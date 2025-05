Nowe ceny paliw od 19 maja. Ile kosztuje benzyna 95, gaz LPG i diesel?

Koniec obniżek cen paliw na stacjach coraz bliżej. Zmiana sytuacji na rynku hurtowym i skala podwyżek może przełożyć się na zwrot akcji, który nie ucieszy kierowców – wynika z raportu analitycy BM Reflex. Skąd te hiobowe wieści? Po tym jak USA i Chiny porozumiały się w sprawie stawek celnych nastąpił wzrost cen ropy naftowej, a to spowodowało podwyżki hurtowych cen paliw na polskim rynku.

– W okresie od 19 do 23 maja spodziewamy się stabilizacji cen na większości stacji, ale też pierwszych podwyżek, zwłaszcza tam gdzie dzisiaj paliwa kosztują wyraźnie poniżej średniej krajowej – zapowiadają eksperci.

Kierowcy mają czas do 23 maja. Potem będzie drożej?

Benzyna 95 od 19 do 23 maja powinna kosztować na poziomie 5,73–5,77 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek 6,50–6,55 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą 5,73–5,78 zł za litr oleju napędowego. Użytkownicy aut wyposażonych w instalację LPG powinni spodziewać się cen gazu w przedziale od 2,92 do 2,95 zł/l.

Masz samochód z LPG? Zatęsknisz za 2024 rokiem

Dziś benzyna 95 jest tańsza niż przed rokiem o 89 gr/l. Benzyna 98 kosztuje mniej o 76 gr/l. Za diesla płaci się o 86 gr/l taniej. Jedynie kierowcy samochodów z LPG mogą narzekać – ich ulubiony gaz wciąż kosztuje więcej niż w 2024 roku i jest droższy o 14 gr/l.

Festiwal obniżek na stacjach paliw dobiega końca

Także e-petrol zwraca uwagę na zmiany. – Festiwal obniżek na stacjach dobiega końca – ogłaszają analitycy.

Benzyna 95 od poniedziałku 19 maja ma kosztować 5,70-5,81 zł/l. Olej napędowy to wydatek na poziomie 5,74-5,86 zł/l. Za litr gazu LPG trzeba będzie zapłacić 2,88-2,94 zł/l.

Koniec tankowania za mniej niż 6 zł/l. Powód?

USA i Chiny uzgodniły 90-dniowe zawieszenie wojny handlowej. W efekcie ma nastąpić redukcja wzajemnych ceł. Administracja Trumpa obniżyła cła na chiński import ze 145 proc. do 30 proc. Chiny w odpowiedzi zmniejszyły cła na amerykański import z 125 proc. do 10 proc. Zawieszenie przynosi krótkoterminową ulgę, jednak analitycy ostrzegają przed utrzymującą się w powietrzu niepewnością.

– Przyszły rozwój sytuacji będzie zależał od tego, czy 90-dniowe zawieszenie przekształci się w trwałe porozumienie – mówi Marcin Wawrzkiewicz z Malcom Finance. – Sukces może wspierać dalszy umiarkowany wzrost cen, podczas gdy nieudane negocjacje mogą ponownie wywołać obawy o recesję i spowodować spadek cen ropy – oba scenariusze mają swoje odzwierciedlenie w cenach paliw. Rozwój cen ropy i paliw pozostaje więc zależny od dalszych negocjacji handlowych oraz globalnych czynników, takich jak strategie produkcyjne OPEC+ czy napięcia geopolityczne – zauważa.

Ceny benzyny 95, diesla i LPG różnią się w województwach. Gdzie jest najtańsze paliwo?

Tyle analizy, aktualnie najtańsza benzyna 95 i diesel są sprzedawane w województwie śląskim – litr jest oferowany odpowiednio po 5,62 i 5,69 zł. Gaz LPG z ceną 2,81 zł/l jest najbardziej atrakcyjny cenowo w woj. świętokrzyskim.

Na Mazowszu najwięcej płaci się za litr benzyny 95 i oleju napędowego: 5,98 i 5,95 zł. W woj. lubuskim najdroższy jest gaz LPG – litr kosztuje średnio 3,06 zł.