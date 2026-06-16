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Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to mistrz. Na 6. pytaniu odpada większość

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 09:13
[aktualizacja dzisiaj, 09:13]
Policja kontroluje kierowcę
Rozwiąż ten quiz, zanim policja sprawdzi Twoją wiedzę z przepisów ruchu drogowego/Policja
Co wiesz o autostradach? Umiesz jeździć po rondach? Czy można parkować na chodniku kołami przedniej osi? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Na 6. pytaniu większość rozkłada ręce. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 7 punktów na 10 możliwych...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcaprawo jazdyquiz
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