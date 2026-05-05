Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

5 maja cena benzyny 95 leci w górę. Są nowe limity

Sprawdziły się najgorsze prognozy. Ministerstwo Energii nie miało wyjścia i nowe ceny maksymalne poszły w górę. Z najnowszego komunikatu resortu wynika, że we wtorek 5 maja benzyna 95 ma kosztować 6,49 zł/l, natomiast szlachetniejsza "98-ka" to cena na poziomie 6,99 zł/l.

Oznacza to, że we wtorek wzrośnie cena maksymalna obu rodzajów benzyn. Stawka za diesla pozostanie na poziomie 7,31 zł/l. Skąd ten niekorzystny zwrot akcji, skoro teoretycznie chronią nas regulacje?

Wiemy, co zniszczyło stabilizację na stacjach. Rząd bezradny

Przyczyną jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz pat w relacjach na linii USA–Iran. Niepewność i obawy przed eskalacją konfliktu, w połączeniu z informacjami o drastycznym spadku zapasów ropy w USA (o blisko 25 mln baryłek), wywindowały ceny ropy Brent powyżej 120 dolarów za baryłkę.

Te czynniki geopolityczne okazują się silniejsze niż lokalne regulacje polskiego rządu. Co więcej, Orlen podniósł już hurtowe ceny paliw, co właśnie przekłada się na stawki, które zobaczymy jutro na pylonach.

Analitycy nie mają złudzeń. Paliwo drożeje o 37 groszy. Tyle zapłacisz za pełny zbiornik

Zdaniem analityków tendencja jest wzrostowa. Stąd nawet jeśli podane przez rząd nowe ceny maksymalne wydają się wysokie, to już niebawem mogą stać się jedynie miłym wspomnieniem.

– Wprawdzie na rynku ropy mamy burzliwą zmienność, która utrudnia przewidywanie krótkoterminowe, jednak perspektywa wzrostu cen paliw tradycyjnych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt groszy na litrze wygląda realnie – zapowiada Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Wszystko wskazuje na to, że resort energii także we wtorek będzie musiał zrewidować cenowe limity. Oto prognozowane przez analityków stawki na bieżący tydzień:

Benzyna 95: wzrost o 32 gr/l, do poziomu 6,55 zł/l.

Benzyna 98: przebije barierę psychologiczną, osiągając nawet 7,05 zł/l.

Olej napędowy: podwyżka o 37 gr/l, do poziomu 7,45 zł/l.

LPG: autogaz zdrożeje o ok. 7 groszy, do poziomu 3,89 zł/l.

Jak działają "odgórne" ceny rządowe?

Warto wiedzieć, że limity, o których mowa, to nie przypadek – Ministerstwo Energii w każdy dzień roboczy ogłasza, ile maksymalnie możemy zapłacić za litr paliwa. Nowa stawka wchodzi w życie dzień po publikacji i obowiązuje aż do kolejnego komunikatu (również w weekendy).

Sprzedający paliwa muszą pilnować tych kwot, bo za ich przekroczenie grozi kara do miliona złotych, a nad wszystkim czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. Cena ta jest wyliczana na podstawie średnich cen w hurtowniach, do których dolicza się akcyzę, opłaty oraz stałą marżę sprzedawcy (30 groszy na litrze) i podatek VAT.

9 zł za litr paliwa? Kierowcy mają czas do 15 maja

Obecnie rządowy pakiet CPN działa co najmniej do 15 maja. Obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwo z 23 proc. do zaledwie 8 proc. Dodatkowo rząd ściął akcyzę o blisko 30 groszy na litrze (29 gr dla benzyny i 28 gr dla diesla), sprowadzając ją do najniższego poziomu, na jaki pozwala Unia Europejska. Gdyby nie te ulgi, kwoty ceny na stacjach dawno przekroczyłby 8-9 zł za litr paliwa.