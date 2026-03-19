- Nowa Toyota C-HR+ już w Polsce. Sprzedaje się jak świeże bułeczki
- Design, który zawstydza rywali. Nowa Toyota C-HR+ na żywo wygląda jeszcze lepiej
- Koniec z "ekranozą". Wnętrze Toyoty to wzór ergonomii
- Sprawdziłem czy 186 cm wzrostu to problem?
- Nowa Toyota C-HR+ – jaki napęd, silniki i moc?
- 343 KM i napęd 4x4. To japońska rakieta, lepiej mocniej złap kierownicę
- Jak jeździ nowa Toyota C-HR+? Jest oszczędna i zwinna
- Szybkie ładowanie w 28 minut. Sprawdzone na stacji Ekoen
- Nowa Toyota C-HR+ tańsza niż hybryda 1.8
- Ile kosztuje Toyota C-HR+ w wersji Executive 343 KM?
- Gwarancja na 1 mln km – takich warunków nie daje nikt
- Toyota C-HR+: dane techniczne, wymiary, osiągi, silnik
Nowa Toyota C-HR+ już w Polsce. Sprzedaje się jak świeże bułeczki
Nowa Toyota C-HR+ wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. To nie tylko jedna z najważniejszych premier japońskiej marki w 2026 roku; spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat.
C-HR+ na dzień dobry przekonuje do siebie możliwościami napędu, pewnością prowadzenia, praktycznością i rozsądną ceną. Przy czym to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Nic dziwnego, że kierowcy w Polsce już kupują ją w ciemno – "ze zdjęcia", ponieważ aut jeszcze nie ma w salonach. Skąd to wzięcie?
Design, który zawstydza rywali. Nowa Toyota C-HR+ na żywo wygląda jeszcze lepiej
Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale Toyota zaprojektowała naprawdę ładne auto. C-HR+, jako elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem, jest o 16 cm dłuższy od znanego już z ulic standardowego modelu C-HR. Świetny design i miłe dla oka kształty z pewnością na długo zachowają świeżość.
Drapieżności dodają standardowe reflektory Matrix LED. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali. Snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. Boczna listwa skutecznie maskuje 2 tony masy własnej, optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent. Samochód stoi pewnie na drodze, w każdej chwili gotów, by wgryźć się w zakręt. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…
Koniec z "ekranozą". Wnętrze Toyoty to wzór ergonomii
Soczysty odgłos trzaśnięcia drzwi i koniec z nudą w kokpicie! Zmniejszona kierownica świetnie leży w dłoniach. Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Widać dbałość o detale. Ta deska rozdzielcza to absolutne przeciwieństwo „szybkich” projektów, które znamy z wielu chińskich aut. Mnóstwo tu krawędzi, detali i elementów przechodzących jeden w drugi – naprawdę jest na czym zawiesić oko. Materiały – choć miejscami twarde – są porządnie spasowane. Skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych skutecznie ocieplają kabinę.
Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki, znany z Lexusa, 14-calowy ekran multimediów znajduje się niemal na jednej wysokości z konfigurowalnym, 7-calowym wyświetlaczem wskaźników wysuniętym pod szybę. Oba tworzą logiczne centrum informacji. Cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.
Co istotne dla komfortu kierowcy, Toyota nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki i dwa pokrętła. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu znalazły się dwa porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.
Sprawdziłem czy 186 cm wzrostu to problem?
Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele z szerokim zakresem regulacji (szkoda, że ręcznej) w razie potrzeby potrafią solidnie podpierać kręgosłup lędźwiowy.
A co z tyłu? Sprawdziłem to: pasażerowi o podobnej posturze pozostaje 10 cm luzu przed kolanami. Odległość między przednimi i tylnymi fotelami wynosi 900 mm – to o 35 mm więcej w porównaniu z hybrydową Toyotą C-HR. Miejsca nad głową też nie brakuje. Duży rozstaw osi oraz ustawienie kół na rogach karoserii pozwoliło zaprojektować szeroki otwór tylnych drzwi, dzięki czemu wygodniej się wsiada i wysiada. Docenią to także rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na kanapie.
Bagażnik o pojemności 416 litrów oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby (dla porównania: VW Golf mieści 380/1237 l, a klasyczny C-HR – 388 l). Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 metrów – ideał dla rodziny.
