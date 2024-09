Kia świętuje sukces. Sprawdzili 99 tys. samochodów

99 tys. samochodów trafiło pod lupę ekspertów. Amerykańska firma badawcza J.D. Power przeprowadziła wywiad wśród nabywców nowych aut na temat pierwszych trzech miesięcy eksploatacji pojazdu. Kierowcy oceniali m.in. jakość wykonania, wydajność układu napędowego i niezawodność. W efekcie powstał raport J.D. Power APEAL 2024. Wyniki?

Mini i RAM to pierwsza i druga lokata. Trzecie miejsce zdobyła Kia, która jako jedyna tryumfowała w pięciu klasach samochodów. Koreańska marka zdobyła aż 853 punkty – to jej najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii badania. Co ciekawe aż sześć japońskich firm znalazło się poniżej średniej (838 punktów).

Kia daje więcej zadowolenia niż Tesla. Samochody elektryczne lepsze niż spalinowe?

Z badania wynika również, że użytkownicy elektrycznych aut Kia są z nich bardziej zadowoleni, niż użytkownicy Tesli z samochodów produkowanych przez firmę Elona Muska. W ocenie analityków J.D. Power Tesla ma poważanie tylko u swoich lojalnych nabywców (wyznawców?), jednak marnie wypada, kiedy trzeba przyciągnąć nowych klientów. Ze zdobywaniem serc kierowców nie mają za to problemu tradycyjne marki, których auta elektryczne oferują lepszy zasięg i wyższą jakość wykończenia wnętrza. Stąd aż dwa modele EV koreańskiej marki zajęły pierwsze miejsca w swoich segmentach i pokonały nie tylko elektrycznych konkurentów, ale także modele spalinowe. Przy czym właściciele aut spalinowych wystawili swoim samochodom średnią ocenę 842 punkty, a użytkownicy aut elektrycznych – 877 punktów.

Kia EV9 najlepszym SUV-em już w pierwszym roku sprzedaży

Najnowsza Kia EV9 zajęła pierwsze miejsce wśród SUV-ów klasy wyższej średniej i to już w pierwszym roku sprzedaży. Kia Telluride wjechała na drugą lokatę. Podium uzupełnił Hyundai Palisade. Czyli koreańskie auta górą. Wśród kompaktowych SUV-ów najwyższe oceny zdobyła Kia EV6. Klasa minivanów to także dominacja koreańskiej marki – zdaniem kierowców Kia Carnival nie ma sobie równych. Oba modele już trzeci rok z rzędu zdobywają pierwsze lokaty w swoich segmentach. Czwarty rok z kolei najlepiej ocenianym autem średniej wielkości jest Kia K5. Wreszcie wśród kompaktów numerem jeden jest Kia Forte.

Kia EV9 - co to za samochód? Jak wygląda i jakie ma wymiary?

EV9 serwuje nam niespotykane dotąd w autach Kia proporcje. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki - długość nadwozia wynosi 5010 mm, szerokość 1980 mm, a wysokość 1755 mm. Rozstaw osi to aż 3100 mm. W efekcie EV9 staje się największym do tej pory sprzedawanym w Europie samochodem koreańskiej marki.

Wielki SUV szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Koreańczycy w walce o elektryczny zasięg wywalczyli współczynnik oporu powietrza Cx 0,28 (dla porównania Volvo EX90 to 0,29, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W potężnym SUV-ie to świetny rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym – po raz pierwszy w Kia – osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Wnętrze EV9 jest 7- lub 6-osobowe z obrotowymi fotelami

Kia EV9 oferuje konfigurację 7-osobową oraz 6-miejscową z obrotowymi fotelami w drugim rzędzie. Te z pierwszego rzędu są fotelami relaksacyjnymi z rozkładanym podnóżkiem, w drugim – do wyboru są aż trzy opcje siedzeń. Samochód może być wyposażony w 3-osobową kanapę lub w dwa osobne fotele z funkcją relaksu lub w obrotowe. W tym wypadku fotele można obrócić o 180 stopni, aby pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu siedzieli do siebie przodem. Po obróceniu ich o 90 stopni w stronę drzwi, z łatwością można zamontować foteliki dziecięce.

