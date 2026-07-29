Dziennik.pl logo

Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu. Mechanik: Tankujesz za 21 zł i śmiejesz się z elektryków

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:04
Ten tekst przeczytasz w 11 minut
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Pod maską nowego Renault Clio pracuje silnik 1.2 Eco-G, który przejedzie 1450 km na jednym tankowaniu/Tomasz Sewastianowicz
Pokonanie 100 km za około 21 zł i nawet 1450 km zasięgu bez tankowania – nowe Renault Clio wjeżdża na polskie drogi z mocnym uderzeniem. Wszystko za sprawą silnika 1.2 HR12DDV LPG, który powstał od zera z myślą o autogazie, a nie jako doklejana adaptacja. Sprawdziłem, jak fabryczny wtrysk gazu przekłada się na koszty eksploatacji i trwałość jednostki.

Nowe Renault Clio Eco-G z silnikiem na LPG już w Polsce. Ile kosztuje?

Renault Clio jest z nami od 1990 roku. Model pierwszej generacji w Polsce był reklamowany jako "Clio prosto z raju". Do dziś w 120 krajach sprzedano ponad 17 mln sztuk pięciu generacji. Ktoś nawet policzył, że po ustawieniu ich jeden za drugim powstanie sznur o długości 68 tys. km, co daje 1,7 obwodu równika.

Wzięcie jest tak duże, że z fabryki dziennie wyjeżdża 1000 egzemplarzy tego auta. Nie ma bardziej popularnego francuskiego samochodu. Nic więc dziwnego, że Renault włożyło całe serce w Clio 6. generacji. W Polsce przebojem wśród kierowców jest nowy silnik 1.2 Eco-G 120 KM z fabrycznie montowaną instalacją LPG. Ile kosztuje? Nie tylko ceny są rewelacyjne, ale po kolei...

Czerwień Absolutna i styl high-tech. To auto wygląda na droższe

Nowe Clio na 18-calowych kołach i w lakierze Czerwień Absolutna wygląda dobrze. Pod względem stylistycznym [podąża] własną ścieżką, ale nie odcina się od poprzedników – świadczą o tym choćby wbudowane klamki w tylnych drzwiach. Na świat patrzy przez reflektory LED osadzone w specjalnych tubach. Światła do jazdy dziennej w kształcie strzałek są skierowane na zewnątrz i pełnią też rolę kierunkowskazów. Szlachetny wizerunek podkreślają smaczki w stylu high-tech.

Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio/Tomasz Sewastianowicz

Dobrą robotę robią osobne tylne lampy zaczerpnięte ze świata supersamochodów – przypominają cztery krople czekolady na malinowym deserze, użyte dla przełamania smaku. Kolejne rozwiązanie to dolne uszczelki szyb schowane pod krawędzią drzwi – podobnej sztuczki nie stosuje nikt w tym segmencie, a auto wygląda na droższe, niż jest w rzeczywistości.

Nowe Clio jest większe i bardziej przestronne

Nowe Clio przybrało na rozmiarach – długość samochodu wzrosła o 67 mm (z 4,05 m do 4,12 m), szerokość zwiększyła się o 39 mm (z 1,73 m do 1,77 m). Na wysokość przybyło 11 mm (do 1,45 m). Rozstaw osi zyskał 8 mm (do 2,59 m). Z takimi gabarytami nowy hatchback może starać się wypełnić lukę po spalinowym Megane. Jeśli liczby kogoś nie przekonują, to na żywo Clio wygląda na znacznie większe. Stoi na szeroko rozstawionych kołach, w każdej chwili gotowe wbić się w zakręt. Jednak zanim zakręcą się koła, warto dłużej rozejrzeć się w kabinie…

Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Cyfrowy kokpit i fizyczne przyciski. Sprawdziłem: Renault słucha kierowców

Od progu zauważyłem dbałość o detale. Tworzywa w zasięgu wzroku są na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie wersja Esprit Alpine zachwyci jakością i wstawkami z Alcantary. Dzięki temu nowe Clio ma szansę przeciągnąć na swoją stronę trochę klientów z marek premium i stać się drugim autem w rodzinie, obok wielkiego SUV-a.

