Seat Ibiza w nowej odsłonie już w Polsce. To najtańszy model hiszpańskiej marki

Seat Ibiza z roku modelowego 2027 debiutuje w Polsce. Hiszpański hatchback na tle rywali wyróżnia się zaskakująco przestronnym wnętrzem i sportowym stylem, za którym podążają świetne właściwości jezdne.

Dodając do tego obniżone ceny, nowa Ibiza staje się jednym z najtańszych samochodów na rynku i z podniesionym czołem staje w szranki z konkurencją z Chin. Przeanalizowałem najnowszą ofertę. Spójrzmy na szczegóły.

Dojrzała konstrukcja bez chorób wieku dziecięcego

Ibiza obecnej generacji jest z nami od 2017 roku. W świecie motoryzacji to szmat czasu, ale dla wielu kierowców to ogromna zaleta. Samochód został dopracowany do najmniejszej śrubki i pozbył się wszelkich chorób wieku dziecięcego. To sprawia, że jest dziś po prostu bezpiecznym i pewnym wyborem na lata.

Nowy Seat Ibiza

Nowy Seat Ibiza

Nowe lakiery i laserowe logo. Seat Ibiza stawia na styl

Pod względem wizualnym samochód wciąż trzyma fason. Po niedawnym liftingu zyskał nowe reflektory LED, przeprojektowany grill oraz zmieniony zderzak. Do tego Seat dorzuca świeże wzory felg. W tym sezonie najmodniejsze są nowe lakiery metalizowane: czerwony Liminal i żółty Hypnotic.

Stylistyczne smaczki objęły nawet tył auta, gdzie nazwę modelu na klapie bagażnika nakreślono eleganckimi, ciemnymi literami. Z kolei w logo wersji FR zostało laserowo wygrawerowane na słupku B – to naprawdę ładny detal, kojarzący się z klasą premium.

Nowy Seat Ibiza

Nowy Seat Ibiza

Wnętrze i bagażnik o pojemności 355 litrów. Jak wypada na tle rywali?

Wygląd to jednak nie wszystko – w tej klasie liczy się przede wszystkim praktyczność. W kabinie cztery dorosłe osoby mogą podróżować w komfortowych warunkach; miejsca nad głowami i na nogi nikomu nie zabraknie.

Seat stosuje teraz więcej miękkich materiałów wykończeniowych. W usportowionej wersji FR standardem są kubełkowe fotele, które świetnie trzymają ciało w zakrętach.

Nowy Seat Ibiza

Biorąc pod uwagę zaledwie 4-metrową długość nadwozia, bagażnik pozostaje największym i najbardziej pozytywnym zaskoczeniem. Ma aż 355 litrów pojemności, co stanowi rynkową czołówkę tego segmentu. Dla porównania: Ibiza mieści o 69 litrów więcej niż Toyota Yaris i o 27 litrów więcej niż Dacia Sandero.

Seat Ibiza

Nowy Seat Ibiza

Reflektory LED i cyfrowy kokpit w standardzie

Ibiza już w bazie oferuje elementy, które jeszcze kilka lat temu wymagały dopłaty w wyższych segmentach. Na pokładzie standardowo znajdują się m.in.:

reflektory Full LED oraz przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,

oraz przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, system multimedialny z ekranem dotykowym 8,25 cala,

manualna klimatyzacja oraz cyfrowy kokpit (Digital Cockpit),

pakiet systemów bezpieczeństwa (Front Assist, Lane Assist, rozpoznawanie znaków drogowych oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy).

W bogatszych wersjach dostępne są również takie udogodnienia jak aktywny tempomat (ACC), kamera cofania, nawigacja z większym ekranem 9,2 cala, system bezkluczykowego dostępu KESSY czy nagłośnienie Seat Premium Sound.

Nowy Seat Ibiza

Silniki benzynowe bez hybrydy. Pancerne 80 KM lubi LPG i otwiera cennik

Seat Ibiza to jeden z nielicznych modeli w klasie B, który można kupić z tradycyjnym benzyniakiem bez jakiejkolwiek hybrydyzacji, baterii i skomplikowanego osprzętu. Ofertę otwiera wolnossący, 3-cylindrowy silnik 1.0 MPI (80 KM). Na przyspieszenie do 100 km/h potrzebuje aż 15 sekund, jednak tutaj osiągi to rzecz drugoplanowa. Liczy się prosta konstrukcja, trwałość i niskie spalanie (5,2 l/100 km). Co ważne dla wielu Polaków – jednostka ta doskonale współpracuje z instalacją LPG.