Kia EV9 i wielki ekran we wnętrzu plus kamery zamiast lusterek

Kia wyposażyła EV9 w gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. System kamer zastąpi tradycyjne lusterka zewnętrzne – widok zza auta kierowca zobaczy na bocznych 7-calowych monitorach przymocowanych do drzwi w naturalnym polu widzenia (by nie musiał ich szukać gdzieś przy słupku czy podszybiu). Także lusterko wewnętrzne w trybie wyświetlacza ułatwi manewrowanie tym pięciometrowym kolosem.

Kia EV9 to ogromna pojemność bagażnika

Kia EV9 skrywa dwa bagażniki. Przedni w samochodzie z napędem na tylne koła zapewnia 90 l pojemności, a w wersji z napędem na cztery koła – 52 l. Tradycyjny kufer z tyłu, za fotelami drugiego rzędu, to aż 828 l. Gdy wszystkie 6 lub 7 foteli jest zajętych, pojemność bagażnika wynosi 333 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń powstaje ładownia o pojemności niemal 2400 l. EV9 może ciągnąć przyczepę o masie 2500 kg.

Kia EV9 w dwóch wersjach mocy

Kia EV9 jest dostępna z napędem na tylne koła lub układem 4x4. Obie odmiany zasila akumulator o pojemności 99,8 kWh. Wersja z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 204 KM (350 Nm). Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,4 sekundy (prędkość maksymalna 185 km/h).

Wersja 4x4 jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 192 KM każdy i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość to 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 6 s.

Kia EV9 4x4 to dwa silniki elektryczne i potężna moc

Wersja GT-Line AWD jest szybsza – do setki staruje w 5,3 s. Z takimi parametrami koreańska marka przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata superSUVów. Można spodziewać się, że dociśnięcie "gazu" wbije plecy w fotel i będzie trzymać dopóki nie odpuścimy. Producent przewidział także tryb do jazdy w terenie – Snow, Mud oraz Sand.

Kia EV9 i ładowanie akumulatora w 15 minut

Kia EV9 dostała architekturę 800V (jak auta elektryczne z półki premium), a to oznacza możliwość ultraszybkiego ładowania z mocą do 240 kW bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki temu już 15 minut wystarczy, aby zwiększyć zasięg wersji tylnonapędowej o 249 km! Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmie 24 minuty.

Zasięg? Kia EV9 przejedzie ponad 560 km na jednym ładowaniu

Wreszcie zasięg. Najbardziej wydajna wersja z napędem na tylne koła przy zużyciu energii 20,2 kWh/100 km pokona aż 563 km (według WLTP). Nawet najmocniejsza, 384-konna GT-Line z napędem na cztery koła zapewnia 505 km po jednym ładowaniu.

Koreański koncern zdeklasował siedmiu rywali

Jeśli chodzi o koncerny, których marki i modele zdobyły najwięcej złotych medali, to najlepiej wypada Hyundai Motor Group (marka Kia, Hyundai i Genesis – razem siedem nagród). BMW do którego należy Mini to cztery zwycięstwa. Toyota oraz Lexus wspólnie zdobyły trzy najwyższe lokaty.

Hyundai Motor Group: Genesis GV60, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Kia EV6, Kia EV9, Kia Forte i Kia K5;

BMW AG: BMW 2 Series, BMW 7 Series, BMW iX, BMW X4 i MINI Countryman;

Toyota Motor Corporation: Lexus LC, Lexus RX i Toyota Tacoma;

Stellantis: Alfa Romeo Giulia i Jeep Wagoneer;

Nissan: Nissan Titan;

Volkswagen AG: Porsche Taycan;

Jaguar Land Rover: Land Rover Range Rover;

Ford Motor Company: Ford Super Duty.