Renault stara się też zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Dwupoziomowy kokpit opiera się na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny OpenR Link z wyszukiwarką Google szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Choć dominują tu duże wyświetlacze, to projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Zaskakująca przestrzeń. Z tyłu nie uwierzysz, że to "mieszczuch"

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Przednie fotele nie tylko genialnie wyglądają – swoim kształtem i głębokim wyprofilowaniem zapewniają komfort i podparcie na zakrętach. Mięsista kierownica leży idealnie w dłoniach. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Bagażnik większy niż myślisz. Praktyczność bez kompromisów

Praktyczność to kolejna cecha nowego Renault Clio. Foremny bagażnik zapewnia 391 litrów pojemności. Próg załadunku jest o 40 mm niżej. Pomysłowości Renault dopełnią solidne zaczepy do mocowania ładunku i haki na torby. Poza tym są jeszcze różne skrytki czy półki rozsiane po kabinie.

Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

3,9 litra na 100 km. Hybryda to perła w koronie Clio

Wreszcie napęd. Bazowy silnik 1.2 TCe o mocy 115 KM standardowo jest łączony z manualną skrzynią biegów. Alternatywą jest zautomatyzowana, sześciobiegowa skrzynia EDC z podwójnym sprzęgłem, sterowana manetkami przy kierownicy.

Hybryda to perła w koronie nowego Clio – zespół o mocy systemowej 160 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona, dwa silniki elektryczne, akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 3,9 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym. Do tego zapewni pierwszorzędne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,3 s, czyli o sekundę szybciej niż w poprzedniej generacji. Zasięg to nawet 1000 km. Jednak na tym nie koniec...

Napęd hybrydowy nowego Renault Clio
Napęd hybrydowy nowego Renault Clio
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Nowe Renault Clio z LPG – oszczędzisz 2000 zł na paliwie

Polska ze swoją flotą 3,5 mln aut zasilanych LPG (dane GUS 2024) jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie. A skoro kierowcy nad Wisłą tak kochają LPG, to polski rynek dla Renault jest jednym z najważniejszych w Europie. W Polsce działa ponad 7600 stacji sprzedających gaz LPG. To pozwala na łatwy dostęp do tego paliwa i stanowi największą sieć tankowania LPG na Starym Kontynencie. Do tego ceny LPG, nawet w obecnej sytuacji rynkowej, są znośne: średnio litr gazu kosztuje ok. 3,62 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km z zasilaniem LPG i kosztami benzyny, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 40 proc. Co przy przebiegu rzędu 15 000 km rocznie przekłada się na ponad 2000 zł oszczędności.

Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Nowy silnik 1.2 LPG: Koniec z drogim paliwem, przejedziesz 100 km za 21 zł

Zamiast dotychczasowej jednostki 1.0 (100 KM), Renault wprowadza na polski rynek nowy, turbodoładowany silnik 1.2 Eco-G o mocy 120 KM, zasilany benzyną i LPG. Producent deklaruje zużycie gazu na poziomie 6,5 l na 100 km, co oznacza, że pokonanie 100 km kosztuje około 21 zł. Dla porównania: przejechanie tego samego dystansu na benzynie 95 (przy spalaniu 5,4 l) to wydatek rzędu 41 zł. Rewelacją jest także zasięg – dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności 89 litrów (39 l benzyny i 50 l LPG) Clio ma przejechać do 1450 km bez zatrzymywania się na stacji.

O ocenę nowej konstrukcji zapytałem doświadczonego mechanika i diagnostę. Jego zdaniem kluczowe jest to, że jednostka o oznaczeniu HR12DDV LPG nie jest jedynie adaptacją silnika benzynowego, lecz od podstaw zaprojektowanym układem dostosowanym do autogazu. Najważniejsze różnice techniczne obejmują:

  • Wzmocnioną głowicę: Zastosowano dedykowane zawory i gniazda zaworowe o podwyższonej odporności termicznej, przygotowane na wyższą temperaturę spalania LPG;
  • System Dual Injection: Podwójny wtrysk umożliwia płynne zarządzanie paliwem i zapewnia imponujący zasięg całkowity na obu zbiornikach (1450 km).
  • Fabryczną integrację: Listwa wtryskowa LPG jest osadzona bezpośrednio na kolektorze dolotowym już na etapie produkcji.