Nowa Toyota C-HR+ – jaki napęd, silniki i moc?
Wreszcie napęd. Toyota C-HR+ oferuje dwie pojemności baterii. W ten sposób japońska marka daje demokratyczny wybór i dowodzi, że jeden samochód może być równie skuteczny w mieście, jak i na autostradzie. Podstawowy wariant (kupowany jako 2 lub 3 samochód w rodzinie) wyposażono w akumulator o pojemności 57,7 kWh oraz silnik generujący 167 KM, co pozwala na pokonanie 484 km na jednym ładowaniu.
Z kolei większa bateria (77 kWh), połączona z jednostką o mocy 224 KM i napędem na przód, zapewnia imponujący zasięg aż 635 km. Na tym jednak nie koniec...
|Napęd
|FWD
|AWD
|Bateria
|57,7 kWh
|77 kWh
|77 kWh
|Maks. moc systemowa
|167 KM
|224 KM
|343 KM
|Zużycie energii (kWh/100 km)
|13,4
|13,4 - 14,6
|15,5 – 15,7
|Zasięg WLTP (km)
|458
|560 - 607
|501 - 507
343 KM i napęd 4x4. To japońska rakieta, lepiej mocniej złap kierownicę
Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota C-HR+ z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4). Na drodze wygląda niegroźnie, ale wielkie wrażenie robi jej przyspieszenie. 343 KM zapewnia świetne osiągi, a czas 5,2 s od zera do 100 km/h to wynik na poziomie sportowego GR Yarisa. Dociśnięcie gazu wbija plecy w fotel i trzyma, dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry wyprzedzania przypominają jazdę motocyklem – trzeba dobrze trzymać kierownicę.
Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze akumulator wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Środek ciężkości jest położony na wysokości 550 mm – to niżej niż w bZ4X, a moment bezwładności wpływający na prowadzenie jest dużo lepszy niż w zwykłym wcieleniu C-HR. Napęd na cztery koła za wszelką cenę stara się nie wypuścić z rąk przyczepności i sprawia, że C-HR+ stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Samochód waży 2 tony, ale wcale się tego nie czuje; na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się zwinnie i stabilnie. Ta sprawność niejednemu może zaimponować.
Jak jeździ nowa Toyota C-HR+? Jest oszczędna i zwinna
Na zdjęciach widzicie auto w wersji z efektownymi, 20-calowymi felgami. Jego zużycie energii w przejeździe testowym w mieszanych warunkach wyniosło ok. 15,2 kWh/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić jeden z czterech poziomów rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Lewa łopatka – więcej siły hamowania, prawa – mniej; prościej chyba już nie można.
W czasie spokojnej jazdy Toyota C-HR+, uzbrojona w napęd 4x4 i mnóstwo sprawnie działających systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Jest porządnie wyciszona – zarówno pod kątem szumu wiatru, jak i toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności. Nawet na bardziej podniszczonych fragmentach asfaltu do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. No i ta zwrotność! Jeden manewr wystarczy, by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 m. Toyota C-HR+ w wersji z napędem na wszystkie koła umożliwia również holowanie przyczepy z hamulcem o masie do 1500 kg.
Szybkie ładowanie w 28 minut. Sprawdzone na stacji Ekoen
Toyota C-HR+ jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto ładuje się od 10 do 80 proc. (SoC) w zaledwie 28 minut. Potwierdziły to analizy krzywych sesji ładowania wykonanych na hubie sieci Ekoen w Warszawie. Testowałem dziesiątki aut elektrycznych i muszę przyznać, że krzywa ładowania w C-HR+ jest zaskakująco stabilna. Funkcję podgrzania akumulatora przed ładowaniem można aktywować ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem nawigacji. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wersji Executive auto ma osprzęt 22 kW.
Nowa Toyota C-HR+ tańsza niż hybryda 1.8
Najtańsza Toyota C-HR+ w wersji Style kosztuje od 155 900 zł – to model z baterią o pojemności 57,7 kWh i silnikiem 167 KM. W ten sposób można mieć nowoczesne auto elektryczne taniej od spalinowego – klasyczny C-HR 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Executive to wydatek od 154 400 zł (Style – 140 600 zł).
