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Trudny quiz o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 07:48
[aktualizacja dzisiaj, 07:48]
Fiat 126p
Fiat 126p zmotoryzował Polskę, ale to nie jest jedyny symbol motoryzacji PRL/Fiat
Maluch, Syrena czy Polonez to nie wszystko. Myślisz, że o polskiej motoryzacji z czasów PRL wiesz wszystko? To, który model z Żerania miał konkurować z VW Golfem i skąd pod maską FSO 125p wziął się silnik Diesla? 7/10 punktów to wynik dla najlepszych. Sprawdź się, ale uważaj na 6. pytanie...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLcenasamochódfiat
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