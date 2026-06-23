Trudny quiz o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie

Fiat 126p zmotoryzował Polskę, ale to nie jest jedyny symbol motoryzacji PRL / Fiat

Maluch, Syrena czy Polonez to nie wszystko. Myślisz, że o polskiej motoryzacji z czasów PRL wiesz wszystko? To, który model z Żerania miał konkurować z VW Golfem i skąd pod maską FSO 125p wziął się silnik Diesla? 7/10 punktów to wynik dla najlepszych. Sprawdź się, ale uważaj na 6. pytanie...

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję