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Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, mało kto przejdzie 6. pytanie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 09:31
[aktualizacja dzisiaj, 09:31]
Policja
Rozwiąż quiz i sprawdź znajomość przepisów, zanim zrobi to policja/Policja
Czy naprawdę znasz przepisy tak dobrze, jak myślisz? Ten szybki test obnaży każdy brak w wiedzy. Wynik 8/10 punktów oznacza, że znasz kodeks drogowy na wylot. Spróbuj sił, ale uważaj na 6. pytanie – to na nim wykłada się większość.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcatoyotaprawo jazdyquiz
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