Mechanik wskazuje wprost: w przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji zakładanych w serwisach (np. ASO; często spotykanych w starszych generacjach popularnych modeli segmentu B), fabryczna konstrukcja eliminuje ryzyko wypalenia gniazd zaworowych czy kosztownego remontu silnika po przebiegu 50-100 tys. km. To rozwiązanie, które ma zapewnić bezobsługową eksploatację.

Czy jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 tylko dla orłów, sprawdź się
Czy jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 tylko dla orłów, sprawdź się
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Nowe Renault Clio to nawet 29 różnych systemów na pokładzie

Nowe Renault Clio jest uzbrojone w mnóstwo systemów wsparcia. Lista obejmuje nawet 29 różnych funkcji, w tym układ Active Driver Assist z inteligentnym aktywnym regulatorem prędkości, przednie i tylne czujniki wykrywania ryzyka kolizji z automatyczną korektą toru jazdy, system automatycznego hamowania awaryjnego podczas jazdy do tyłu, funkcja bezpiecznego wysiadania, czy system wspomagania awaryjnego hamowania, który zmniejsza prędkość samochodu aż do całkowitego zatrzymania w przypadku wykrycia braku reakcji kierowcy. Także aktywny regulator prędkości jest obecny w standardzie we wszystkich wersjach. Systemy wspomagania parkowania są teraz wyposażone w kamerę cofania i kamerę 360°.

Francuzi pokusili się o ukłon w stronę kierowców i dali możliwość wyciszenia alertów systemu ISA jednym, umieszczonym po lewej stronie od kierownicy przyciskiem My Safety Switch. Wystarczy nacisnąć go dwa razy. Proste i skuteczne.

Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio

Nowe Renault Clio z fabrycznym LPG kosztuje od 91 900 zł

Nowe Renault Clio w najtańszej wersji Evolution kosztuje od 84 900 zł. Wariant z fabrycznym LPG to wydatek od 91 900 zł. Taki samochód oferuje:

  • system multimedialny OpenR Link bez nawigacji z 10,1-calowym ekranem i funkcją klonowania smartfona,
  • 7-calowy kolorowy wyświetlacz wskaźników,
  • system nagłośnienia Arkamys Classic z 4 głośnikami,
  • klimatyzacja manualna, fotel kierowcy z regulacją wysokości,
  • elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold,
  • materiałowa deska rozdzielcza z plastikowym wykończeniem w kolorze czarnym,
  • tapicerka materiałowa z tłoczonej tkaniny w kolorze szarym melanżowym,
  • tylne czujniki parkowania,
  • adaptacyjny tempomat,
  • czujniki zmierzchu,
  • antena w kształcie płetwy rekina,
  • 16-calowe felgi stalowe i kołpaki dwukolorowe Synchro,
  • asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu,
  • system kontroli uwagi kierowcy.
Nowa Toyota Corolla to ósmy cud świata. Wygląda świetnie, hybryda 1.5 sensacją
Nowa Toyota Corolla to ósmy cud świata. Wygląda świetnie, hybryda 1.5 sensacją
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio
Nowe Renault Clio
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenalpgRenault Clio
Powiązane
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Nowe Suzuki Ignis zaskoczy nie tylko stylem. Japoński hit kryje się pod postacią prototypowego Vision e-Sky
Nowe Suzuki to trzęsienie ziemi. Jest szybkie, oszczędne i wygodne. Ile kosztuje?
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki wjeżdża do Polski. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian »
Zobacz
|
PRL
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł produkcji czasów PRL. Ostatnie pytanie to komediowy hit
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Quiz z geografii
Przyjemny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj