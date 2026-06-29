Nowy SUV BMW hitem. Ponad 50 000 sztuk poszło jak ciepłe bułeczki

BMW iX3 - test

Kontrowersje po premierze to już chyba bawarska tradycja. W dniu debiutu BMW iX3 Neue Klasse świat podzielił się na dwa obozy - entuzjastów i krytyków nowego języka stylistycznego BMW. Trudno nie ulec wrażeniu, że w przypadku SUV-a, który zapowiada całą rodzinę przełomowych modeli, tych pierwszych było jednak nieco więcej. Co by nie mówić o nowym wyglądzie przodu, Bawarczycy zaserwowali proporcjonalnego, starannie narysowanego elektryka o dość zachowawczej linii i imponujących parametrach. Nowa architektura, nowe podzespoły i opracowana właściwie od podstaw filozofia wnętrza - Neue Klasse to dla marki z Monachium prawdziwa rewolucja.

Koniec końców, efekt prac inżynierów i stylistów zweryfikowały dane. Liczby nie kłamią - BMW iX3 sprzedaje się doskonale, a dane z maja są imponujące - producent zebrał w Europie już ponad 50 000 zamówień na ten model. Oznacza to, że w każdym z 62 dni roboczych pierwszego kwartału na drogi wyjeżdżało średnio 806 sztuk tego SUV-a. Klienci pokochali pionowy układ atrapy chłodnicy, który nawiązuje do kultowych modeli z lat 60. i 70.? Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że iX3 dało się już poznać jako auto dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Ponadto, oferuje parametry, których posiadacze starszych i4 i i5 mogą tylko pozazdrościć.

BMW iX3 - wymiary i zasięg

Udane nadwozie dość sprytnie ukrywa wymiary auta. BMW iX3 jest masywne - niemal tak duże jak BMW X5 E70 i o kilka centymetrów dłuższe od obecnego na rynku, spalinowego X3. Rozstaw osi 2897 mm sprawia, że zwisy są krótkie, a ilość miejsca w środku znacznie większa niż w konwencjonalnie napędzanym odpowiedniku. Nowa architektura sprawia też, że udało się tu wygospodarować więcej przestrzeni bagażowej, w tym po raz pierwszy w aucie tej marki - frunk. Przedni kufer ma skromne 58 l, ale to wystarczająco, by ukryć przewody do ładowania. Główny bagażnik mieści 520 l, a po złożeniu siedzeń pojemność rośnie do 1750 l.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

Pod podwoziem - rewolucja. Pokaźny akumulator o pojemności blisko 109 kWh został zaprojektowany w technologii cell-to-pack. W nowym SUV-ie (podobnie jak w innych modelach Neue Klasse) jest integralną częścią konstrukcji co nie tylko usztywnia nadwozie, ale też oszczędza sporo miejsca w środku. Efekt? Zasięg WLTP wynosi nawet 805 km.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 - ładowanie

Prawdziwym szokiem jest jednak szybkość ładowania, bo iX3 potrafi przyjąć moc do 400 kW, a korzystna krzywa ładowania sprawia, że wystarczy zaledwie 10 minut, by zwiększyć zasięg o kolejne 372 km. Z kolei naładowanie baterii od 10 do 80% zajmuje tylko 21 minut. Sprawdziliśmy to w praktyce - na ładowarce o mocy 350 kW maksymalna dostępna moc była utrzymywana przez parę minut, ale nawet powyżej 70% SoC BMW potrafi ładować się z wysoką, przekraczającą 150 kW mocą. Postoje na ładowanie nie są już problemem - oczywiście pod warunkiem, że infrastruktura nie zawiedzie. W czasie testu zdarzyło się, że iX3 i ładowarka po prostu "nie chciały ze sobą rozmawiać" i trzeba było szukać innego punktu.

BMW iX3 - osiągi, silnik, dane techniczne

Podobnie jak w innych modelach BMW, napęd to klasa sama dla siebie. Na tle innych elektrycznych SUV-ów tej klasy BMW nie jest piorunująco szybkie, ale w czasach, w których osiągi na papierze znaczą coraz mniej, Bawarczycy nadal pokazują, kto tu rządzi. Zniewalająco płynne działanie elektrycznych silników (po jednym na oś) sprawia, że hamowanie, przyspieszanie i rekuperacja są naturalne. Wrażenia z jazdy poprawia wyraźnie różna charakterystyka napędu w zależności od wybranego trybu jazdy. Na śliskiej nawierzchni, iX3 pozwala bawić się nadsterownością zupełnie jak samochód spalinowy, a to w świecie EV prawdziwa rzadkość.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive przyspiesza do setki w 4,9 s i osiąga maksymalnie 210 km/h. Znakomicie nadaje się przy tym do podróżowania autostradowego - ma zapas mocy, pozostaje relatywnie oszczędne, a w środku panuje zniewalająca cisza. Zużycie energii to 15,1-17,1 kWh/100 km w cyklu mieszanym. Podczas jazdy z szybkością 140 km/h "wykręcimy" około 25-27 kWh/100 km, co daje powtarzalne 350-400 km zasięgu autostradowego.

