Nowe BMW X5 to trzęsienie ziemi. Benzyna, diesel, elektryk i wodór

BMW X5 - premiera

Nowe BMW X5 oficjalnie zaprezentowane. Choć X7 pozostaje oczko większym modelem, to właśnie X5 wciela się w rolę flagowca - prezentuje solidną garść innowacji, nowych technologii i imponujących liczb. 5-metrowe nadwozie, ogromny rozstaw osi 3035 mm, nawet 23-calowe felgi i masa własna, która w elektrycznym wariancie sięga 2900 kg. Wartości, które robią wrażenie jest zresztą znacznie więcej - ale o nich za chwilę.

Piąta generacja X5 będzie oferowana z gamą wersji napędowej, której nie było chyba jeszcze w żadnym innym seryjnie wytwarzanym aucie na świecie. Miękka hybryda z silnikiem benzynowym, hybryda plug-in, silnik Diesla, elektryk aż wreszcie - seryjnie wytwarzany wariant wodorowy. To się dopiero nazywa platforma multienergetyczna. Odmiany napędzane konwencjonalnie są wyłącznie 6-cylindrowe. 3-litrowy silnik pracuje również w hybrydach plug-in.

Tak wygląda gorąca nowość z Bawarii. Przy okazji premiery zaglądamy do wnętrza, sprawdzamy dane techniczne i parametry napędu i opowiadamy o innowacjach na pokładzie.

BMW X5 / BMW

BMW X5 - tak wygląda piąta generacja SUV-a

Wygląd nowego X5 nie zaskakuje - nowa odsłona modelu mocno przypomina iX3, choć proporcje jednoznacznie kojarzą się z większym autem. Przednie światła mają nową sygnaturę świetlną z "iksami", a tylne lampy są węższe i bardziej smukłe. Poziomo umieszczona maska została poprowadzona tak wysoko, że wydaje się sięgać trzeciego piętra typowego bloku mieszkalnego. Samochód jest ogromny i choć BMW twierdzi, że styl zgrabnie ukrywa prawdziwe wymiary zewnętrzne, z daleka widać, że mamy do czynienia z dużym SUV-em.

BMW X5 / BMW

Z profilu - gładkie powierzchnie i uporządkowane linie. BMW w końcu odważyło się na usunięcie klasycznych klamek. W X5 zastosowano rozwiązanie zwane BMW Winglets. Łączy ono design z funkcjonalną wygodą: zlicowane z nadwoziem klamki wymagają jedynie delikatnego dotknięcia, aby otworzyć elektrycznie sterowane drzwi.

Oczywiście wszystkie wersje oferują szerokie możliwości personalizacji wyglądu, obejmujące jedenaście kolorów lakieru nadwozia oraz starannie dobraną gamę obręczy kół, która obejmuje teraz również felgi o średnicy nawet 23 cali. Topowa odmiana BMW X5 M60e xDrive wprowadza akcenty wizualne podkreślające sportowy charakter flagowca, natomiast pakiet M Sport oraz pakiet M Sport Pro oferują szereg wyróżniających elementów wyposażenia.

BMW X5 / BMW

Nowe BMW X5 - wnętrze

We wnętrzu - ciąg dalszy podobieństw do iX3. Podporządkowana nowej filozofii kabina w X5 ma te same, nieco udziwnione kierownice co mniejszy model. Na środku deski rozdzielczej umieszczony został pochylony ekran, a przed pasażerem pojawił się drugi, nieco mniejszy. Miejsce pod przednią szybą zajmuje BMW Panoramic Vision - wyświetlacz z soczewką, który prezentuje wybrane informacje dot. podróży, parametrów napędu czy wskazówki nawigacji. Nowe rozwiązania, w tym między innymi listwa akcentująca ze zintegrowanym oświetleniem ambientowym, podkreślają status BMW X5 jako flagowca.