Toyota C-HR+ z większym akumulatorem 77 kWh i silnikiem 224 KM wymaga przynajmniej 174 900 zł. Wyposażenie odmiany Style to:
- 18-calowe felgi aluminiowe z aerodynamicznymi kołpakami,
- światła główne w technologii Matrix LED,
- pompa ciepła,
- dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią Nanoe-X,
- systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,
- system multimedialny Toyota Smart Connect z 14-calowym ekranem dotykowym.
Model z mocniejszym napędem można zamówić z dodatkowym pakietem Dynamic (3000 zł), który obejmuje 20-calowe felgi, nakładki progowe oraz ozdobne listwy boczne.
Ile kosztuje Toyota C-HR+ w wersji Executive 343 KM?
Najlepiej wyposażona Toyota C-HR+ w wersji Executive (343 KM i bateria 77 kWh) kosztuje od 202 900 zł. Ten samochód można mieć w jednej z czterech kombinacji dwukolorowego nadwozia. Wyposażenie to m.in.: 20-calowe felgi aluminiowe, skórzano-zamszowa tapicerka, wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień oraz cyfrowe lusterko wsteczne. Samochód ma też ładowarkę pokładową AC o mocy 22 kW. C-HR+ Executive można doposażyć w pakiet VIP (6000 zł), który obejmuje 9-głośnikowy system Premium Audio JBL oraz dach panoramiczny.
Każda Toyota C-HR+ wyposażona jest bezpłatnie w trójfazowy kabel do ładowania (Typ 2) z pokrowcem, nakrętki zabezpieczające do kół oraz dywaniki welurowe.
Gwarancja na 1 mln km – takich warunków nie daje nikt
Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japończycy zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności przez 10 lat użytkowania.
Toyota C-HR+: dane techniczne, wymiary, osiągi, silnik
|NAPĘD
|FWD
|FWD
|AWD
|Typ
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Łączna moc (KM / KW)
|167 / 123
|224 / 165
|343 / 252
|Moment obrotowy przedniej osi (Nm)
|269
|269
|269
|Moment obrotowy tylnej osi (Nm)
|-
|-
|170
|BATERIA
|FWD
|FWD
|AWD
|Rodzaj
|Litowo-jonowa
|Liczba ogniw
|78
|104
|104
|Napięcie znamionowe (V)
|288,6
|384,8
|384,8
|Pojemności baterii brutto (kWh)
|57,7
|77
|77
|Pojemność baterii netto (kWh)
|54
|72
|72
|OSIĄGI
|FWD
|FWD
|AWD
|Maksymalna prędkość (km/h)
|140
|160
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
|8,4
|7,3
|5,2
|Hamulce (przód i tył)
|Tarcze wentylowane
|ZASIĘG (km)
|FWD
|FWD
|AWD
|Cykl WLTP (koła 18”)
|458
|607
|-
|Cykl WLTP (koła 20”)
|-
|560
|501 - 507
|WYMIARY NADWOZIA
|Długość (mm)
|4530
|Szerokość (mm)
|1870
|Wysokość (mm)
|1595
|Rozstaw osi (mm)
|2750
|Rozstaw kół - przód / tył (mm)
|1605 / 1620
|Minimalny prześwit (mm)
|185
|182 (18’’)186 (20’’)
|184 (Executive 20”)
|Promień skrętu kół / nadwozia (mm)
|5.5 / 5.9
|Rozmiar opon (18” / 20”)
|235/60R18 / 235/50R20
|Wielkość kół (18” / 20”)
|18x7,5 / 20x7,5
|WYMIARY WNĘTRZA
|Długość (mm)
|1835
|Szerokość (mm)
|1502
|Wysokość (mm)
|1174 (1153 z dachem panoramicznym)
|BAGAŻNIK (cm3)
|Pojemność (w tym pod podłogą bagażnika)
|416 l lub 408 l z JBL (VDA; pomiar do dolnej krawędzi zagłówków)
|MASA (kg)
|FWD
|FWD
|AWD
|Masa przyczepy (z hamulcem)
|-
|750
|1500
|Masa własna pojazdu
|1810 - 1845
|1885 - 1940
|2010 - 2080
|Całkowita masa pojazdu
|2465
|2520
|2560
