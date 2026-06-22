Tak wygląda nowe Renault Megane. Hit powraca, ma 220 KM i ogromny bagażnik

Renault Megane E-Tech - premiera

Nowa odsłona Renault Megane stanowi głęboki lifting modelu zaprezentowanego w 2021 roku. Elektryczny kompakt zastąpił już niemal całkowicie spalinową odmianę (w gamie pozostaje jeszcze wariant Grandcoupe czyli sedan) i doczekał się gruntownej kuracji odświeżającej. Megane niemal w ogóle nie zmieniło wymiarów, ale pod zmodernizowanym nadwoziem kryje nową technologię. Napęd na przód, nowe akumulatory LFP, większy zasięg i bardziej zaawansowane usługi Google na pokładzie. Co jeszcze zmieniło się we francuskim bestsellerze?

Renault Megane w nowej wersji ma 4200 mm długości, 1782 mm szerokości i 1522 mm wysokości, a rozstaw osi wynoszący 2685 mm przekłada się na sporą ilość miejsca w kabinie. Na długość nie ma powodów do narzekania - nieco gorzej będzie z ilością miejsca na stopy. Na wysokości kolan przewidziano za to 209 mm wolnego miejsca.

Niezwykle praktyczny jest z kolei 440-litrowy bagażnik, który po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do 1332 litrów. Próg załadunku jest umieszczony na wysokości 522 mm co ułatwia pakowanie cięższych przedmiotów, a pokaźny schowek pod podłogą kufra pozwala wygodnie schować m.in. przewody do ładowania. O 20 mm większa wysokość auta to "zasługa" nowych, bardziej pojemnych baterii.

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Oto nowe Renault Megane - wnętrze

We wnętrzu obyło się bez rewolucji, choć nowe materiały wykończeniowe i zaktualizowane multimedia wprawne oko dostrzeże od razu. W wersji Techno deska rozdzielcza została pokryta skórą ekologiczną, a opcjonalnie dostępne są elektrycznie regulowane fotele obszyte w jasnoszarym lub czarnym materiałem skóropodobnym. Nieco bardziej wyrazisty klimat otrzymała odmiana Esprit Alpine, w której pojawiły się nowe ozdobne panele drzwiowe z efektem przejścia kolorów od ciemnej szarości do błękitu.

Całość uzupełnia nastrojowe oświetlenie ambientowe LED, które podkreśla projekt kokpitu, może zmieniać się w zależności od warunków jazdy i pozwala dopasować atmosferę we wnętrzu do preferencji kierowcy. Pod ekranem i panelem fizycznych przycisków znalazła się też nowa, znacznie ulepszona ładowarka bezprzewodowa - teraz wyposażona w MagSafe.

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault i Google ramię w ramię

Układ kokpitu pozostał niezmieniony - zmienią się za to możliwości, jakie oferuje pokładowy system multimedialny. Mapy Google i sklep z aplikacjami widzieliśmy już wcześniej. Nowe Megane proponuje m.in. planer trasy w Mapach Google, który przewiduje z wyprzedzeniem potrzeby doładowania akumulatora trakcyjnego i optymalizuje czas podróży na trasie przejazdu. Na podstawie danych nawigacji system zarządza również temperaturą baterii (przygotowuje ją do szybkiego ładowania), by ograniczyć czasy postojów przy ładowarce.

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Największą nowością ma być Google Gemini - asystent AI, który zastąpi dotychczasowego asystenta Google. Gemini rozumie intencje, uwzględnia kontekst zapytania i dostarcza właściwe odpowiedzi w czasie rzeczywistym, w ten sposób pomaga kierowcy w efektywnym wykonaniu zadań, a jednocześnie w skupieniu się na tym, co dzieje się na drodze. O dostępności Gemini w nowych modelach Renault wiemy od dawna, ale funkcja ta zostanie najprawdopodobniej udostępniona w późniejszym czasie.

Renault Megane E-Tech - osiągi, zasięg, ładowanie

Nowe Megane ma bardzo uproszczoną gamę - dostępne jest w jednej wersji napędowej. Układ napędza koła przednie i ma łączyć dobre osiągi z użytecznym zasięgiem, po modernizacji przekraczającym psychologiczną barierę - przynajmniej wg normy WLTP. Silnik elektryczny rozwija 220 KM, oraz 300 Nm momentu obrotowego, dostępnego od razu po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Efekt? Sprint od 0 do 50 km/h zajmuje 3,4 s, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 7,6 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h.

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Ważną nowością jest akumulator trakcyjny typu LFP o pojemności użytkowej 67 kWh, który ma pozwolić na przejechanie do 500 km według cyklu WLTP. Znacznie lepsze są teraz możliwości ładowania - standardowo Megane obsługuje ładowanie prądem przemiennym z mocą 11 kW, opcjonalnie dostępna jest ładowarka pokładowa 22 kW, a na szybkiej ładowarce DC auto przyjmie do 165 kW. Krzywa mocy ładowania z nowymi bateriami jest na tyle korzystna, że uzupełnienie energii od 15 do 80 proc. zajmuje 24 minuty. Na liście opcjonalnego wyposażenia znalazła się także funkcja V2L czyli ładowanie dwukierunkowe.

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech - wyposażenie i cena

Gama wersji wyposażenia jest skromna - w ofercie znajdą się dwa warianty nowego Megane. Podstawowe Renault Megane E-Tech w wersji Techno oferuje podwójny ekran openR o przekątnej 12 cali z wbudowanymi usługami Google, planer tras dla pojazdów elektrycznych, pompę ciepła, 19-calowe felgi. Bogatszy wariant Esprit Alpine ma 20-calowe felgi, elektrycznie sterowane fotele z funkcją masażu, system kamer 360 stopni i nagłośnienie harman/kardon. Elektryczne Megane po liftingu jest dostępne w 7 kolorach nadwozia, w tym w nowym odcieniu matowego błękitu, a także w wersjach dwukolorowych z dachem w kolorze czarnym lub szarym Schiste, w opcji.

Cena? Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego cennika odświeżonej wersji modelu. Dotychczas oferowane Megane E-Tech electric wycenione jest na minimum 179 900 zł. W porównaniu z rywalami to niemała kwota - Volkswagen ID.3 Neo to wydatek od 152 990 zł a kompaktowy Leapmotor B05 kosztuje... 106 900 zł. Renault nie może sobie więc pozwolić na windowanie cen - należałoby się wręcz spodziewać promocyjnej oferty na start sprzedaży - a przynajmniej pod warunkiem, że francuski koncern chciałby wrócić do czasów, gdy Megane można było nazwać "bestsellerem"...

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński

Renault Megane E-Tech 2026 / Maciej Lubczyński