BMW X5 / BMW

Godne topowego modelu mają być także materiały wykończeniowe. Możemy liczyć na szeroki wachlarz tapicerek i tworzyw - również takich, których nie znajdziemy w iX3, m.in. łupek i kryształowe szkło. Wstawki z forniru kamiennego mają podkreślać charakter modelu. Na życzenie fotele mogą być wyposażone w wentylację oraz masaż, a na liście opcji dostępny jest też system dociągania niedomkniętych drzwi. BMW jest też dumne z nowego, panoramicznego szklanego dachu z funkcją otwierania (ma on powierzchnię około 2,6 m2), czterostrefowej klimatyzacji oraz systemu nagłośnienia Bowers & Wilkins Surround Sound z obsługą Dolby Atmos. System o mocy 775 W składa się z 18. głośników i jest dostępny na liście opcji. Standardowe nagłośnienie ma 280 W i 12 głośników.

BMW X5 / BMW

Możliwości personalizacji, jak na BMW przystało, mają być bardzo szerokie. Oprócz standardowej tapicerki, w ofercie znajdzie się skóra Merino, którą można zamówić w kolorach Black, Adelaide Grey, Smoke White, Tartufo lub Vintage Coffee - w tym ostatnim przypadku jest to skóra o charakterze vintage, z wyrafinowaną, luksusową patyną. W przypadku wykończenia wnętrza BMW Individual ze skórą Merino deska rozdzielcza oraz panele drzwi przednich foteli są zawsze obszyte Alcantarą w dopasowanym kolorze. W zależności od wybranego wariantu wykończenia deska rozdzielcza może być również ozdobiona eleganckim pikowaniem.

BMW iX5 - napęd, silniki, dane techniczne

Liczba wersji napędowych imponuje - takiej gamy silników nie ma żaden z rywali. Od silnika benzynowego po wodór - elektryfikacja w X5 jest obecna w każdym z wariantów i podana na pięć, zupełnie różnych sposobów. Co więcej, premierowa oferta nie stanowi ostatniego słowa marki. Już teraz zapowiedziano bowiem warianty M - elektryczny i spalinowy, z silnikiem V8 pod maską.

BMW X5 / BMW

Najważniejsze dla BMW jest bateryjne BMW iX5 - elektryk otrzymał nowo opracowane, cylindryczne ogniwa litowo-jonowe, które pozwalają zwiększyć gęstość energii. Zastosowanie konstrukcji cell-to-pack umożliwia uzyskanie wysokiej gęstości energii również na poziomie całego pakietu akumulatora. Jego parametry są szokujące - aż 141 kWh pojemności netto, ładowanie z maksymalną mocą 460 kW i uzupełnianie energii od 10 do 80 procent w zaledwie 23 minuty. 10 minut szybkiego ładowania DC zapewnia dodatkowe 350 km zasięgu. Ładowarka AC 22 kW jest tu z kolei standardem, co oznacza, że ze słupka zapewniającego prąd przemienny, naładowanie kolosalnej baterii zajmuje rozsądne 7 godzin i 30 minut.

A osiągi? Te również są niczego sobie. Podstawowy (w chwili debiutu) napęd elektryczny rozpędza SUV-a do setki w 4,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. Producent podaje, że zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP wynosi 20,1-23,9 kWh/100 km. Zasięg określono na 845 km - jak na auto tej klasy jest to rewelacyjny wynik.

BMW X5 / BMW

BMW X5 - miękka hybryda i diesel

W gamie dostępne są też warianty z 48-woltową instalacją miękkiej hybyrdy. BMW X5 40 xDrive i BMW X5 40d xDrive to wersje spalinowe napędzane 3-litrowymi, 6-cylindrowymi silnikami, które w gamie modelowej BMW nadal mają się świetnie.

Nowe BMW X5 40 xDrive napędzane jest najnowszą wersją 3-litrowego silnika benzynowego BMW, należącego do aktualnej rodziny jednostek BMW EfficientDynamics, który został dodatkowo udoskonalony. Zastosowanie nowej turbosprężarki pozwoliło zwiększyć moc o 20 KM (teraz wynosi 400 KM), a maksymalny moment obrotowy wzrósł z 520 do 540 Nm. Technologia MHEV może chwilowo podnieść tę wartość o kolejne 40 Nm. Średnie zużycie paliwa benzynowej odmiany wynosi od 9,2 do 8,7 l/100 km, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5,3 s. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

BMW X5 / BMW

Silnik stosowany w BMW X5 40d xDrive również został zoptymalizowany ze szczególnym naciskiem na poprawę akustyki pracy. Nowe BMW X5 z dieslem pod maską rozwija moc 313 KM, a przy wsparciu 48-woltowego dobrodziejstwa, generuje maksymalnie 670 Nm. Takie wartości pozwalają rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w 6,1 s, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 230 km/h. Średnie spalanie? Zaledwie 7,0–7,3 l/100 km.

