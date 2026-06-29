Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 29 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic i MOL. Rząd już zapowiedział zmiany

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,02 zł/l, a za diesla do 6,17 zł/l. Wyższe ceny to bezpośredni efekt rządowego obwieszczenia resortu klimatu, które obowiązuje w poniedziałek do końca dnia.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, BP, MOL i Amic bez skrupułów wyrównały stawki do maksymalnych limitów. Tak wyglądają ceny tuż przed zmianą cen na wtorek:

Benzyna 95: Na stacji Circle K kosztuje 5,95 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu. Orlen, MOL i BP wyrównały ceny do rządowego limitu 6,02 zł/l. Na stacji Amic zapłacisz 6,01 zł/l.

w moim zestawieniu. Orlen, MOL i BP wyrównały ceny do rządowego limitu Na stacji Amic zapłacisz 6,01 zł/l. Diesel (ON): Stawki mocno się wahają – od 6,07 zł/l (Circle K) i 6,13 zł/l (Amic), aż po 6,14 zł/l na Orlenie. Maksymalne 6,17 zł/l zapłacimy na stacjach BP i MOL.

Stawki mocno się wahają – 6,07 zł/l (Circle K) i 6,13 zł/l (Amic), aż po 6,14 zł/l na Orlenie. Maksymalne 6,17 zł/l zapłacimy na stacjach BP i MOL. LPG: Autogaz kosztuje od 3,65 zł/l (Amic) do 3,67 zł/l (najdrożej jest na Orlenie, BP i Circle K).

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Minister ogłosił nowe ceny na wtorek 30 czerwca. Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Z najnowszego, poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że we wtorek 30 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla – 6,19 zł. Oznacza to, że w porównaniu z poniedziałkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyn będą niższe. Z kolei diesel od wtorku będzie droższy o 2 grosze.

Paliwo premium w cenie zwykłego. Okazja potrwa tylko kilka godzin

Podczas mojego objazdu stacji zauważyłem ciekawą zależność, którą warto wykorzystać. Na stacjach BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dokładnie tyle samo – po 6,17 zł/l.

Identyczną sytuację zastałem na stacji węgierskiego koncernu MOL, gdzie oba rodzaje oleju napędowego również są sprzedawane w jednej cenie. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek. Od wtorku wejdą w życie nowe stawki, dlatego to ostatni moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Wielka zmiana od 1 lipca. Eksperci podają nowe ceny paliw

Jednak prawdziwy wstrząs czeka nas w środę 1 lipca. Z końcem czerwca program ochronny "Ceny Paliw Niżej" ostatecznie przejdzie do historii, a stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych, ulgowych 8% do standardowych 23%.

Analitycy biura Reflex podkreślają, że rynek zdążył już zaabsorbować wcześniejszy wzrost akcyzy, ale powrót pełnego VAT-u kierowcy odczują znacznie mocniej. Nawet gdyby właściciele stacji całkowicie zrezygnowali z własnej marży, podwyżki są nieuniknione.

Jakich kwot powinni spodziewać się kierowcy w tym tygodniu? Zestawienie daje pełny obraz:

Rodzaj paliwa Prognoza e-petrol.pl (do 30.06) Prognoza BM Reflex (od 29.06 do 03.07) Benzyna 95 5,90- 6,03 zł/l 6,50 zł/l (podwyżka o 59 gr) Benzyna 98 6,61-6,73 zł/l 7,35 zł/l (podwyżka o 73 gr) Olej napędowy (ON) 6,01-6,13 zł/l 6,70 zł/l (podwyżka o 65 gr) Autogaz (LPG) 3,29-3,36 zł/l 3,29 zł/l (spadek o 9 gr)

Eksperci e-petrol.pl ostrzegają, że po uwzględnieniu nowych warunków rynkowych, bez rządowego limitu, ceny na stacjach wystrzelą. Benzyna 95 może nagle kosztować 6,70-6,80 zł/l, a diesel otrze się o granicę 7 zł za litr.

Ekonomiści ostrzegają przed inflacją. Wiceminister Motyka gasi pożar

Wokół powrotu wyższej stawki VAT rozgorzała ostra dyskusja. Co ciekawe, Minister Energii Miłosz Motyka stara się tonować nastroje. Wskazuje, że wygaszenie pakietu ochronnego CPN wcale nie musi oznaczać poważnego skoku cen dla kierowców:

– Zakończenie obowiązywania pakietu nie powinno przełożyć się na gwałtowny wzrost cen paliw. Choć od 1 lipca wzrośnie stawka VAT, to efekt ten powinien zostać zrównoważony przez spadek cen hurtowych na rynkach globalnych – ocenia Miłosz Motyka.

Zupełnie innego zdania są jednak ekonomiści największych banków w Polsce. Wskazują, że wycofanie tarczy akcyzowej przez resort finansów to silny impuls inflacyjny, który odczuje cała gospodarka.

Analitycy PKO BP wyliczają, że skok cen na stacjach o niespełna 30 groszy podbije ogólną inflację CPI o 0,2 punktu procentowego. Jeszcze wyższe stawki widzą eksperci Erste Bank Polska – ich zdaniem cofnięcie tarczy podbije ceny paliw o 4,5%, podwyższając inflację aż o 0,25 pkt proc.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Premier Tusk o podwyżkach cen na stacjach: Za jakiś czas decyzja

Premier Donald Tusk oficjalnie zapowiedział wygaszenie projektu osłonowego, argumentując to wcześniejszymi spadkami cen surowca na giełdach światowych. – Odeszliśmy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT – zapowiedział szef rządu. Obecne zawirowania wokół dziennych limitów Ministerstwa Energii to jednak zaledwie rozgrzewka przed tym, co może nas czekać na stacjach już w najbliższy wtorek i środę.

Od 1 lipca benzyna i diesel droższe o złotówkę? Nowe wyliczenia

Z początkiem wakacji kierowcy muszą przygotować się na drugą fazę zmian. Już 1 lipca 2026 roku stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych "promocyjnych" 8% do standardowych 23%.

W ocenie analityków przełoży się to na skokowy wzrost cen: za litr benzyny 95 zapłacimy średnio o 83-85 groszy więcej, a w przypadku diesla podwyżka sięgnie nawet 90-95 groszy na litrze. Dla przeciętnego kierowcy tankującego do pełna bak o pojemności 45 litrów kalkulacja jest prosta – każdy pojedynczy rachunek wzrośnie o blisko 40 zł.