Nowa Skoda L&K 130. Takie auta zdarzają się raz na 130 lat

Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 130 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes… rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h.

Dziś największą dumą producenta jest nowa Skoda Superb, którą spokojnie można zaliczyć ją do najgorętszych premier rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Szczególnie, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe. Teraz grupa 28 studentów Akademii Skody po kilku miesiącach pracy pochwaliła się dziesiątym samochodem w ramach projektu Student Concept Car. Jak wygląda popis młodych konstruktorów na 130. urodziny czeskiej marki?

Tak wygląda nowa Skoda L&K 130 - powstała w 2000 godzin pracy

Nowa Skoda L&K 130 powstała właśnie na bazie Skody Superb kombi. Stworzenia auta zajęło ponad 2000 roboczogodzin – od szkicu po jeżdżący model. Specjalne lakierowanie i nazwa to oczywiście ukłon w stronę 130-letniej historii czeskiej marki do dziś blisko związanej ze światem kolarstwa. Klasyczne logo Laurin & Klement w kolorach złotym, czerwonym i czarnym zdobi maskę, koła i kierownicę. Grill ma podświetlenie LED z możliwością wyboru barwy z palety RGB.

Skoda L&K 130 jako 5-metrowy pikap z odsuwanymi tylnymi drzwiami

Skoda L&K 130 to pikap do obsługi kolarzy w trakcie wyścigu. Tak spektakularna przeróbka seryjnego kombi wymagała szeregu modyfikacji. W ruch poszły piły i spawarki. Uczniowie odcięli dach za słupkami C, wzmocnili konstrukcję, zmienili słupki B i C oraz skrócili relingi. Zaprojektowali nową tylną ścianę kabiny z oknem za drugim rzędem siedzeń. Prawa tylna para drzwi zyskała nowy mechanizm przesuwny, opracowany wspólnie z działem rozwoju – nie otwiera się na zewnątrz, dzięki czemu może być używana bezpiecznie nawet w trakcie zawodów kolarskich.

Pierwotny bagażnik zastąpiono nową, nisko osadzoną platformą ładunkową, wysuwaną elektrycznie razem z klapą bagażnika. Ułatwia to dostęp do rowerów w trakcie wyścigu. Na platformie zainstalowano dwa standardowe uchwyty rowerowe. Po wsunięciu platformy, rowery ustawiają się pod kątem 35°, co przywraca długość auta do wymiarów pierwotnego 4,9-metrowego Superba kombi. Na dachu znajduje się dodatkowy uchwyt na trzeci rower.

Skoda L&K 130 - wnętrze pełne pomysłowych rozwiązań

Wnętrze również jest utrzymane w kolorystyce L&K: czerwieni, bieli, złocie i czerni. Na sportowych fotelach wyhaftowano logo "130 lat". Dodatkowy ekran po stronie pasażera pokazuje dane wspierające kolarzy, a łączność online zapewnia ich stałą aktualność. W aucie zamontowano radio do komunikacji zespołowej.

Pomysłowości czeskiej marki dopełnia duża lodówka na bidony zamiast tylnego lewego fotela. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Wśród nowych patentów spod znaku "Simply Clever" jest m.in. podwieszona pod sufitem siatka do przechowywania drobiazgów, jak batony energetyczne czy bandaże. Mechanik podróżujący z tyłu ma własny ekran zamontowany na oparciu fotela pasażera. Wiele elementów wykonano techniką druku 3D – m.in. uchwyty siatki czy logotypy.

Skoda L&K 130 jako mocna hybryda plug-in z silnikiem 1.5 TSI

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 r. wprowadzi sześć nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie stosują wiele rozwiązań, które zapewniają niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika. Czesi najbardziej są dumni z nowej hybrydy plug-in – właśnie taki napęd skrywa pod maską Skoda L&K 130. Co w nim szczególnego?

Nowy napęd PHEV Skody z połączenia silnika benzynowego 1.5 TSI/150 KM z jednostką elektryczną (115 KM) oferuje kierowcy 204 KM mocy systemowej. 350 Nm momentu obrotowego na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. Taki zespół w przypadku klasycznego Superba gwarantuje ponadprzeciętne osiągi – od 0 do 100 km/h auto przyspieszy w ok. 8 sekund. W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 25,7 kWh ukrytym pod tylnymi siedzeniami pozwala bez ładowania pokonać nawet 120 km - wystarczający zasięg do pracy jako samochód wsparcia w wyścigu kolarskiego. System multimedialny ułatwia wyszukiwanie stacji ładowania. Oprócz standardowych trybów jazdy (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual), wersja hybrydowa oferuje jeszcze trzy dodatkowe opcje: E-mode, Hybrid mode i Sport mode.

Nowa Skoda z silnikiem 1.5 PHEV - jakie zużycie benzyny?

Zużycie paliwa w przypadku nowej Skody L&K 130 pozostaje tajemnicą, jednak ze względu na gorszą aerodynamikę (wystające ponad nadwozie rowery) musi być wyższe niż w klasycznym Superbie. Na co dzień hybryda Skody potrafi bez specjalnych starań pokonać ponad 100 km wyłącznie na prądzie, zużywając jedynie 0,3-0,4 l benzyny – to wystarcza na co najmniej cztery dni jazdy po mieście (do pracy, na zakupy czy trening). Tak doskonały rezultat oznacza, że dla większości kierowców Superb PHEV będzie zupełnie jak samochód elektryczny, tyle że z dodatkową możliwością jazdy na benzynie w dalsze trasy. Nawet gdy zimą zasięg spadnie do 75–85 km, większość użytkowników na co dzień nie będzie potrzebować wsparcia jednostki spalinowej.

Z pustą baterią Superb jeździ oszczędnie jak klasyczna hybryda – wynika to z tego, że ładunek, który pozostał w akumulatorze po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego możliwości. Do tego hybrydowy liftback oferuje funkcję intensywniejszej rekuperacji, która zapewnia większy odzysk energii. Osiągnięcie zużycia paliwa na poziomie 6 l/100 km w mieście nie wymaga większych wysiłków. Można się pokusić o stwierdzenie, że nieważne, czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 26 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu.

Od szkoły zawodowej do Akademii Skody

Szkołę zawodową Skody w Mlada Boleslav założono w 1927 roku. W 2013 roku placówka stała się częścią Akademii Skody. Na początku miała 58 uczniów, dziś to już ponad 750 wychowanków. Oferuje kursy trzyletnie (zakończone egzaminem czeladniczym) i czteroletnie (zakończone egzaminem maturalnym). Wielu absolwentów kontynuuje edukację lub zaczynają pracę w Skodzie. Główne kierunki to mechanika i elektrotechnika z naciskiem na technologie przyszłości. W ofercie edukacyjnej jest łącznie 16 kierunków, z czego 13 dziennych i 3 jako kontynuacyjne. Najpopularniejsze to mechanik aut elektrycznych i mechatronika IT.

