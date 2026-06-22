Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, Circle K, BP, Amic i Auchan. Rząd już zapowiedział zmiany

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 5,94 zł/l, a za diesla do 6,12 zł/l. To efekt rządowego obwieszczenia ministra energii, które obowiązuje w poniedziałek do końca dnia.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś na stacjach największych sieci w Polsce potwierdzają, że Orlen, BP, Circle K i Amic bez skrupułów wyrównały stawki do maksymalnych limitów wyznaczonych przez resort. Tak wyglądają ceny tuż przed zmianą cen na wtorek:

Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,68 zł/l – to najniższa cena w zestawieniu, która na tle konkurentów wygląda jak promocja. Za to Orlen, BP i Circle K wyrównały swoje stawki do rządowego limitu 5,94 zł/l . Amic sprzedaje paliwo o grosz taniej ( 5,93 zł/l ).

Na stacji – to najniższa cena w zestawieniu, która na tle konkurentów wygląda jak promocja. Za to Orlen, BP i Circle K wyrównały swoje stawki do rządowego limitu . Amic sprzedaje paliwo o grosz taniej ( ). Diesel (ON): Ceny oleju napędowego są mocno zróżnicowane – od 5,89 zł/l (Auchan), przez 6,07 zł/l (Amic) i 6,09 zł/l (Orlen), aż do maksymalnych 6,12 zł/l na stacjach Circle K oraz BP.

Ceny oleju napędowego są mocno zróżnicowane – od (Auchan), przez (Amic) i (Orlen), aż do maksymalnych na stacjach Circle K oraz BP. LPG: Kierowcy samochodów z instalacją gazową zapłacą średnio od 3,67 zł/l do 3,69 zł/l (najwięcej kosztuje na Orlenie).

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Minister ogłosił ceny na wtorek 23 czerwca. Benzyna drożeje

Dobra passa na stacjach potrwa jednak tylko do północy. Z najnowszego, poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że we wtorek 23 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,98 zł, benzyny 98 – 6,69 zł, a diesla – 6,11 zł.

Oznacza to, że w porównaniu z poniedziałkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyn będą wyższe. Z kolei diesel od wtorku będzie minimalnie tańszy (spadek limitu o grosz).

Paliwo premium w cenie zwykłej benzyny 95. Okazja potrwa jeszcze kilka godzin

Podczas dzisiejszego objazdu stacji zauważyłem ciekawą zależność, którą warto wykorzystać. Na stacjach Circle K tradycyjna benzyna 95 i uszlachetniona odmiana milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (po 5,94 zł/l). Identycznie jest z olejem napędowym – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,12 zł/l.

Podobną sytuację wyłapałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,12 zł/l). Taka okazja potrwa także przez cały poniedziałek. Od wtorku wejdą w życie nowe stawki, dlatego to mogą być ostatnie godziny na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Rząd wygasza pakiet ochronny CPN. Analitycy e-petrol.pl: W lipcu cenowa rewolucja

Dlaczego stacje tak kurczowo trzymają się górnych granic i co czeka nas w najbliższych dniach? Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę na kluczowy zwrot na rynkach globalnych. Porozumienie pokojowe USA z Iranem przełożyło się na mocną przecenę na rynku naftowym. Polscy kierowcy nie mają jednak szans na wyraźne spadki w detalu.

Powodem jest strategia rządu, który sukcesywnie wygasza pakiet ochronny "Ceny Paliw Niżej" (CPN). W pierwszym kroku zrezygnowano z obniżonych stawek akcyzy, a już od lipca do łask wrócą wyższe stawki podatku VAT.

Co to oznacza dla kierowców? Z końcem czerwca program CPN przejdzie do historii. Eksperci obliczają, że gdyby odciąć go przy obecnych poziomach cen hurtowych, koszt tankowania benzyny 95 skoczyłby do 6,75 zł/l, z kolei cena za litr diesla wzrosłaby nawet do 7 zł. W ocenie analityków jedyną nadzieją na uniknięcie lipcowego szoku cenowego jest utrzymanie trendu spadkowego na światowych giełdach naftowych.

Tydzień końca roku szkolnego. Tyle naprawdę zapłacisz przy dystrybutorze

Z raportu e-petrol.pl wynika, że w rozpoczynającym się właśnie tygodniu, który kończy rok szkolny, można jeszcze spodziewać się chwilowej obniżki na stacjach wynikającej z sytuacji na giełdach. Cenowe przedziały dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni wyglądają następująco:

Paliwo Przedział cenowy e-petrol.pl Benzyna 95 5,84-5,97 zł/l Diesel (ON) 5,99-6,14 zł/l Autogaz (LPG) 3,38-3,46 zł/l

Pęka tarcza CPN. Banki ostrzegają: Te podwyżki dotkną każdego

Ekonomiści największych banków w kraju wskazują, że wycofanie tarczy akcyzowej przez resort finansów to silny impuls dla inflacji, który odczuje cała gospodarka.

Analitycy PKO BP wyliczają, że skok cen na stacjach o 28-29 groszy podbije ogólną inflację CPI o 0,2 punktu procentowego.

wyliczają, że skok cen na stacjach o podbije ogólną inflację CPI o 0,2 punktu procentowego. Jeszcze wyższe stawki widzą eksperci Erste Bank Polska – ich zdaniem cofnięcie akcyzowej tarczy podbije ceny paliw o 4,5%, podwyższając inflację aż o 0,25 pkt proc.

Pocieszeniem pozostaje fakt, że proces ten rozłoży się na dwa miesiące i jest chwilowo neutralizowany przez taniejącą na świecie ropę.

Tusk i Motyka jednym głosem: To będzie koniec tarczy VAT

Sytuacja rynkowa zmusiła rząd do odkrycia kart. Minister Energii Miłosz Motyka potwierdził, że zapowiadany powrót do wyższych stawek VAT na paliwa przełoży się na wzrost cen o kolejne kilkadziesiąt groszy na litrze. Koniec złudzeń przypieczętował premier Donald Tusk, oficjalnie zapowiadając całkowite wygaszenie projektu osłonowego.

Premier tłumaczy, że decyzja o rezygnacji z dopłat do akcyzy opierała się na giełdowych spadkach cen ropy. Tusk rzucił też nowe światło na kulisy finansowania całego programu: tarcza w dużej mierze sfinansowana zostanie przez koncerny paliwowe, dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Szef rządu postawił jednak sprawę jasno:

– W tej chwili odchodzimy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT – zapowiedział Donald Tusk.

Od 1 lipca benzyna i diesel droższe o złotówkę? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń

To oznacza, że kierowcy z początkiem wakacji muszą przygotować się na drugą fazę zmian. Już 1 lipca 2026 roku stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych „ulgowych” 8% do standardowych 23%.

Zdaniem analityków przełoży się to na skokowy wzrost cen: za litr benzyny 95 zapłacimy średnio o 83-85 groszy więcej, a w przypadku diesla podwyżka sięgnie nawet 90-95 groszy na litrze.

Dla przeciętnego kierowcy tankującego do pełna 45-litrowy bak kalkulacja jest jasna – każdy pojedynczy rachunek wzrośnie o ok. 40 zł. Obecne zawirowania wokół dziennych limitów Ministerstwa Energii to zaledwie rozgrzewka przed lipcowym powrotem do rzeczywistości bez ochrony pakietem CPN.