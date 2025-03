Zmiany cen paliw na stacjach. Masz auto z LPG? Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Benzyna 95, olej napędowy oraz gaz LPG tanieją od ponad miesiąca spadają. Tempo spadków cen paliw nie jest duża, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach obniżki na stacjach powinny wreszcie naprać rozpędu.

– Sytuacja na rynkach międzynarodowych sprzyja kierowcom. Ropa naftowa jest najtańsza od ponad trzech lat a złotówka umacnia się w relacji do amerykańskiego dolara. W tych warunkach, na początek w odniesieniu do benzyny 95, można liczyć na spadek cen na stacjach poniżej poziomu 6 złotych za litr– zapowiadają analitycy e-petrol.pl.

Benzyna taniej niż 6 zł/litr. Jakie ceny LPG i diesla?

Benzyna 95 i olej napędowy na początku marca potaniały o 4 grosze i kosztują odpowiednio – 6,07 zł/l i 6,23 zł/l. W sobotę 8 marca za litr gazu LPG trzeba średnio zapłacić 3,19 zł/l.

– W perspektywie najbliższych dni całkiem realny staje się spadek średniej ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 złotych, bo prognozy dla detalicznego rynku paliw na drugi tydzień marca zakładają przyspieszenie obniżek – zapowiadają eksperci.

Tyle zapłacisz za litr benzyny 95 od 10 marca 2025

Benzyna 95 od 10 marca powinna kosztować 5,90-6,03 zł/l. Olej napędowy do samochodów z silnikiem Diesla to wydatek na poziomie 6,11-6,22 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG także ucieszy zmiana – ich ulubione paliwo potanieje do 3,14 zł/l.

Benzyna 95 od 10 marca ma kosztować 5,90-6,03 zł/l

Olej napędowy - to tankowanie za 6,11-6,22 zł/l

Gaz LPG - 3,14 zł/l

Paliwo tanieje trzeci miesiąc z rzędu. Różnice w cenach są ogromne

Analitycy BM Reflex także zauważają pozytywne dla kierowców zmiany. W skali tygodnia zarówno benzyna 95 jak i diesel potaniały 3 grosze. Stąd 8 marca kosztują odpowiednio 6,08 i 6,23 zł/l. Ceny autogazu spadły 1 grosz do 3,20 zł/l.

– Kolejny tydzień spadku cen na krajowym, hurtowym rynku paliw pozwala z optymizmem patrzeć na przyszły poziom cen paliw na stacjach – zauważają. – Pierwsza połowa marca może przynieść spadek średniego poziom cen benzyny 95 w okolice 5,95 zł/l. Średnia cena diesla z kolei może spaść do poziomu około 6,09 zł/l – wyliczają.

Marzec to kolejny miesiąc z rzędu ze spadkiem cen paliw rok do roku. Za litr benzyny 95 płacimy 37 groszy mniej niż na początku marca ubiegłego roku. Olej napędowy jest z kolei blisko 50 groszy tańszy niż przed rokiem. Droższy o 31 gr jest jedynie autogaz.