Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości

Pułapka na drogach ekspresowych i autostradach. System CANARD śledzi już tysiące aut

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część ujawnionych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

W 2025 roku żółte kamery zamontowane w 73 lokalizacjach przyłapały na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do ponad 80 już działających instalacji co chwilę dołączają kolejne – nie tylko na drogach ekspresowych, ale i na kluczowych odcinkach autostrad A1, A2 i A4. Czy to oznacza, że każda próba sprawnego przejazdu pod nadzorem kamer musi skończyć się mandatem? Niekoniecznie.

Koniec z hamowaniem przed kamerą. Dlaczego fotoradar to przy OPP przeżytek?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego fragmentu drogi. System nie ocenia nas w ułamku sekundy, lecz analizuje cały przejechany dystans. Na zdjęciu kierowca, który przekroczył limit, zobaczy:

miejsce i datę pomiaru,

dokładny czas wjazdu i wyjazdu,

długość odcinka pomiarowego,

wyliczoną średnią prędkość,

maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się pojazd, a nowoczesna optyka pozwala na rejestrację wysokiej jakości zdjęć także w nocy i przy kiepskiej pogodzie. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Magiczna granica 125 km/h. Wyjaśniamy, dlaczego mandat wtedy nie przychodzi

Wiele osób zastanawia się, dlaczego niektórzy kierowcy jadący sprawniej od innych nie otrzymują wezwań do zapłaty. Kluczem są przepisy i technologia:

Próg tolerancji: Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Błąd licznika: Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS.

Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS. Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Wniosek: Ustawienie tempomatu na 124-125 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h sprawia, że realna prędkość to około 120–121 km/h. Mieścisz się więc nie tylko w ustawowym marginesie błędu, ale poruszasz się niemal idealnie z maksymalnym limitem. To właśnie dlatego mandat nie przychodzi.

Prosty sposób na obejście systemu. Jest skuteczny i legalny

Wielu kierowców stosuje ryzykowne techniki: najpierw jadą bardzo szybko, a potem drastycznie zwalniają lub stają na poboczu przed końcową bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów i mandatu za tamowanie ruchu. Jak zrobić to mądrze?

Tempomat to klucz do sukcesu: To najskuteczniejszy sposób na OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz wspomniane 125 km/h (lub odpowiednio 105 km/h na "setce") i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje średniej, a końcowe kamery mijasz z czystym sumieniem. Aplikacje jako wsparcie: Mapy Google, Waze czy Yanosik pokazują w czasie rzeczywistym średnią prędkość z odcinka. Jeśli widzisz, że "średnia" jest zbyt wysoka, masz czas na jej delikatną korektę bez gwałtownych manewrów. Krótki postój na MOP: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na Miejsce Obsługi Podróżnych lub stację paliw, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co obniża średnią prędkość. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka i stresu.

Taryfikator mandatów 2026 – ile kosztuje pośpiech?

Jeśli jednak przeszarżujesz, kary w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Warto pamiętać o tzw. recydywie – jeśli w ciągu 2 lat zostaniesz złapany drugi raz za to samo wykroczenie (od przekroczenia o 31 km/h w górę), zapłacisz podwójną stawkę.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt