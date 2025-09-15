Lexus LBX nowym hitem. 100 proc. wybiera hybrydy

Lexus trzęsie rynkiem. Od stycznia do końca stycznia 2025 roku zarejestrowano w Polsce niemal 10 000 samochodów tej japońskiej marki, czyli 5 proc. więcej niż w pierwszych ośmiu miesiącach rok wcześniej. 100 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym. Przy czym firma ma szczególnie wysokie wzięcie wśród klientów indywidualnych. Co piąty nowy samochód klasy premium rejestrowany przez osobę prywatną w Polsce to właśnie Lexus.

Koniem pociągowym biznesu Japończyków są SUV-y i crossovery. Najpopularniejszym modelem jest NX – od stycznia na drogi wyjechało 4117 sztuk tego auta. To 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Na nową gwiazdę rynku wyrasta Lexus LBX – hybrydowy model przebił granicę 2000 rejestracji i z udziałem na poziomie 60 proc. dominuje w segmencie B-SUV Premium. Skąd ten szał?

Lexus LBX to nie jest Toyota Yaris Cross? Japońskie SUV-y różnią się bardziej niż myślisz

Lexus LBX ustawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną na asfaltem wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.

Wnętrze i wyposażenie z droższych modeli w cenie miejskiego SUV-a

Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują jak w RX, NX czy elektrycznym RZ. Wnętrze sportowo nastawionej wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę po obcowaniu z mniej wymuskaną, tańszą odmianą Relax. Nic nie skrzypi nawet podczas jazdy na nierównościach. Ciężko doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

Przed kierowca zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Sam interfejs multimediów rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay.

Sterowanie z kierownicy, czyli 8 kursorów i aż 16 skrótów

Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta. Szczęśliwie dla wielu Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Co ważne, systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Lexus LBX z napędem na przód to większa pojemność bagażnika

Lexus LBX zapewnia bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon oraz narzędzia. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa.

Jak jeździ Lexus LBX z hybrydą 1.5? Ile spala benzyny?

LBX dostał pod maskę nową hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wciska w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła.

Lexus LBX z napędem 4x4 E-Four, jak większy RX 350h i 450h+

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four jak w RX 450h+ i RX 350h. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80. Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. W każdej wersji LBX ma z przodu kolumny MacPhersona. W samochodach z napędem na przód tylne zawieszenie składa się z belki skrętnej, a w wersjach z napędem 4x4 zastosowano układ podwójnych wahaczy.

Lexus LBX - wyposażenie w nowe systemy wspomagania kierowcy

Lexus LBX dostał nową generację systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar schudnie ukryty w kratownicy grilla to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Lexus Safety System+. Pod tą nazwą zgrupowano m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM), kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.

Opcjonalnie wyposażenie można wzbogacić o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC. Dzięki funkcji Advanced Park LBX sam zajmie miejsce postojowe. Z kolei układ Remote Park umożliwi zdalne zaparkowanie auta z wykorzystaniem smartfona nawet wtedy, gdy kierowca znajduje się poza autem.

Ile kosztuje nowy Lexus LBX? To najtańszy model japońskiej marki

Lexus LBX w bazowej odmianie kosztuje teraz od 136 900 zł, czyli 19 500 zł mniej od ceny katalogowej (to już poziom cenowy Toyoty Yaris Cross). Taki model oferuje m.in. elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem i nawigacją w chmurze, przednie reflektory Full LED L-Shape oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3.

Lexus LBX taniej o 27 700 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja

Jednak najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 34 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 161 300 zł (o 24 100 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:

18-calowe alufelgi,

12,3-calowy wirtualny kokpit,

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,

podgrzewanie kierownicy,

system nanoe X w klimatyzacji,

inteligentny kluczyk,

ładowarkę indukcyjna telefonów.

Takiego LBX można mieć w jednym z dziewięciu kolorów. Polacy najczęściej decydują się na lakier Sonic Copper (27 proc. zamówień). 16 proc. postawiło na grafitowe nadwozie, a 16 proc. na białe. Najpopularniejsza jest czarna tapicerka ze skóry ekologicznej (37 proc. zamówień), następnie piaskowa (35 proc.) i brązowa (28 proc.).

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej

Lexus LBX Emotion Tech z dwukolorowym nadwoziem kosztuje od 164 800 zł (o 24 600 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:

18-calowymi felgami, fotelami typu Sporty czy tapicerką ze skóry syntetycznej. Wybierając pakiet Tech, można auto wzbogacić m.in. o 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika oraz system nanoe X.