Tak jeździ BMW Neue Klasse

Także prowadzenie przypomina o rodowodzie iX3. Sztywno zestrojony układ jezdny nie każdemu przypadnie do gustu, a po przesiadce z typowego chińskiego SUV-a wydaje się wręcz sportowy. Ci, którzy lubią prowadzić będą zadowoleni - nie przeszkodzi im w tym nawet dziwny, niezwykle gruby wieniec kierownicy. Elektryczny SUV BMW jeździ pewnie i garściami czerpie z zalet pneumatyki, która potrafi m.in. poziomować nadwozie podczas hamowania z zatrzymaniem do zera. Robi to tak sprawnie, że nie czuć nawet momentu, w którym auto delikatnie nurkuje przy kompletnym zatrzymaniu. Przez pierwsze kilometry może to irytować, ale później nie sposób tego nie docenić.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

Jedyne zastrzeżenie mam tak naprawdę do ilości dźwięków dobiegających z wnętrza auta na nierównościach. Mimo całkiem solidnego montażu kokpitu, miałem wrażenie, że uszczelki drzwi i tylna klapa w słyszalny sposób pracują na dziurach, progach zwalniających czy podjazdach. A może to cecha konkretnego egzemplarza? Pozostaje czekać na relacje użytkowników.

BMW iX3 - wnętrze w stylu Neue Klasse

Tym razem do kokpit wzbudził chyba jeszcze więcej kontrowersji niż nadwozie nowego iX3. BMW stworzyło przestrzeń praktycznie od podstaw, a toczący się walec rewolucji nie oszczędził nawet kierownic, które teraz są dziwne (kierownica sportowa M, czyli ta, którą widzicie na zdjęciach), albo bardzo dziwne (ta domyślna, z czwartym, pionowym ramieniem wycelowanym pionowo na godzinę 12). Pochylony ekran w kształcie równoległoboku jest czytelny i działa szybko, choć obsługa menu nowego systemu operacyjnego wymaga przyzwyczajenia. Prawdziwą nowością i ciekawostką jest z kolei Panoramic iDrive - umieszczony pod przednią szybą ekran, który wykorzystuje całą szerokość kokpitu.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

Wyświetlacz z soczewką pokazuje najbardziej przydatne informacje i sprawia, że nie trzeba na dłuższą chwilę odrywać wzroku od drogi. Obsługa odbywa się za pomocą przycisków na kierownicy. Nowe, opracowane z myślą o rodzinie Neue Klasse są również dźwięki napędu, kierunkowskazów i alertów systemów wsparcia kierowcy. Same układy pozwalają podróżować naprawdę komfortowo - adaptacyjny tempomat nie wyłącza się od razu, gdy kierowca delikatnie przyhamuje. Zamiast tego pozwala elastycznie dopasowywać prędkość w pewnym zakresie, tworząc najbardziej spójny i dopracowany system półautonomicznej podróży, jaki miałem przyjemność testować w ostatnim czasie.

Są też elementy, o których trudno odpowiadać z takim entuzjazmem. Fizyczne przyciski praktycznie całkiem już wyginęły - część ustawień (np. świateł, foteli czy jasności oświetlenia wnętrza) nie zastąpiono żadnymi wygodnymi rozwiązaniami. To zarzut, który do nowych modeli kieruję już dawna i niestety nic nie zapowiada powrotu do bardziej praktycznych rozwiązań. Dobór materiałów wykończeniowych również nie zachwyca - jest ewidentnie podyktowany oszczędnością. Kabinę iX3 da się doposażyć w naturalną skórę na fotelach i ładną, jasną tapicerkę, ale niezależnie od konfiguracji nie brakuje tu tanich tworzyw i plastików tańszych niż w modelach BMW sprzed 5-7 lat.

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje BMW iX3 Neue Klasse? Cena

Testowane, najmocniejsze BMW iX3 50 xDrive kosztuje od 315 000 zł. W ofercie pojawił się też tańszy model - BMW iX3 40 wyposażone w silnik elektryczny o mocy 320 KM (500 Nm), mniejszy akumulator (82,6 kWh) i napęd na tylne koła. Taki SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,9 sekundy i osiągnie maksymalnie prędkość 200 km/h. Zasięg to około 635 km. Cena? Od 275 000 zł.

Głównym konkurentem nowej, elektrycznej "bawarki" jest Mercedes GLC 400 4MATIC electric, wyceniony na 319 900 zł. W gamie Mercedesa jest też bazowa wersja GLC 250 electric wyceniona na 280 700 zł. Konkurencję widać więc również w cennikach.

Neue Klasse nie zmieniło charakteru BMW - ten nadal jest surowy, sportowy, solidny. Nie zmieniło się też to, że za dodatkowe wyposażenie trzeba tu słono zapłacić - testowany egzemplarz z pakietem sportowym M Pro i kilkoma elementami z listy opcji to już wydatek blisko 400 000 zł...

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI

BMW iX3 50 xDrive / MACIEJ LUBCZYNSKI