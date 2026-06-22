Chińczycy szykują pokaz siły. Osiem premier w Goodwood

BYD w Goodwood. Aż 8 premier

Jeden z kluczowych chińskich graczy szykuje nie lada ofensywę. Swoje premiery przywiezie na Goodwood Festival of Speed - jedną z najbardziej kultowych imprez motoryzacyjnych na świecie. Festiwal prędkości odbywający się co roku w miasteczku około 100 km na południe od Londynu, co roku przyciąga dziesiątki tysięcy entuzjastów i dziesiątki producentów, którzy pokazują nie tylko nowe samochody ale i ambicje.

W tegorocznej edycji festiwalu jednym z najmocniejszych akcentów ma być obecność Grupy BYD. Chiński producent przygotował ekspozycję, na której pokaże nowości trzech marek: BYD, Denza i Yangwang. W Goodwood odbędzie się też oficjalna inauguracja działalności marki Denza na rynku brytyjskim.

Chińczycy w ofensywie. Oto nowości

BYD chwali się dokonaniami całego koncernu - wśród najważniejszych nowości w Goodwood znajdą się sportowe modele DENZA Z Coupé i DENZA Z Racing, luksusowe samochody marki Yangwang oraz nowe modele BYD przeznaczone na rynek brytyjski.

Denza Z Spider / BYD

Nasza obecność podczas tegorocznego Festiwalu Prędkości w Goodwood to znacznie więcej niż prezentacja nowych modeli. To wyraźna deklaracja naszych ambicji. Osiem premier reprezentujących trzy odrębne marki pokazuje, że innowacyjność, osiągi, dopracowane wzornictwo i zrównoważony rozwój mogą współistnieć w ramach jednego z najbardziej kompleksowych portfolio motoryzacyjnych na świecie – mówi Stella Li, Wiceprezes BYD.

Centralne miejsce na stoisku zajmie Denza - topowy brand chińskiego koncernu. Dwa nowe modele będą jednymi z najważniejszych premier całej ekspozycji. To DENZA Z Coupé oraz DENZA Z Racing. Oba samochody rozwijają język stylistyczny nazwany "Pure Emotion" zaprezentowany wcześniej w modelu DENZA Z Spider podczas targów Auto China 2026 w Pekinie. DENZA Z Coupé korzysta z układu napędowego znanego z wersji Spider - oznacza to trzy silniki elektryczne i prędkość maksymalną sięgającą 350 km/h. Układ siedzeń 2+2 i przestronny bagażnik mają sprawić, że elektryczne coupé zachowa funkcjonalny charakter - ma to być typowy Grand Tourer.

Denza Z9 GT / Maciej Lubczyński

Denza Z Racing ma być z kolei bardziej bezkompromisowym i ekstremalnym wcieleniem elektrycznego GT. Wyróżnia się pakietem aerodynamicznym wykonanym z włókna węglowego i ma mocniej podkreślać sportowe ambicje marki.

Denza na Goodwood. Chińczycy atakują klasę premium

Brytyjska impreza będzie również miejscem europejskiej premiery modelu DENZA BAO 5. Co kryje się za nazwą przywodzącą na myśl gotowane na parze bułeczki? Chodzi o SUV-a wyposażony w układ DM-o, czyli Dual-Mode Off-Road. Napęd łączy trzy silniki elektryczne z turbodoładowaną jednostką benzynową o pojemności 2,0 litra. BYD chwali się, że BAO 5 ma łączyć wysokie osiągi, komfort podróżowania i zdolności terenowe.

Pierwszym modelem marki dostępnym dla klientów w Wielkiej Brytanii będzie DENZA Z9GT. Wkrótce po nim do oferty dołączy D9 DM-i, czyli duży, luksusowy model nastawiony na komfort podróżowania. Auto oferuje m.in. fotele drugiego rzędu z funkcją masażu i możliwością odchylenia oparcia do 152 stopni, a także podgrzewanie i wentylację wszystkich siedmiu miejsc. Nawet przy pełnym komplecie pasażerów bagażnik ma mieć co najmniej 430 litrów pojemności.

Denza Z9 GT / Maciej Lubczyński

Yangwang - co to za marka?

Egzotycznie brzmiący Yangwang to luksusowa, sportowa marka, której samochód pojawił się już m.in. w grze Gran Turismo 7 i... na torze Nürburgring, rejestrując czas 6:59,157. Yangwang U9 Xtreme, czyli bohater całego zamieszania pojawi się w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy.

Producent podaje, że auto osiągnęło prędkość maksymalną 496,2 km/h, co ma czynić je najszybszym samochodem produkcyjnym świata. Na stoisku Yangwang pokazana zostanie także luksusowa limuzyna U7. Model będzie oferowany zarówno jako hybryda plug-in, jak i samochód w pełni elektryczny. Auto wyposażono w układ e⁴ z czterema silnikami elektrycznymi, skrętną tylną osią oraz inteligentne aktywne zawieszenie DiSus-Z.

Yangwang U9 Xtreme / BYD

Obok U9 Xtreme i U7 pojawi się również Yangwang U8L, czyli luksusowy, czteromiejscowy SUV. Samochód wyróżnia się nie tylko rozmiarem i charakterem reprezentacyjnej limuzyny w formie SUV-a, lecz także nietypową funkcją pozwalającą na poruszanie się po wodzie.

Dolphini G DM-i oraz Shark. BYD zaprezentuje nowości

Wreszcie, imienna marka koncernu. BYD pokaże na nadchodzącej imprezie dwa nowe modele, które poznaliśmy już podczas światowych wydarzeń.

BYD Dolphin G DM-i to miejski model z napędem hybrydowym typu plug-in. BYD podkreśla, że samochód ma oferować do 1040 km zasięgu, dobre osiągi oraz przestrzeń bagażową większą niż w wielu większych hatchbackach segmentu C.

BYD Dolphin G DM-i / BYD

Drugą ważną nowością jest BYD Shark, czyli pick-up z napędem hybrydowym plug-in DM-o. Układ ma rozwijać 435 KM, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. Samochód, według producenta, przejedzie do 89 km w trybie elektrycznym oraz ma możliwość holowania przyczepy o masie do 2,5 tony.

Goodwood Festival of Speed 2026

Tegoroczna odsłona Goodwood Festival of Speed odbędzie się w dniach 9–12 lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych na świecie, łączące prezentacje nowych modeli, historyczne samochody wyścigowe, supersamochody, motocykle, pokazy technologii i przejazdy słynną trasą Goodwood Hill. W tym roku największym stoiskiem może pochwalić się właśnie BYD - 3-poziomowy pawilon i łączna powierzchnia 2016 m² oznacza, że w tej kategorii do Chińczyków należeć będzie historyczny rekord festiwalu.