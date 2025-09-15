Mercedes już jeździ z akumulatorem ze stałym elektrolitem

Mercedes postanowił udowodnić, że samochód elektryczny może być wydajny jak auto z silnikiem Diesla. Inżynierowie niemieckiej marki wyposażyli model EQS w w litowo-metalową baterię półprzewodnikową i ruszyli w podróż ze Stuttgartu w Niemczech do Malmö w Szwecji.

Trasa przebiegała autostradami A7 i E20 przez Niemcy i Danię do Malmö w Szwecji, z różnicą wysokości około 200 m. Próba oddawała scenariusz typowego użytkowania samochodu, czyli z dwoma osobami na pokładzie, włączoną przez cały czas wentylacją kabiny oraz bagażem około 60 kg. Temperatura na zewnątrz wahała się od 17 do 25°C.

Mercedes EQS pokonał 1205 km na jednym ładowaniu. Zostało 132 km zasięgu

Samochód pokonał 1205-kilometrową trasę ze Stuttgartu do Malmö bez ładowania. Na mecie w akumulatorze zostało jeszcze energii na 132 km.

– Akumulator półprzewodnikowy to prawdziwy przełom w świecie elektromobilności – powiedział Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, dyrektor ds. technologii, rozwoju i zamówień. – Dzięki pomyślnym długodystansowym testom EQS-a pokazujemy, że ta technologia sprawdza się nie tylko w laboratorium, ale także na drodze. Naszym celem jest wprowadzenie takich innowacji do produkcji seryjnej do końca dekady i zaoferowanie naszym klientom nowego poziomu zasięgu oraz komfortu – dodał.

Samochód elektryczny o zasięgu diesla to przełom

Zastosowane w EQS ogniwa półprzewodnikowe pochodzą od amerykańskiego producenta – firmy Factorial Energy – i bazują na technologii FEST (Factorial Electrolyte System Technology). Te litowo-metalowe ogniwa pozwalają uzyskać znacznie większą gęstość energii i zasięg nawet o 25 proc. większy niż w przypadku konwencjonalnych baterii litowo-jonowych. Przy opracowaniu akumulatorów palce maczali inżynierowie Mercedes-AMG High Performance Powertrains oraz specjaliści niemieckiego koncernu ds. Formuły 1.

Jak działa akumulator ze stałym elektrolitem?

Akumulator półprzewodnikowy jest wyposażony w siłowniki pneumatyczne. Reagują one na zmiany objętości ogniw podczas ładowania i rozładowywania - mechanizm ten pomaga kompensować typowe dla tej technologii pęcznienie ogniw. W efekcie zyskuje zarówno wydajność, jak i żywotność. Masa oraz rozmiar akumulatora są porównywalne ze standardową baterią Mercedesa EQS. Dodatkowa masa wynika z zastosowania pasywnego chłodzenia przepływem powietrza, które zwiększa efektywność energetyczną.