz z odsetkami.

Co grozi za ignorowanie wezwań? Brak wpłaty w terminie oraz brak reakcji na korespondencję uruchamia machinę urzędową:

Wystawienie tytułu wykonawczego: Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego Urzędu Skarbowego. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Skarbówka przejmuje proces odzyskiwania środków. Zajęcie środków: Poborca skarbowy ma prawo zająć należność z emerytury lub renty, pensji, nadpłaty podatku dochodowego (zwrotu z PIT) czy rachunku bankowego.

Kto nie musi płacić? Lista zwolnionych

Nie każdy musi płacić. Z abonamentu RTV zwolnione są m.in.:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia oraz dowód osobisty. Konieczne jest również złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi.

Pułapka po sprzedaży auta. Wyrok sądu nie zostawia złudzeń

O tym, że system nie wybacza błędów, przekonała się właścicielka firmy transportowej. Utrzymywała, że jej auta trafiły na złom lub zostały sprzedane w 2015 roku, ale nie wyrejestrowała ona odbiorników na poczcie. Co więcej, dokumentacja firmy spłonęła w pożarze w 2018 roku. Sąd (WSA w Gliwicach) był nieubłagany:

Zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych (...).

Wniosek? Jeśli sprzedajesz auto firmowe lub oddajesz je do kasacji, pierwszym krokiem powinna być wizyta na poczcie i formalne wyrejestrowanie radia.

Idą zmiany. Nowa opłata doliczana prosto do podatku PIT

Rząd planuje zastąpić abonament RTV nową opłatą audiowizualną w wysokości ok. 8–9 zł miesięcznie (108 zł rocznie). Będzie ona pobierana przez fiskusa w ramach rocznych rozliczeń PIT lub CIT. Nowa danina ma zasilać media publiczne i obowiązywać zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Na liście zwolnionych przewidziano m.in.: