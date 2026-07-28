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Toyota rozbiła bank. Japończycy zgarnęli rekordowy kontrakt. 500 hybryd wyjedzie na ulice

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 16:19
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Hybrydowa Toyota w Bolt Drive
Hybrydowa Toyota w Bolt Drive/dziennik.pl
Ponad 500 Yarisów i Yarisów Cross wyjedzie na ulice Warszawy. Japończycy zgarnęli rekordowy kontrakt, a wszystko to zasługa nowej usługi Bolt Drive. Hybrydy we flocie Bolta będą dostępne dla klientów korzystających z carsharingu. Co to za usługa i dlaczego wybór padł na Toyoty?

Ponad 500 hybryd w Bolt Drive. Toyota zgarnęła ogromny kontrakt

Toyota świętuje - japońska marka dostarczyła ponad 500 hybryd do usługi Bolt Drive, która debiutuje nad Wisłą. Firma odpowiedzialna za popularną aplikację do zamawiania przewozów uruchamia carsharing, a Polska jest szóstym rynkiem, na którym estoński operator zaoferuje samochody na minuty. Na początku, Toyoty w barwach Bolta będą dostępne w Warszawie, a jeden z ponad 500 samochodów można zarezerwować w tej samej aplikacji, w której dostępne są przejazdy i hulajnogi.

Toyoty przeznaczone dla użytkowników to Yaris i Yaris Cross - typowo miejskie i zwinne modele z hybrydowym napędem. Ten oznacza niskie zużycie paliwa i automatyczną skrzynię biegów. – Toyota to synonim miejskiej mobilności w największych miastach na całym świecie. Nasze oszczędne i niezawodne samochody są częstym wyborem taksówkarzy czy wypożyczalni aut. Są również naturalnym wyborem dla platform usług współdzielonych, bo koszty eksploatacji są niskie i przewidywalne, a nasza gęsta sieć serwisów to gwarancja błyskawicznej pomocy. Warszawa będzie kolejną europejską metropolią, w której klienci carsharingu będą korzystać z naszych samochodów. Yaris i Yaris Cross to bezpieczne i komfortowe miejskie modele, które umożliwiają dynamiczne przemieszczanie się przy niskim zużyciu paliwa powiedział Mirosław Sochacki, Corporate Sales Senior Manager w Toyota Central Europe.

Hybrydowa Toyota w Bolt Drive
Hybrydowa Toyota w Bolt Drive/MACIEJ LUBCZYNSKI

Hybrydy na minuty już w Warszawie

Klienci Bolt Drive będą korzystać z hybrydowych Toyot w bogato wyposażonych wersjach Style oraz w kilku wariantach kolorystycznych. Wyposażenie? M.in. 17-calowe felgi aluminiowe, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, kamera cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, a także pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, który pomaga sprawnie i bez przeszkód dotrzeć do celu.

Pod maską obu modeli pracuje taki sam układ napędowy - to Toyoty z polskim sercem. Wytwarzany w Wałbrzychu zespół napędowy, którego sercem jest benzynowy silnik 1.5, rozwija 116 KM, ma solidny zapas momentu obrotowego "z dołu" i przekazuje napęd na przednią oś za pomocą bezstopniowej przekładni automatycznej.

Hybrydowa Toyota w Bolt Drive
Hybrydowa Toyota w Bolt Drive/MACIEJ LUBCZYNSKI

Tyle kosztuje jazda hybrydą

Taki napęd w małym Yarisie imponuje niskim zużyciem paliwa w cyklu miejskim WLTP (od 2,9 l/100 km) i choć z punktu widzenia użytkownika nie wydaje się to kluczowe, operator carsharingu wybrał hybrydy właśnie z uwagi na skromne zużycie paliwa i niskie koszty eksploatacji. W przypadku Yarisa Cross, miejskie zużycie paliwa to 3,1 l/100 km.

Ile kosztuje Bolt Drive? Standardowa stawka za wynajem Toyoty Yaris to 30 gr za minutę i 1 zł za kilometr podróży. Oprócz standardowego modelu rozliczania dostępne są także korzystnie wycenione pakiety - przydatne np. w dalszej podróży. Choć działanie usługi obejmuje na razie Warszawę, auto można za pośrednictwem aplikacji wynająć także na dłużej i udać się do innego miasta.

Hybrydowa Toyota w Bolt Drive
Hybrydowa Toyota w Bolt Drive/MACIEJ LUBCZYNSKI

Bolt ocenia styl jazdy

W nowym carsharingu priorytetem ma być bezpieczeństwo, dlatego operator usługi szczególną uwagę zwraca na nową funkcję w aplikacji Bolt – Nowe samochody wyposażone są w czujniki monitorujące prędkość jazdy, a dzięki funkcji Driving Score kierowcy mogą na bieżąco śledzić swój styl jazdy i kształtować bezpieczne nawyki. Obsługa klienta jest dostępna całą dobę, a nasz zespół pozostaje w gotowości w przypadku sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji – tłumaczy Wojciech Ulinowski, Senior Operations Manager, Bolt Drive w Polsce.

Funkcja Driving Score nie oznacza na tym etapie kar i nagród za zły lub dobry styl jazdy. Bolt podkreśla jednak, że kierowcy w rażący sposób łamiący przepisy będą mieli blokowany dostęp do usługi.

Hybrydy Toyoty z gwarancją na 10 lat

W przypadku aut jeżdżących w carsharingu naturalną obawą pozostaje trwałość i długowieczność floty. Jeśli chodzi o hybrydy Toyoty, przedstawiciele japońskiej marki są pewni swego. Ochrona jest wydłużana corocznie podczas regularnych przeglądów w autoryzowanym serwisie (ASO) aż do 10 lat.

Nowa Toyota Yaris Cross
Nowa Toyota Yaris Cross/@GREG
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Źródło dziennik.pl
Tematy: toyotahybrydaboltYaris
Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński

Dziennikarz i fotograf motoryzacyjny. Samochody to jego największa pasja, choć gotowanie, narty, siatkówka i koty również mieszczą się w top 5 jego zainteresowań. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie w tworzeniu treści zdobywał w marketingu i jako współpracownik wielu redakcji, nie tylko internetowych. W Dziennik.pl śledzi branżowe newsy, testuje motoryzacyjne nowości i służy dobrą radą dla kierowców.

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