Ile kosztuje Lexus LBX w wersji Relax? W kieszeni zostanie 25 200 zł

Wersja Relax obejmie 18-calowe alufelgi i wnętrze wykończone półanilinową skórą w kolorze Saddle Tan lub Black z przeszyciem Tatami. W tej specyfikacji LBX to wydatek 169 200 zł - o 25 200 zł taniej wobec regularnego cennika.

Lexus LBX Cool kosztuje od 172 700 zł

Odmiana Cool stanowi 18 proc. sprzedaży. W tym aż 60 proc. aut ma także dodatkowe pakiety Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape) i Advanced, który obejmuje m.in.:

13-głośnikowy system premium audio Mark Levinson,

wyświetlacz HUD na przedniej szybie,

kierownicę z dotykowymi panelami,

system kamer z panoramicznym widokiem dookoła samochodu,

18-calowe felgi aluminiowe z polerowanym wykończeniem,

tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede oraz dwukolorowe nadwozie.

Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (46 proc. zamówień). Dalej jest kolor czerwony (17 proc.) oraz żółty (7 proc.). Lexus LBX w wersji Cool kosztuje od 172 700 zł, czyli taniej o 25700 zł.

Nowy Lexus LBX Vibrant Edition wjeżdża do Polski. Ile kosztuje?

Lexus LBX debiutuje w Polsce w nowej wersji Vibrant Edition. Specjalny wariant będzie produkowany tylko do maja 2026 roku. Samochód jest wyposażony w 18-calowe matowe, czarne felgi, czarne przednie i tylne spojlery oraz listwy okienne i drzwiowe, a zderzaki i atrapę chłodnicy wykończono fortepianową czernią. Wyróżnikiem są również oznaczenia Vibrant Edition na tylnych słupkach. Auto jest dostępne w trzech wariantach malowania nadwozia – dwukolorowych łączących lakiery Ruby Red lub Sonic Quartz z pomalowanymi na czarno słupkami i dachem oraz z czarnym lakierem Astral Black.

Wnętrze wita czarną półanilinową skórą na fotelach, którą połączono z głęboką czerwienią Dark Rose (w tym samym kolorze są pasy bezpieczeństwa). Standard to również: dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z systemem Nanoe X, inteligentny kluczyk, fotel kierowcy ma elektryczną regulację w ośmiu kierunkach z pamięcią ustawień, pokrywa bagażnika otwiera się i zamyka elektrycznie, bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej, układ aktywnej kontroli dźwięku ANC.

Lexus LBX w wersji Vibrant Edition kosztuje od 174 000 zł. Samochód z napędem 4x4 E-Four to wydatek od 182 700 zł.

Do Lexusa LBX Vibrant Edition można zamówić pakiet Luxury, który dodaje 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD), którego funkcjami steruje się poprzez dotykowe panele na kierownicy, układ kamer z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu, adaptacyjne reflektory Full LED L-shape (AHS), światła przeciwmgielne LED oraz doświetlanie zakrętów dodatkowym źródłem LED w zderzaku. Pakiet Luxury rozbudowuje także Lexus Safety System +3 o asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu. LBX Vibrant Edition z pakietem Luxury kosztuje 199 500 zł z napędem na przód lub 208 500 zł z układem E-Four.

Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa

TYP NAPĘDU FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania

TYP NAPĘDU FWD AWD PODWOZIE Przekładnie Kod modelowy PA11 PA11 Typ CVT CVT Przełożenie skrzyni biegów 3,218 3,218 Silnik trakcyjny (tył) Całkowity współczynnik redukcji prędkości 10,487 Typ hamulców Przód Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tył Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Rozmiar hamulców Przód 15-calowe tarcze 25V 15-calowe tarcze 25V Średnica / Grubość mm 282 / 25,0 282 / 25,0 Tył 15-calowe tarcze 16-calowe tarcze Średnica / Grubość mm 265 / 10,0 281 / 12,0 Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku Elektryczny – konsola środkowa Elektryczny – konsola środkowa Typ zawieszenia Przód Kolumny MacPhersona Kolumny MacPherson Tył Belka skrętna Wielowahaczowe Od obrotu do obrotu 2,73 2,73 Min. promień skrętu Od krawężnika do krawężnika m 5,2 5,2 Od ściany do ściany m 5,6 5,6 Typ wspomagania kierownicy Elektryczne Elektryczne

Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa