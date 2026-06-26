Toyota inwestuje 7 miliardów w polskie miasta. "Od dziś budują Japonię dla Europy"

Polska Japonią Europy? Od 26 czerwca Toyota stawia na Wrocław

Słynne marzenie o Polsce jako "drugiej Japonii" nabiera realnych kształtów, choć w sposób, którego mało kto się spodziewał. Od dziś we Wrocławiu rusza Toyota Digital Hub.

To nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe (R & D) skupione na technologiach IT. Co to oznacza w praktyce dla kierowców i rynku pracy?

Toyota i Lexus z polskim oprogramowaniem

Jeśli masz auto japońskiego koncernu i korzystasz z aplikacji MyToyota lub LexusLink+, by zdalnie sprawdzić stan paliwa i baterii w hybrydzie lub włączyć klimatyzację, wkrótce będziesz używać oprogramowania rozwijanego w Polsce. Zespół we Wrocławiu ma dbać o to, by systemy, z których korzystają miliony Europejczyków, były szybsze, bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne. Eksperci z nowego centrum R & D zajmą się również trzema kluczowymi obszarami:

Infrastrukturą chmurową – czyli tym, co pozwala samochodom komunikować się z serwisem i otoczeniem.

– czyli tym, co pozwala samochodom komunikować się z serwisem i otoczeniem. Cyberbezpieczeństwem – ochroną systemów pokładowych przed nieautoryzowanym dostępem.

– ochroną systemów pokładowych przed nieautoryzowanym dostępem. Software-Defined Vehicles (SDV) – czyli samochodami definiowanymi przez oprogramowanie. Chodzi o auta, które jak smartfony zyskują nowe funkcje dzięki zdalnym aktualizacjom OTA.

Toyota daje pracę i szuka 500 ekspertów. Kogo potrzebują?

Inwestycja Japończyków to dobra wiadomość dla branży technologicznej. Docelowo Toyota chce zatrudnić nawet 500 specjalistów. Pracę znajdą nie tylko programiści, ale też eksperci od chmury i bezpieczeństwa cyfrowego.

– Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku. Toyota Digital Hub powstaje w Polsce, ponieważ tutaj mamy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz czołowych uczelni technicznych – mówi Thierry Boitel, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Toyota Motor Europe.

– Lokalizacja centrum badawczo-rozwojowego Toyoty w obszarze technologii informatycznych w Polsce potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju – wskazuje Minister Finansów, Andrzej Domański.

Toyota Yaris Cross to japoński hit w Europie z polskim sercem - hybryda 1.5 powstaje na Dolnym Śląsku

4000 napędów dziennie, Polska hybrydowym sercem Toyoty. Jedyne takie miejsce poza Japonią

Wrocławski hub IT to kontynuacja znacznie większego projektu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Polska jest dziś europejskim centrum produkcji napędów hybrydowych Toyoty. To właśnie w zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) na Dolnym Śląsku bije serce japońskiej marki na Starym Kontynencie. Liczby najlepiej oddają rozmach inwestycji:

Ponad 4000 podzespołów hybrydowych opuszcza linie produkcyjne każdego dnia. Napędy z Polski trafiają do fabryk w Wielkiej Brytanii ( Corolla ), Turcji ( Corolla sedan i C-HR ), Francji ( Yaris i Yaris Cross ) oraz w Czechach ( Aygo X Hybrid i Yaris ).

opuszcza linie produkcyjne każdego dnia. Napędy z Polski trafiają do fabryk w Wielkiej Brytanii ( ), Turcji ( ), Francji ( ) oraz w Czechach ( ). TMMP na Dolnym Śląsku to jedyne miejsce produkcji napędów hybrydowych Toyoty zlokalizowane poza Azją.

to jedyne miejsce produkcji napędów hybrydowych Toyoty zlokalizowane poza Azją. Roczne zdolności produkcyjne zakładu sięgają 1,4 mln jednostek (w 2025 roku produkcja osiągnęła poziom 1,1 mln elementów).

(w 2025 roku produkcja osiągnęła poziom 1,1 mln elementów). Od momentu startu fabryki powstało tu łącznie już 18 milionów podzespołów.

Wpływ tych zakładów widać bezpośrednio na naszych drogach. Po Polsce jeździ już ponad 450 tysięcy hybryd Toyoty, a ich napędy w większości pochodzą właśnie z dolnośląskiej fabryki.

Toyota Motor Manufacturing Poland na Dolnym Śląsku produkuje 4000 podzespołów hybrydowych dziennie / Jacek Zych FORUM

Kobiety burzą stereotypy w produkcji motoryzacyjnej

Toyota to jeden z największych pracodawców w regionie i firma, która stabilnie utrzymuje się w gronie 100 największych przedsiębiorstw w Polsce pod względem przychodu. W zakładach pracuje obecnie 2900 osób, a struktura zatrudnienia całkowicie przeczy stereotypom. Na nowych liniach produkcyjnych kobiety stanowią około 50% załogi, co rzadko spotyka się w tradycyjnym przemyśle motoryzacyjnym. Łączna wartość dotychczasowych inwestycji Toyoty na Dolnym Śląsku to już ponad 7 miliardów złotych.

Fabryka przyszłości w Wałbrzychu. Recykling zamiast zgniatarki

Kolejnym krokiem Japończyków jest domknięcie całego cyklu życia samochodów. W Wałbrzychu, w ramach istniejących struktur TMMP, powstaje fabryka zrównoważonego obiegu o powierzchni 25 tys. m².

Tym razem nie będą tam budowane nowe silniki. Przez zakład rocznie przejdzie 20 tysięcy samochodów wycofanych z eksploatacji. Auta zostaną rozebrane na części w zorganizowany sposób:

Precyzyjny demontaż: Odzyskiwanie komponentów, które po regeneracji i testach wrócą na rynek jako pełnowartościowe części zamienne. Drugie życie baterii: Ogniwa z aut hybrydowych zostaną sprawdzone i – jeśli ich parametry na to pozwolą – trafią do stacjonarnych magazynów energii. Odzysk surowców: Miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne zostaną przetworzone tak, by posłużyć do produkcji fabrycznie nowych samochodów.

– Fabryka zrównoważonego obiegu w Wałbrzychu będzie największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku motoryzacyjnym. Pozwoli ona na zdywersyfikowanie działalności TMMP oraz bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów – wskazuje Jarosław Fidler, dyrektor nowego zakładu.

Od kodu pisanego we Wrocławiu, przez produkcję tysięcy napędów, aż po recykling samochodów – Toyota domyka na Dolnym Śląsku pełny obieg. Te miliardowe inwestycje w polskie miasta sprawiają, że hasło budowy drugiej Japonii w Europie wreszcie nabrało realnych kształtów.

Toyota Fabryka Zrównoważonego Rozwoju