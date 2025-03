Nowe Audi A6 Avant już w Polsce. Diesel czy benzyna?

Nowe Audi to sensacyjna premiera. Do niedawna mówiło się o zmianie nazewnictwa spalinowej gamy, a następcą A6 miało zostać A7. Logika byłaby wtedy taka, jak w przypadku nowego Audi A5. W ostatniej chwili okazało się jednak, że mamy do czynienia po prostu z nowym Audi A6. Do salonów właśnie wjeżdża A6 Avant - ile kosztuje?

Reklama

Model rywalizuje w segmencie BMW serii 5 i Mercedesa Klasy E na początek został zaprezentowany w wersji Avant. Duże kombi urosło o 60 mm względem poprzednika - długość nadwozia to teraz niemal 5 metrów. Nadwozie zostało opracowane przede wszystkim z myślą o aerodynamice - współczynnik oporu powietrza Cx na poziomie 0,25 to najlepszy wynik w historii modeli Avant z silnikiem spalinowym. Częściowo jest to zasługa aktywnej aerodynamiki - m.in. regulowanych wlotów powietrza z przodu.

Najnowszych technologii jest jednak więcej. Niektóre z nich odpowiadają za bezpieczeństwo i widoczność (np. opcjonalne cyfrowe tylne światła OLED drugiej generacji), a inne przyczyniają się do lepszego prowadzenia i wyższego poziomu komfortu na drodze. Opcjonalnie dostępne są zaawansowane rozwiązania, takie jak adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i skrętna tylna oś, które mają zapewniać pożądaną równowagę między komfortem a dynamiką prowadzenia.

Audi A6 Avant. Nowy model już wyceniony

Nadwozie zaprojektowane zgodnie z nowym językiem stylistycznym skrywa wnętrze podobne do tego, które znamy z modeli A5 czy A6 e-tron. Obsługa jest już niemal wyłącznie dotykowa, a kokpit otacza kierowcę dużym, lekko zakrzywionym ekranem OLED. Pod taflą królują cyfrowe zegary o przekątnej 11,9 cala oraz 14,5-calowy wyświetlacz dotykowy stacji multimedialnej. Także dla pasażera przewidziano osobny 10,9-calowy ekran wbudowany w deskę rozdzielczą.

Na liście dodatkowo płatnych opcji znalazły się m.in. system nagłośnienia Bang & Olufsen w dwóch wariantach (685 lub 810 watów), czterostrefowa klimatyzacja z jonizatorem i czujnikiem drobnego pyłu, automatyczne domykanie drzwi, większy o ponad 85 proc. wyświetlacz HUD czy automatycznie przyciemniający się szklany dach.

Audi A6 Avant - silniki

Choć elektryczna transformacja trwa nadal, nowe A6 Avant jest zupełnie spalinowe. Mało tego - inżynierowie sięgnęli po sprawdzonego Diesla, a topowy wariant ma pod maską 6-cylindrową jednostkę benzynową. Gamę otwiera silnik 2.0 TFSI o mocy 204 KM łączony ze skrzynią biegów S tronic. Napęd w tym wariancie trafia na koła przednie. Napęd quattro łączony jest z mocniejszymi motorami. Takie kombi powinno przyspieszać od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy i zużywać przy tym ok. 8 l paliwa na 100 km.

Taką samą mocą legitymuje się silnik 2.0 TDI. Diesel w ofercie spodoba się tym, którzy poszukują auta na dalekie trasy, bowiem średnie spalanie ma wynosić w tej wersji około 5 l/100 km. Diesel jest wyposażony w układ miękkiej hybrydy i instalację elektryczną 48V. Wysokoprężny motor nieco szybciej rozpędzi nowe Audi do pierwszej setki, bowiem sprint ma zajmować około 7 sekund. Jak działa MHEV plus? Główny element stanowi tzw. PTG, czyli urządzenie pełniące rolę rozrusznika i generatora o mocy 24 KM. Odzyskana podczas zwalniania energia ładuje akumulator. Miękka hybryda wykorzystuje zebrany prąd, a motor elektryczny wspomaga jednostkę TDI zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem nawet 230 Nm momentu obrotowego. Możliwości układu Audi pozwalają jednostce elektrycznej również jazdę w trybie EV np. podczas manewrowania na parkingu. Jednostka 2.0 TDI jest dostępna z napędem na przód lub układem quattro.

Reklama

Na szczycie gamy pozycjonowane jest Audi A6 Avant z turbodoładowanym silnikiem 3.0 V6 TFSI o mocy 367 KM (550 Nm). To dobrze znana widlasta jednostka, wytwarzana już od 10 lat. Kombi z V6 w standardzie napędzane jest na 4 koła i ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy. Spalanie? Według danych fabrycznych zaledwie 7,8 l/100 km...

Ile kosztuje Audi A6 Avant? Ceny i wyposażenie

Jak prezentuje się gama modelu na start sprzedaży w 2025 roku? Polski cennik nowego Audi A6 Avant obejmuje cztery warianty napędowe - oto ich ceny:

2.0 TFSI S tronic: 253 500 zł

2.0 TDI S tronic: 282 400 zł

2.0 TDI quattro S tronic: 294 900 zł

3.0 TFSI quattro S tronic: 353 100 zł

Audi proponuje również kilka pakietów dodatkowego wyposażenia. To m.in. pakiet promocyjny Comfort (12 430 zł): obejmujący m.in. siedzenia standardowe w kombinacji skóra/skóra ekologiczna, schowek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania i pakiet oświetlenia Ambiente plus. Pakiet promocyjny Exterieur (19 200 zł) zawierający z kolei pakiet S line Exterieur, lakier metaliczny, 20-calowe obręcze kół i zawieszenie sportowe S. W pakiecie Technology (12 730 zł) klienci mogą liczyć m.in. reflektory Matrix LED, kamery obserwujące otoczenie oraz 4-strefową klimatyzację automatyczną.

Kierowcy poszukujący specjalnego styu mogą wybrać pakiet edition one (4670 zł). Zawarte są w nim czarne obudowy lusterek zewnętrznych, ciemne listwy wokół okien, czarne klamki drzwi, ciemne chromowane końcówki rur wydechowych oraz czarne relingi dachowe. Audi zaznacza też, że wybór pakietu edition one wymaga dodania do specyfikacji także innych elementów wyposażenia za dodatkową opłatą, Ekskluzywnie dla pakietu edition one dostępny jest również lakier brązowy Madiera. A jeśli jesteśmy już przy lakierach - podstawowa gama obejmuje 9 kolorów, w tym perłowe i metaliczne dostępne za dopłatą. Jak na markę tej klasy przystało, klienci mogą też wybierać z gamy lakierów Audi exclusive. Dopłata w tym przypadku wynosi 30 270 zł.