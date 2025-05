Nowa Skoda Favorit to byłby hit. Czesi zaszaleli z projektem

Skoda Favorit w historii czeskiej marki to przełomowy model. Razem z jej debiutem w 1987 roku zakończyła się epoka aut z silnikiem montowanym z tyłu. Czesi świętowali wówczas sukces. Polakom pozostało opłakiwać Warsa i Beskida, których nie wdrożono do produkcji. Za to Skodzie udało się dokonać niemożliwego. Potężne w czasach socjalistycznej gospodarki koszty rozwoju projektu sięgające 2,5 mld ówczesnych koron, okazały się trafioną inwestycją w świetlaną przyszłość marki i paszportem do późniejszego związku z Grupą VW.

Reklama

Autorem stylistyki nadwozia i wnętrza pierwszej Skody Favorit było słynne włoskie studio Bertone. Pod nowoczesną wtedy karoserią znalazł się jednak leciwy silnik 1.3 OHV w różnych wersjach mocy (od 54 KM do 68 KM). Umieszczoną poprzecznie czterocylindrową jednostkę łączono z manualną pięciobiegową i w pełni zsynchronizowaną skrzynią. Skoda Favorit od 0 do 100 km/h przyspieszała w 14 sekund.

Tak wygląda nowa Skoda Favorit

Reklama

Pierwsza Skoda Favorit 136L kosztowała 84 600 koron. Wówczas średnia pensja w wynosiła nieco ponad 3000 koron. Na samochód trzeba było zatem odkładać ponad 2 lata. Oprócz hatchbacka Skoda produkowała również kombi Forman. Po kilku aktualizacjach model był produkowany do 1994 roku, następnie pojawiła się Felicia. Łącznie wyprodukowano 783 183 szt. modelu Favorit, a fabryka nie była w stanie sprostać ogromnemu popytowi. Czesi twierdzą, że był to "bezsprzecznie najlepszy samochód bloku wschodniego nie korzystający z licencji i obcych podzespołów". Nic więc dziwnego, że dzisiejsi projektanci Skody zaskakują świat zupełnie nowym wcieleniem słynnej Favoritki.

Nowa Skoda Favorit w stylu Modern Solid, jak Superb czy Kodiaq

Nowa Skoda Favorit 2.0 zadziwia nie tylko wyglądam i wiernym oddaniem proporcji pierwowzoru. Projekt auta z kołami rozstawionymi maksymalnie na rogach karoserii powstał w zgodzie z dzisiejszym językiem stylistycznym Modern Solid, z którego korzysta m.in. Superb, Kodiaq, Elroq czy Enyaq. Nadwozie o długości ok. 4,3 m odpowiada gabarytom Skody Kamiq.

Reflektory są w technice LED, ale kształtem sprytnie nawiązują do oryginalnego modelu. Klosze częściowo przykrywają automatycznie składane osłony, wówczas widoczny pasek służy jako światła do jazdy dziennej. Logo Skody także jest podświetlane. Drzwi mają wspólną klamkę osadzoną w korpusie, rozdzieloną na środku i otwierają się w przeciwnych kierunkach

Nowa Skoda Favorit - jaki napęd?

Nowa Skoda Favorit zadziwia nie tylko designem. Pod maską nie ma już silnika spalinowego – jak przystało na nasze czasy – jest prezentowana przez twórców jako samochód elektryczny.

Nowa Skoda Favorit to może być hit. Na rynku brakuje takich samochodów

Co dalej? Skoda dziś skupia się na rozkręceniu sprzedaży hybryd plug-in i samochodów elektrycznych. Gdyby Czesi zdecydowali się na uruchomienie produkcji nowej Skody Favorit, wówczas mogłoby się okazać, że to strzał w dziesiątkę. Na rynku zdominowanym przez drogie SUV-y brakuje niedrogich, normalnych i poręcznych samochodów. Takich, jakim była pierwsza Skoda Favorit…