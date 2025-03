200 nowych kamer i nowe sygnalizacje świetlne

Nadchodzą zmiany dla kierowców na Śląsku. Bielsko-Biała inwestuje w rozbudową ITS. Inteligentny System Transportowy to projekt, który obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury transportowej, poprawę zarządzania ruchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Wartość inwestycji wynosi 36,88 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na wrzesień 2026 roku. Co zmieni się dla kierowców?

Rozbudowa ITS oznacza, że na drogach pojawi się 25 nowych sygnalizacji świetlnych z systemem sterowania ruchem, co pozwoli na optymalizację przepływu pojazdów. Modernizacja sygnalizacji obejmie również wymianę sterowników oraz wdrożenie systemu priorytetowego dla komunikacji miejskiej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności transportu publicznego. Dla każdego oznacza to jednak szansę na nieco mniejsze korki i zatory...

System ITS w Bielsku-Białej

Trzeci etap rozbudowy miejskiego systemu oznacza również montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 30 przystankach. Będą one wyświetlać rzeczywiste czasy odjazdów autobusów. Zdaniem ekspertów wdrożenie trzeciego etapu ITS znacząco poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort korzystania z transportu publicznego.

- Cieszymy się, że dzięki współpracy z miastem wdrażamy kolejne etapy InteligentnegoSystemu Transportowego. Dotychczasowe rozwiązania ITS w Bielsku-Białej umożliwiła rozwój priorytetów dla pojazdów komunikacji oraz poprawiła płynność ruchu i Rozbudowa systemu pozwoli na jeszcze większą efektywność jego działania, nowe sygnalizacje świetlne, tablice informacji pasażerskiej, monitoring wizyjny oraz tablice parkingowe to kolejne elementy, które zwiększą komfort podróży i usprawnią zarządzanie transportem. To kompleksowy projekt, który wzmacnia nowoczesną infrastrukturę miejską – mówi Rafał Ruść, Kierownik Produktów ITS w Sprint SA. To właśnie ta spółka odpowiedzialna jest za wdrożenie ITS i zajmowała się również poprzednimi etapami prac.

Kamery będą śledzić kierowców. Nowe urządzenia staną przy drogach

Istotnym elementem projektu jest również także rozbudowa monitoringu miejskiego o ponad 200 kamer, które zwiększą nadzór nad ruchem i poprawią bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystankach autobusowych oraz na kluczowych wlotach do miasta. Nowe kamery nie będą działały jak fotoradary, ale bez wątpienia będą miały one oko na wyczyny kierowców. W przypadku popełnienia rażącego wykroczenia takiego jak np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy jazda stwarzająca zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, sprawcy trudniej będzie pozostać anonimowym, a drogowe przewinienia będą dokładnie udokumentowane. Choć urządzenia nie należą do CANARD i nie są stawiane stricte po to, by nakładać mandaty, o kary dla piratów drogowych będzie teraz nieco łatwiej. Rozbudowany monitoring dróg pozwala również na usprawnienie działania służb np. w razie wypadku.

Zadowolenia z realizacji projektu nie kryje również Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. - Rozbudowa ITS to inwestycja, która przyniesie realne korzyści dla mieszkańców i kierowców. ITS to więcej niż tylko kamery czy sygnalizacja świetlna. To wizja przyszłości, w której technologia i ludzie współpracują, by codzienne przemieszczanie się po mieście było wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. To inwestycja w przyszłość transportu, która umożliwia nam korzystanie z inteligentnych rozwiązań i reagowanie na zmieniające się potrzeby miasta – podkreśla Andrzej Kuropatwa, Kierownik Projektu z Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

ITS - co to za system?

Formalną definicję ITS odnajdziemy w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie z nią jako ITS należy rozumieć: systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. Bielsko-Biała rozbudowuje i modernizuje swój system, ale podobne rozwiązania stosowane są również w wielu innych miastach Polski. Chodzi m.in. o Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Gdynię, Częstochowę, Radom, Toruń, Sosnowiec czy Gliwice.