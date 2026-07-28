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Quiz dla prawdziwych kierowców. Przy 4. pytaniu pękają zawodowcy

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 17:03
Policja, prawo jazdy
Policja, prawo jazdy/dziennik.pl
Prawdziwy kierowca powinien znać przepisy na wylot i dobrze wiedzieć czym różni się nadsterowność od podsterowności. Ten quiz bezlitośnie sprawdza teoretyczną wiedzę, a już czwarte pytanie stanowi nie lada trudność tak dla amatorów, jak i dla zawodowców. Zdobędziesz komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaquiz
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