Hybryda plug-in - oto najmocniejsze BMW X5

W premierowej gamie jednostek znalazły się też dwie hybrydy plug-in. BMW X5 50e xDrive i X5 M60e xDrive korzystają z benzynowego 3.0 R6 w dwóch wariantach mocy. Słabsza odmiana generuje systemowe 489 KM i rozpędza się do setki w równe 5 sekund. Mocniejsze X5 PHEV z literą "M" w nazwie oddaje do dyspozycji 612 KM, co pozwala osiągnąć 100 km/h w 4,5 s.

BMW X5 / BMW

Oba modele mają być wyjątkowo oszczędne. Jazda w trybie elektrycznym jest możliwa do prędkości 140 km/h. Bateria o pojemności 26,5 kWh gwarantuje bezemisyjny zasięg około 100 km, a średnie spalanie według procedury WLTP nie przekracza 6,2 l/100 km.

BMW iX5 Hydrogen - pierwsze wodorowe X5

Choć BMW już od dawna romansuje z wodorem, dopiero piąta generacja X5 doczeka się seryjnie wytwarzanego wariantu napędzanego ogniwami paliwowymi. To elektryk z własną elektrownią na pokładzie, który do gamy dołączy w późniejszym terminie.

BMW X5 / BMW

BMW nie chwali się na razie konkretnymi danymi, choć przyznaje, że napęd został opracowany wspólnie z Toyotą. Zbiorniki wodoru mają być na tyle duże, że iX5 Hydrogen na jednym tankowaniu przejedzie 750 km. Nowy napęd ma być też bardziej kompaktowy niż studyjne rozwiązania stosowane w demonstracyjnych egzemplarzach poprzedniej generacji.

Oto nowe BMW X5

Innowacji w X5 jest zresztą więcej - również w kwestii systemów wsparcia kierowcy i jazdy półautonomicznej. Potężna moc obliczeniowa pozwala rozwinąć skrzydła rozwiązaniom takim jak BMW Symbiotic Drive czy Motorway & City Assistant. To drugie umożliwia jazdę bez trzymania rąk na kierownicy na autostradach z prędkością do 130 km/h, choć dostępność tej funkcji jest ograniczona terytorialnie do wybranych krajów i odcinków dróg.

BMW X5 / BMW

BMW Symbiotic Drive z funkcją BMW Soft Stop zapewnia z kolei płynne hamowanie rekuperacyjne aż do całkowitego zatrzymania pojazdu, bez szarpnięć, również wtedy, gdy aktywne są systemy wspomagające kierowcę. Tę funkcję znamy już z iX3 - w praktyce jej działanie naprawdę robi wrażenie.

Nowy system Parking Assistant Plus (należący do wyposażenia standardowego) można aktywować bezpośrednio z kierownicy, a wykrywanie miejsc parkingowych i planowanie manewrów wspierane są przez sztuczną inteligencję.

BMW X5 - kiedy w salonach? Cena

Miejsce produkcji nowego X5 pozostaje niezmienione - auto będzie zjeżdżało z taśm zakładu w amerykańskim Spartanburgu. Debiut rynkowy pierwszych wariantów nowego BMW X5 zaplanowano na koniec listopada 2026 roku, natomiast wersje w pełni elektryczne oraz hybrydowe plug-in mają dołączyć do oferty na początku 2027 roku. Pierwsze egzemplarze wyjadą z fabryki jeszcze w sierpniu tego roku.

Na tę chwilę nie znamy oficjalnych, polskich cen X5 nowej generacji. Schodzący z rynku model G05 wyceniony jest na minimum 410 000 zł w wersji wysokoprężnej, 430 000 zł w benzynowej odmianie i 472 500 zł w hybrydzie plug-in.

BMW X5 / BMW

BMW X5 / BMW