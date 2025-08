Skoda trzęsie rynkiem. Octavia hitem, lawina zamówień na samochody elektryczne

Skoda notuje rekordową sprzedaż. Czeska marka w pierwszej połowie 2025 roku dostarczyła kierowcom na całym świecie 509 400 samochodów. To o prawie 14 proc. więcej niż w 2024 r. Do tego w Europie pierwszy raz w swojej 130-letniej historii awansowała na 3. miejsce z 10. lokaty, którą zajmowała jeszcze kilka lat temu i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł samochodowy. Kluczową rolę w sukcesie odegrał ogromny popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Sprzedało się ich w Europie odpowiednio 72 000 egz. i 21 400 szt., co stanowi 23 proc. dostaw. Przy czym do końca czerwca producent zebrał ponad 120 000 zamówień na całkowicie elektryczne modele Enyaq i Elroq.

W Polsce Skoda również sprzedaje się świetnie. Od stycznia do końca czerwca na drogi wyjechało ponad 30 tys. samochodów tej marki. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia. Nowy Superb i nowy Kodiaq także znikają na pniu – pierwszego sprzedało się 3870 szt. (+7 proc.), a na dużego SUV-a zdecydowało się 3306 osób (+13 proc.). Na tym jednak nie koniec, bo w 2025 roku Skoda nie spocznie na laurach…

Tak wygląda nowa Skoda Octavia Combi. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Skoda Vision O już szykuje się do premiery – pod tą tajemniczą nazwą kryje się nowa Skoda Octavia Combi. Stworzona w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid, ze spłaszczonym grillem Tech-Deck Face i smukłymi światłami swoją bryłą stawia Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej. Szlachetności dodaje także mocno pochylona szyba czołowa czy ostre krawędzie karoserii. Jounggeen Kim, projektant odpowiedzialny m.in. za wygląd zmodernizowanej Octavii RS, podkreśla że chciał stworzyć maksymalnie uniwersalne auto, stąd przy projekcie zupełnie nowej Octavii Combi inspirował się modelami Yeti i Roomster.

Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości ponad 4,7 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak aktualna Octavia. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze – w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także nowa Octavia kombi zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Obecna Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności od 640 do 1091 litrów, to rekord w klasie i nie ma powodów by nowa Octavia była pod tym względem gorsza.

Nowa Skoda Octavia kombi to nowa platforma SSP i rewolucja pod maską

Napęd? Nowa Skoda Combi będzie pierwszym elektrycznym samochodem kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.

Nowa Skoda Octavia już po wakacjach. Tani SUV Epiq wjeżdża do produkcji

Skoda Vision O, czyli Skoda Octavia kombi zadebiutuje na początku września podczas salonu samochodowego w Monachium. Na tej samej wystawie pojawi się 4,1-metrowy model Epiq w wersji gotowej do pordukcji. Ten B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda to będzie hit większy niż Fabia

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq jedzie na rynek. Ile kosztuje?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 000 euro (107 000 zł). Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 67 000 zł. Rewelacja!