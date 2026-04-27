Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości

Tomasz Sewastianowicz
wczoraj, 06:03
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Żółte kamery nie wybaczą błędów. Odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców bez przerwy/dziennik.pl
Już ponad 80 systemów odcinkowego pomiaru prędkości kontroluje kierowców nie tylko na drogach ekspresowych, ale i na autostradach. OPP to rozwiązanie znacznie skuteczniejsze od fotoradarów, ponieważ mierzy średnią prędkość na całym odcinku, a nie tylko w jednym punkcie. Czy da się obejść OPP? Jak uniknąć mandatu i punktów karnych? Jest na to prosty sposób zgodny z prawem...

Pułapka na drogach ekspresowych i autostradach. System CANARD śledzi już tysiące aut

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część ujawnionych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

W 2025 roku żółte kamery zamontowane w 73 lokalizacjach przyłapały na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do ponad 80 już działających instalacji co chwilę dołączają kolejne – nie tylko na drogach ekspresowych, ale i na kluczowych odcinkach autostrad A1, A2 i A4. Czy to oznacza, że każda próba sprawnego przejazdu pod nadzorem kamer musi skończyć się mandatem? Niekoniecznie.

Koniec z hamowaniem przed kamerą. Dlaczego fotoradar to przy OPP przeżytek?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego fragmentu drogi. System nie ocenia nas w ułamku sekundy, lecz analizuje cały przejechany dystans. Na zdjęciu kierowca, który przekroczył limit, zobaczy:

  • miejsce i datę pomiaru,
  • dokładny czas wjazdu i wyjazdu,
  • długość odcinka pomiarowego,
  • wyliczoną średnią prędkość,
  • maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się pojazd, a nowoczesna optyka pozwala na rejestrację wysokiej jakości zdjęć także w nocy i przy kiepskiej pogodzie. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Magiczna granica 125 km/h. Wyjaśniamy, dlaczego mandat wtedy nie przychodzi

Wiele osób zastanawia się, dlaczego niektórzy kierowcy jadący sprawniej od innych nie otrzymują wezwań do zapłaty. Kluczem są przepisy i technologia:

  • Próg tolerancji: Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.
  • Błąd licznika: Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS.
  • Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Wniosek: Ustawienie tempomatu na 124-125 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h sprawia, że realna prędkość to około 120–121 km/h. Mieścisz się więc nie tylko w ustawowym marginesie błędu, ale poruszasz się niemal idealnie z maksymalnym limitem. To właśnie dlatego mandat nie przychodzi.

Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces

Prosty sposób na obejście systemu. Jest skuteczny i legalny

Wielu kierowców stosuje ryzykowne techniki: najpierw jadą bardzo szybko, a potem drastycznie zwalniają lub stają na poboczu przed końcową bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów i mandatu za tamowanie ruchu. Jak zrobić to mądrze?

  1. Tempomat to klucz do sukcesu: To najskuteczniejszy sposób na OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz wspomniane 125 km/h (lub odpowiednio 105 km/h na "setce") i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje średniej, a końcowe kamery mijasz z czystym sumieniem.
  2. Aplikacje jako wsparcie: Mapy Google, Waze czy Yanosik pokazują w czasie rzeczywistym średnią prędkość z odcinka. Jeśli widzisz, że "średnia" jest zbyt wysoka, masz czas na jej delikatną korektę bez gwałtownych manewrów.
  3. Krótki postój na MOP: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na Miejsce Obsługi Podróżnych lub stację paliw, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co obniża średnią prędkość.
  4. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka i stresu.

Ma silnik 2.5 i znika w ciemno. Nowa Mazda trzęsie rynkiem, a cena jest hitem
Ma silnik 2.5 i znika w ciemno. Nowa Mazda trzęsie rynkiem, a cena jest hitem

Taryfikator mandatów 2026 – ile kosztuje pośpiech?

Jeśli jednak przeszarżujesz, kary w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Warto pamiętać o tzw. recydywie – jeśli w ciągu 2 lat zostaniesz złapany drugi raz za to samo wykroczenie (od przekroczenia o 31 km/h w górę), zapłacisz podwójną stawkę.

Zobacz również

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Odcinkowy pomiar prędkości
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
