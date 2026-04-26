Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026

Nokaut w polskim rankingu. Toyota ucieka Skodzie

Toyota od początku roku rozdaje karty na polskim rynku. W pierwszym kwartale na drogi wyjechało ponad 23,5 tys. pojazdów tej marki, co daje przeszło 7,2 tys. sztuk przewagi nad drugą w zestawieniu Skodą. Lwią część tego rekordowego wyniku wypracowała Corolla – zarejestrowano ponad 6,5 tys. egzemplarzy tego modelu, co stanowi 13-procentowy wzrost rok do roku.

Stawka jest wysoka, a Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd decyzja Japończyków o cięciu cen Corolli i znacznym obniżeniu progu wejścia do świata hybryd. Dzięki temu japońska technologia, rozwijana od niemal 30 lat, jest jeszcze łatwiej osiągalna. To także mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą ograniczać się wyłącznie do oferty chińskich marek.

To ten silnik pokochali Polacy. 1.8 Hybrid to rynkowy fenomen

Przeanalizowałem najnowsze cenniki japońskiej marki. Okazuje się, że promocja obejmuje modele z produkcji na rok 2026 i to w najpopularniejszych wersjach (Comfort, Style oraz GR Sport). Do wyboru są dwie pełne hybrydy 5. generacji.

Najciekawszym kąskiem jest 140-konna hybryda z silnikiem 1.8 – to właśnie ten wariant wybiera aż 80 proc. kupujących Corollę. Powód? Jednostka jest wystarczająco dynamiczna i zaskakująco ekonomiczna – zużycie benzyny na poziomie 4,5-5 l/100 km nie wymaga od kierowcy żadnych specjalnych wysiłków. Alternatywą jest mocniejszy napęd 2.0 Hybrid o mocy 197 KM, który spala średnio od 4,6 l/100 km. Jednak do codziennej jazdy w zupełności wystarczy wersja 1.8. Ile dokładnie kosztuje teraz najpopularniejsza Toyota w Polsce?

Bagażnik, który skrywa niespodziankę. Ile realnie zmieści Corolla TS?

Jeśli ktoś poszukuje niedrogiego rodzinnego auta z dużym bagażnikiem, to do gry wchodzi przeceniona Toyota Corolla TS Kombi. Bagażnik tego auta zapewnia od 596 l do nawet 1606 l po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy. Praktycznym rozwiązaniem jest podwójna podłoga, pod którą schowamy rzadziej używane przedmioty. Pomysłowości dopełniają praktyczne haczyki na torby i głębokie wnęki przy nadkolach.

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid / Ireneusz Rek

To nie pomyłka: Sprawdziłem cennik i japońska hybryda jest tańsza od aut z Chin

Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid o mocy 140 KM w wersji Comfort kosztuje teraz od 126 000 zł. Co na to konkurencja z Chin? Po pierwsze, ze świecą u nich szukać samochodów z klasycznym nadwoziem typu kombi – niemal wszyscy ograniczają się do SUV-ów.

Wyjątkiem jest BYD, ale tu także trudno o bezpośredniego rywala. Model Seal 5 DM-i kosztuje od 129 100 zł, jednak występuje w mniej praktycznym nadwoziu sedan. Z kolei kombi Seal 6 DM-i Touring to wydatek od 159 000 zł (132 000 zł za auto z rocznika 2025). Okazuje się zatem, że dopracowaną, japońską hybrydę można kupić taniej niż nieco egzotyczne jeszcze konstrukcje z Chin.

Wyposażenie seryjne Corolli obejmuje m.in.:

cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,3 cala,

system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem 10,5 cala,

światła przeciwmgielne w technologii LED,

system ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń,

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid / Ireneusz Rek

Koniec z dopłatami za wszystko? Sprawdzam, co Toyota daje w standardzie

Lepiej wyposażona Toyota Corolla TS Kombi w wersji Style kosztuje teraz od 140 200 zł. Standard to dodatkowo:

17-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17,

tapicerka materiałowa z elementami tkaniny Dinamica,

światła główne w technologii LED,

przyciemniane szyby tylne,

system bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk),

stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota Corolla TS Kombi GR Sport z silnikiem 1.8 Hybrid kosztuje od 153 000 zł. Wersja 2.0 Hybrid potaniała jednak najbardziej – do poziomu 162 900 zł. Wyposażenie tej odmiany to m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe GR Sport,

tapicerka z elementami skóry syntetycznej,

trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją GR Sport,

nakładki progowe oraz dach w kolorze fortepianowej czerni.

Mniejsza, ale sprytniejsza? Toyota Corolla Hatchback jako miejska alternatywa

Toyota Corolla w nadwoziu hatchback w porównaniu z kombi ma o 6 cm krótszy rozstaw osi, przez co na tylnej kanapie jest nieznacznie mniej miejsca. Bagażnik oferuje 361 l pojemności przy komplecie pasażerów (313 l w przypadku hybrydy 2.0).

W promocji Corolla 5-drzwiowa w wersji Comfort z układem 1.8 Hybrid/140 KM kosztuje od 122 000 zł. Bogatszy wariant Style wyceniono na 134 300 zł. Najbardziej potaniała specyfikacja GR Sport z układem 2.0 Hybrid – po obniżce o 8400 zł japoński kompakt wymaga wyłożenia 157 000 zł.

