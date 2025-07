Nowa Kia EV5 wjeżdża do Polski. Co to za samochód?

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Reklama

Wśród nich jest nowa Kia EV5, która wjeżdża do największego i najszybciej rozwijającego się segmentu kompaktowych SUV-ów. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda Kia EV5, czyli twój nowy SUV zamiast Sportage. Jakie wymiary?

Kia EV5 pod względem stylu i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Kształtem przypomina auto zbudowane przez dziecko z klocków, ale to poważna inżynierska robota. Charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" jest wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją (dwa skupiska małych lamp, po jednym obok każdego reflektora). Do tego są trzy wielkości kół – 18 lub 19-calowe w wersji podstawowej, 19-calowe w EV5 w odmianie GT-Line oraz 20-calowe dla usportowionego EV5 GT. Styliści Kia twierdzą, że ich najnowsze dzieło płynnie łączy rewolucyjny design, wyjątkową wszechstronność i komfort.

Nowa Kia EV5 ma 4610 mm długości, 1875 mm szerokości i 1675 mm wysokości. Rozstaw osi 2750 mm. Na rynku będzie elektryczną alternatywą dla podobnego gabarytowo modelu Sportage, od którego jest o 7 cm dłuższa. Delikatnie szersza i o 3 cm wyższa.Rozstaw osi jest większy o 7 cm, co w przypadku elektrycznego SUV-a przełoży się na stabilność na drodze oraz obszerniejszą kabinę.

Wymiary NOWA Kia EV5 Kia Sportage Długość 4615 mm 4540 mm Szerokość 1875 mm 1865 mm Wysokość 1675 mm 1645 mm Rozstaw osi 2750 mm 2680 mm Pojemność bagażnika 566/1650 l (+przedni 44,4 l) 591/1780 l

Nowa Kia EV5 to przestronne wnętrze i cyfrowe wyposażenie

Za drzwiami EV5 wita totalna cyfryzacja. Nowy SUV jest wyposażony w gigantyczny wyświetlacz, który łączy 12,3-calowy zestaw wskaźników, 12,3-calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego i 5,3-calowy panel do obsługi klimatyzacji. Funkcja Online Navigation na żywo dostarcza do samochodu informacje o mapach i pobiera dane z serwera, które są aktualizowane co cztery tygodnie. Do pełni szczęścia lista obejmuje także: cyfrowy klucz Digital Key 2.0, rozpoznawanie odcisków palców i sprzęt audio klasy premium renomowanej marki Harman Kardon. EV5 będzie można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i leci nowe oprogramowanie, czy dodatkowa funkcjonalność wyposażenia samochodu.

Kia zostawiła przyciski, EV5 spodoba się jednak fanom nowych technologii

Deska rozdzielcza nie łączy się z tunelem środkowym, przez co wydaje się zawieszona w powietrzu. Przy tym jest przejrzysta. Podświetlane pola dotykowe ukryte pod ekranem zapewniają sterowanie stacją multimedialną i nawigacją. Jeszcze niżej Kia zostawiła kilka przycisków fizycznych odpowiedzialnych za obsługę ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zamienniki skóry czy materiały wykonane z tworzyw sztucznych pochodzą z recyklingu.

Klimatyzacja jest 3-strefowa, ale prawdziwej skóry nie dostaniesz za żadne pieniądze

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, czyli oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Pod lekko spłaszczoną u góry i u dołu kierownicą z podświetlanym logo kryje się panel do obsługi "skrzyni biegów". Tunel środkowy wyposażono w schowki, w tym największy w stylu szuflady u jego podstawy. Szeroki odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera.

Podświetlanie ambientowe wnętrza oferuje 10 poziomów jasności oraz 64 opcje kolorystyczne. Po uruchomieniu oświetlenie płynnie synchronizuje się z trybami jazdy - przyciemnia się w warunkach słabego oświetlenia i subtelnie ostrzega, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość.

Reklama

Kia EV5 - jaka pojemność bagażnika?

EV5 zaskoczy przestronnością. Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiają, że nowa Kia zapewni niesamowicie przestronne i podatne na aranżację wnętrze. Fotele są wyposażone w funkcję masażu dla kierowcy i czterokierunkowe podparcie lędźwiowe, mogą też chłodzić i podgrzewać. Nowa Kia zapewni dwa bagażniki – przedni (44,4 l) i tradycyjny z tyłu o pojemności 566 l. Po złożeniu siedzeń na powstaje płaska podłoga o długości ok. 2 metrów, a możliwości transportowe rosną do 1650 l.

Kia EV5 - jaki silnik, jaka moc i przyspieszenie?

Wreszcie napęd. Kia EV5 jest wyposażona w silnik o mocy 217 KM, a w podłodze skrywa duży akumulator o pojemności 81,4 kWh. Taki zespół zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km w 8,4 s oraz zasięg na poziomie 530 km. Zarówno samochód w wersji podstawowej, jak i model GT-Line obsługują szybkie ładowanie, stąd uzupełnienie elektronów od 10 do 80 procent zajmie 30 minut. Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację.

Nowa Kia EV5 - jakie wyposażenie?

Kia EV5 jest wyposażona w siedem poduszek powietrznych i pakiet najnowszych systemów asystujących, w tym układ ograniczenia prędkości ISLA czy aktywny tempomat, który w razie braku reakcji kierowcy może zatrzymać samochód. Z kolei system unikania kolizji podczas parkowaniu rozszerzono o czujniki z przodu i z boku. Auto można też zdalnie zaparkować stojąc na zewnątrz.

Ile kosztuje Kia EV5? 40 000 zł zrobi różnicę

Nowa Kia EV5 w Polsce zadebiutuje już w czwartym kwartale 2025 roku. Cena? Jeśli ma się sprzedawać – szczególnie w obliczu rywali z Chin – to powinna kosztować na poziomie 160 000 zł–170 000 zł. Wówczas maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty z programu NaszEauto obniży cenę koreańskiego SUV-a do 120 000 zł–130 000 zł.

Konkurencja? Skoda Enyaq 60 z silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM to wydatek 186 590 zł. Przed chwilą z Chin wjechał Geely EX5 (220 KM), który kosztuje od 169 900 zł.

2680 mm