Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, mało kto przejdzie 6. pytanie

Rozwiąż quiz i sprawdź znajomość przepisów, zanim zrobi to policja / Policja

Czy naprawdę znasz przepisy tak dobrze, jak myślisz? Ten szybki test obnaży każdy brak w wiedzy. Wynik 8/10 punktów oznacza, że znasz kodeks drogowy na wylot. Spróbuj sił, ale uważaj na 6. pytanie – to na nim wykłada się większość.

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