W Polsce działa obecnie ponad 7600 stacji sprzedających autogaz. To pozwala na bezproblemowy dostęp do paliwa i stanowi największą sieć tankowania LPG na Starym Kontynencie. Do tego ceny gazu, nawet w obecnej sytuacji rynkowej, pozostają wyjątkowo atrakcyjne – średnio litr kosztuje ok. 3,62 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km na alternatywnym zasilaniu z kosztami jazdy na czystej benzynie, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 40 proc. Przy średnim rocznym przebiegu rzędu 15 000 km przekłada się to na ponad 2000 zł oszczędności.

Jak to wygląda w praktyce? Przy średnim spalaniu benzyny na poziomie 5,2 l/100 km, zużycie autogazu będzie wyższe o około 15-20 proc. Na drodze wolnossący silnik 1.0 MPI weźmie około 6,2–6,5 litra LPG na "setkę". Przy obecnych cenach gazu oznacza to, że pokonanie 100 km będzie kosztować około 23 zł.

Nowy Seat Ibiza

Silniki 1.0 TSI pod lupą. Lepiej wybrać wersję 95 KM czy 115 KM?

Nowocześniejszy, turbodoładowany wariant 1.0 TSI (95 KM) współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną. Przyspieszenie do setki w 11 sekund nie wciska w fotel, ale do sprawnej jazdy miejskiej wystarczy w zupełności. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi obiecujące 5-5,7 l/100 km.

Złotym środkiem jest jednak wersja 1.0 TSI o mocy 115 KM. Oferuje wyższą kulturę pracy, 6-biegową skrzynię manualną (lub 7-stopniowe DSG) i pozwala osiągnąć setkę w przyzwoite 9,9 sekundy. Średnie spalanie zamyka się w granicach 5-5,8 l/100 km.

Silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM: Osiągi, których zazdrości konkurencja

Najlepsze osiągi zapewnia czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM. Kultura pracy tej konstrukcji – wyposażonej w układ odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) przy małym obciążeniu – jest znakomita. Jednostka seryjnie współpracuje z 7-stopniowym, dwusprzęgłowym automatem DSG.

Co ciekawe, przyspieszenie do 100 km/h w 8,1 sekundy i prędkość maksymalna wynosząca 220 km/h to wartości, których w tej klasie nie zapewni dziś prawie żaden konkurent. Do tego średnie spalanie na poziomie 5,5–6 l/100 km jest niemal identyczne jak w słabszym, 3-cylindrowym 1.0 TSI.

Nowy Seat Ibiza

Nowy Seat Ibiza

Seat Ibiza za 69 900 zł kontra Skoda Fabia. Kto wygrywa to starcie?

Ceny Ibizy na rok modelowego 2027 potrafią pozytywnie zaskoczyć. Przeglądając aktualny cennik, widać wyraźnie, że Seat postawił na bardzo agresywną i konkurencyjną politykę.

Najtańsza Ibiza z silnikiem benzynowym 1.0 MPI (80 KM) kosztuje obecnie od 69 900 zł. Żeby mieć punkt odniesienia: techniczna bliźniaczka z tego samego koncernu, czyli Skoda Fabia z tą samą jednostką, wymaga wyłożenia co najmniej 73 150 zł. Hiszpanie dają więc nie tylko więcej emocji w stylistyce, ale pozwalają oszczędzać ponad 3000 zł.

Najtańszy Seat Ibiza w standardzie zapewnia:

tylne czujniki parkowania

manualną klimatyzację

cyfrowe zegary z ekranem o przekątnej 8 cali

8,25-calowy ekran dotykowy i system multimedialny obsługą Apple CarPlay i Android Auto

LED-owe światła przednie

LED-owe światła tylne

15-calowe felgi aluminiowe

fotel kierowcy z regulacją wysokości

Seat Ibiza w wersji Style z silnikiem 1.0 TSI/95 KM to wydatek od 81 900 zł. Auto z jednostką 1.0 TSI/115 KM i 7-biegowym automatem DSG wymaga 93 400 zł. Najmocniejsza Ibiza FR 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 113 600 zł.