Kia wprowadza na rynek nową rodzinę samochodów

Kia wymyśliła sobie samochody, które przewiozą każdy interes i to nie jest żart. Koreańska marka właśnie wraca do gry w segmencie aut użytkowych i wprowadzi na europejski rynek aż pięć modeli zbudowanych na nowej platformie PBV (od Platform Beyond Vehicle). Plan ekspansji jest sprytny.

Najpierw pojawi się nowa Kia PV5, czyli rywal Volkswagena ID. Buzz. Futurystycznie stylizowane nadwozie zaoferuje szerokie możliwości konwersji – od osobowego vana dla dużych rodzin, po auto typowo dostawcze. Jednak najlepsze kryje się pod spodem…

Reklama

Nowa Kia PV5, czyli trzy auta w jednym

Kia na potrzeby nowej linii samochodów opracowała technologię Easy Swap, w której wymienne moduły zabudowy będzie można łączyć z kabiną i podwoziem za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego lub mechanicznego. Konstrukcja nadwozia bez spawów umożliwi dostosowywanie długości ruchomych elementów w zależności od potrzeb. Z kolei główne części podwozia wykonane ze stalowych rur o wysokiej wytrzymałości i polimerów zostały zmniejszone o 55 proc. bez utraty sztywności. Dzięki takiej kombinacji PV5 za dnia może być taksówką, nocą dostawczakiem, a w weekendy rodzinnym autem na weekendowe wycieczki.

Wśród różnych wersji PV5 Kia zaoferuje vana z wysokim dachem i podwozie z kabiną. W przyszłości Koreańczycy planują także wprowadzenie autonomicznego modelu Robotaxi, opracowanego we współpracy z firmą Motional (spółką joint venture HMG i Aptiv).

Nowa Kia PV7 będzie największa. Kia PV1 zaskoczy zwrotnością

Po PV5 zadebiutują dwa kolejne auta z rodziny PBV. Kia PV7 będzie największym modelem w gamie – duży akumulator zapewni najlepszy zasięg, a nadwozie mnóstwo przestrzeni transportowej. Z kolei najmniejsza Kia PV1 zaskoczy małą średnicą zawracania.

Oba auta mają wykorzystywać modułowe systemy szaf montowanych na ramach. Zintegrowany system szyn na suficie, podłodze i panelach bocznych, a także na zewnątrz, umożliwi łatwe przemieszczanie towarów pomiędzy pojazdami.

Kia buduje nową fabrykę. W Polsce pierwsze auta już w 2025 roku

Kia na potrzeby nowych samochodów PBV buduje w Hwaseong w Korei fabrykę EVO. Produkcja ruszy już w 2025 roku, a rocznie taśmy ma opuszczać 150 000 aut. W Polsce nowa Kia PV5 zadebiutuje także w przyszłym roku.