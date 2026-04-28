Od 1 maja nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Policjanci coraz częściej sprawdzają wyposażenie auta. Za brak jednego elementu grozi mandat
Apteczka samochodowa stanie się obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu osobowego w Polsce. Resort infrastruktury zmienia prawo, które przez lata pozwalało na dowolność. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Sprawdziliśmy, jakie kary grożą za jej brak?

Rewolucja w wyposażeniu samochodów. Apteczka obowiązkowa w 2026 roku

Kierowców czeka prawdziwa rewolucja. Już niebawem lista obowiązkowego wyposażenia aut w Polsce zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa stanie się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli osobówek.

– W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – czytamy w rządowym dokumencie, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie? Rząd zdecydował

Zmiany w przepisach mają być gotowe w II kwartale roku. Oznacza to, że nowe wymogi wejdą w życie najwcześniej po 1 maja, a najpóźniej do końca czerwca 2026 r. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich – obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje już m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy Litwie.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2026. Co mówi obecne prawo? Gaśnica i trójkąt to podstawa

Zanim jednak lista zostanie oficjalnie wydłużona, warto pamiętać o elementach, które policjanci sprawdzają podczas kontroli już dziś. Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Spis lista nie jest długi, a kierowcy powinni znać go na pamięć. W praktyce jednak bywa różnie, co potwierdzają policjanci. Aktualnie na liście znajdują się tylko dwa punkty:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica.

Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. Co więcej, jeśli diagnosta stwierdzi brak tych elementów podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie 1 kg zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Jak prawidłowo ustawić trójkąt ostrzegawczy?

Samo posiadanie trójkąta to nie wszystko – trzeba jeszcze wiedzieć, jak go użyć poprawnie. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi:

  • W obszarze zabudowanym trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem lub na nim (na wysokości do 1 m).
  • Poza obszarem zabudowanym odległość ta musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.
  • Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Czego nie wolno przewozić w samochodzie? Policjant tylko spojrzy

Przy okazji zmian w przepisach warto pamiętać, że karę można otrzymać nie tylko za brak wyposażenia, ale też za to, co przewozimy "luzem". Chodzi o przedmioty ograniczające widoczność lub niebezpieczne narzędzia, które przy nagłym hamowaniu mogą stać się pociskami. Na czarnej liście znajdują się m.in. siekiery, maczety czy kije bejsbolowe.

W polskim prawie nie istnieje sztywny katalog przedmiotów zabronionych, co daje funkcjonariuszom pewną swobodę. To policjant na miejscu kontroli ocenia stopień zagrożenia. Jeśli uzna, że np. siekiera pod fotelem zagraża pasażerom, może wypisać mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny auta, powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten mówi jasno:

  • Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Antyradar w aucie? Tylko w pudełku

Osobny problem stanowią urządzenia wykrywające pomiar prędkości. Tutaj przepisy są wyjątkowo surowe. Samo posiadanie antyradaru nie jest karalne, o ile urządzenie jest wyłączone i oryginalnie zapakowane. Jednak każda gotowość do użycia – czyli np. antyradar zamontowany na szybie, nawet jeśli jest wypięty z zasilania – to złamanie prawa, które skutkuje wysoką grzywną i punktami karnymi.

Policja kontroluje kierowcę
Powiązane
Policja, dowód rejestracyjny
Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie
Tankowanie paliwa do samochodu
Od wtorku paliwowe trzęsienie ziemi. Benzyna 95 już po tyle. Mamy nowe stawki
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Nowa Mazda CX-5 trzeciej generacji w kolorze Soul Red Crystal
Ma silnik 2.5 i znika w ciemno. Nowa Mazda trzęsie rynkiem, a cena jest hitem
QUIZ z historii Polski: łatwy dla ucznia, pokonuje dorosłego
Quiz z historii Polski: prosty dla ucznia, pokonuje dorosłych. 7/10 to nie lada wyzwanie
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Najlepszy sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Galeria handlowa
Koniec znanej szwedzkiej marki w Polsce. Zamykają sklepy i zwalniają pracowników
Policja, dowód rejestracyjny
Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie
