Od 30 marca dwa nowe powody zatrzymania prawa jazdy. Oto zmiany

Na początku marca weszły też przepisy rozszerzające przypadki zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Już za dwa tygodnie katalog sytuacji, w których kierowca może stracić prawo jazdy, zostaje ponownie powiększony.

Od 30 marca 2026 roku nowe regulacje mają reagować na niebezpieczne manewry, które wcześniej kończyły się wyłącznie mandatem. Wystarczy drift na parkingu pod sklepem lub jazda motocyklem na jednym kole, żeby stracić prawo jazdy. To efekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która wchodzi w życie właśnie z końcem tego miesiąca.

Kierowcy w nowej rzeczywistości. Na co uważać?

Zmiana w art. 102 ustawy wprowadza nową przesłankę, czy raczej aż dwa nowe powody do zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Policja może wkroczyć na ostro, gdy kierowca:

celowo wprowadza pojazd w poślizg kół (drift),

lub powoduje utratę kontaktu z nawierzchnią chociażby jednego koła pojazdu, np. podczas jazdy na jednym kole.

Efekt? Od 30 marca policjant będzie miał obowiązek skierować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy w takich przypadkach, jeśli manewr zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

22 punkty karne za jednym zamachem

Za drift lub jazdę z kołem w górze kierowca może dostać 10 punktów karnych. Do tego policjant wypisze mandat co najmniej 1500 zł.

Jeżeli taki manewr spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym, np. kolizję, policjant może doliczyć 12 punktów i mandat do 5000 zł. W sumie daje to nawet 22 punkty karne za jednym zamachem.

Policyjne statystyki nie kłamią. W 2026 roku padnie kolejny rekord?

Nowe przepisy mogą sprawić, że liczba zatrzymywanych praw jazdy jeszcze wzrośnie. W 2025 roku policja zatrzymała 77 875 praw jazdy, w tym 24 341 na trzy miesiące.

Po wejściu w życie ostrzejszych przepisów katalog sytuacji, w których kierowca może stracić prawo jazdy, będzie jeszcze szerszy. Dlatego wiele wskazuje na to, że w 2026 r. ta liczba kierowców pozbawionych uprawnień poważnie wzrośnie.